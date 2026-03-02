¿Existe una foto privada de Pati Chapoy y Sergio Andrade? FILTRAN AUDIO y estalla nueva polémica

La polémica entre Pati Chapoy y Sergio Andrade no para. Esta vez, no se trata solo de rumores reciclados, sino de un audio que circula en redes sociales en el que una voz, atribuida al esposo de María Raquenel Portillo, mejor conocida como Mary Boquitas, asegura que existiría una fotografía de la periodista y el productor, ¿haciendo? Te contamos lo que se dice.

El señalamiento, difundido por la cuenta La tía Sandra en X a través de un live, desató una nueva ola de especulaciones en torno al supuesto romance entre Pati Chapoy y Sergio Andrade, un tema que desde hace años ha sido negado públicamente por la conductora.

Te puede interesar: ¿Pati Chapoy está enferma? Aspecto de la conductora de Ventaneando causa preocupación tras video filtrado

¿Qué dice el audio sobre la supuesta foto de Pati Chapoy y Sergio Andrade en momento privado?

El audio que circula en redes sociales, atribuido al esposo de María Raquenel Portillo, sostiene de forma directa que existiría una fotografía comprometedora entre Pati Chapoy y Sergio Andrade. En la grabación se escucha:

“Hay una foto que Pati Chapoy conoce perfectamente que existe de Pati Chapoy con Sergio Andrade en la c@m@. Ella lo sabe que existe.” Audio atribuido en redes al esposo de María Raquenel Portillo

La voz que se escucha, y dicen que es la del esposo de Mary, también menciona a otra periodista: “La otra periodista también lo sabe. La señora, ¿cómo se llama ella? La que está metida en todo esto junto con ella. Laura Suárez sabe que existe esa foto”.

Además, lanza acusaciones aún más fuertes: “En cualquier momento esa foto va a salir. Mira, ya se acabó. Se acabó la mentira. Se acabó la mentira…”.

En el mismo audio se afirma que el propio Sergio Andrade habría entregado la imagen a un tercero y que incluso el esposo de la periodista sabría de su existencia. Sin embargo, hasta ahora no se ha mostrado ninguna prueba pública que confirme la autenticidad de la supuesta fotografía. En el live también se alcanzó a ver una imagen creada con inteligencia artificial que simulaba a Sergio Andrade y Pati Chapoy juntos lo que ha generado dudas sobre la veracidad del material. EL ATRIBUIDO AL ESPOSO DE MARY BOQUITAS PUDO SER CREADO TAMBIÉN CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, POR LO QUE LAS DECLARACIONES QUE CIRCULAN EN REDES PUEDEN SER TOTALMENTE FALSAS. EN ESTA NOTA ES IMPOSIBLE ASEGURAR QUE LAS DECLARACIONES SON REALES, POR ELLO TODO GUARDA LA CALIDAD DE RUMOR.

Te puede interesar: Alfredo Adame destroza a Pati Chapoy tras presunto veto de ‘Ventaneando’; la acusa de sabotaje: “Es vil”

¿De dónde surgió el rumor del presunto romance entre Pati Chapoy y Sergio Andrade?

El antecedente más citado sobre el supuesto romance se remonta a declaraciones que, según versiones, Sergio Andrade habría hecho en una entrevista con Adela Micha, donde habría insinuado una relación sentimental con Pati Chapoy. La conductora negó públicamente esa versión en su momento.

Años después, en noviembre de 2020, María Raquenel Portillo habló del tema en el programa “Chisme no like”, señalando que dentro del entorno del productor se manejaba como “radio pasillo” la versión de un romance. Sin embargo, ella misma aclaró que no podía confirmar si era verdad o mentira, ya que, según explicó, Andrade solía mezclar relatos sin claridad.

Estas declaraciones quedaron archivadas en la memoria mediática, pero ahora resurgen con fuerza tras el nuevo audio que asegura la existencia de una fotografía comprometedora.

Redes señalan el parecido de Sergio Andrade con el hijo de Pati Chapoy / Redes sociales

Y como si esas declaraciones fueran la punta del iceberg, la polémica actual no surge de la nada. En enero pasado, Pati Chapoy y Sergio Andrade fueron noticia cuando comenzó a circular una imagen comparativa entre el hijo menor de la periodista y el productor musical.

La fotografía fue difundida por la cuenta La tía Sandra, mostrando lado a lado al hijo menor de Pati Chapoy y a Sergio Andrade en una imagen de años atrás. Usuarios señalaron similitudes en rasgos como la forma del rostro, la mirada y el peinado, lo que bastó para que el tema explotara en memes, teorías y comentarios virales.

Te puede interesar: Pati Chapoy se habría enamorado del talento de un integrante de La granja ¿buscaría llevarla a Ventaneando?