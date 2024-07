Esposo de Maria Raquenel Portillo enfrentaría el cáncer etapa 4 y ella sin fondos para pagar a sus abogados

En 2023, se reveló que dos mujeres habían demandado a Sergio Andrade, Gloria Trevi y María Raquenel Portillo por presunta corrupción de menores. Esta acusación ha puesto a María Raquenel en una situación muy delicada, especialmente en términos financieros y ahora se le juntan con motivos de salud.

El programa ‘Chisme no like’ ha expuesto la difícil situación en la que se encuentra María Raquenel Portillo. Además de enfrentar los altos costos de sus abogados para su defensa legal, ella se encuentra en una situación precaria que le dificulta cubrir los gastos de la demanda civil.

Según Elisa Beristain y Javier Ceriani, Raquenel debe pagar 37 mil dólares a sus abogados en un plazo determinado.

María Raquenel no tiene recursos para los abogados

“Raquenel no está teniendo fondos porque no está trabajando. Al pódcast le fue muy bien, pero tampoco es que se llenó de millones de dólares para pagar abogados- Ella se está defendiendo sola. Ha tenido abogados que la han ayudado pero no ha sido suficiente”, comentó Elisa Beristain.

Javier Ceriani agregó: “Raquenel necesita un abogado a pro bono, urgente. Lo voy a decir porque Raquenel está pasando por una situación complicada y precaria.”

Esposo de María Raquenel con cáncer, según ‘Chisme no like’

Además de sus problemas legales, María Raquenel también enfrenta una situación personal muy difícil. Hace tres años conoció a su esposo Jesús García, quien actualmente padece cáncer de garganta en grado 4.

“Jesús está perdiendo la voz, y Raquenel está a cuidado de un enfermo en una situación muy delicada, con lo que implica tener a cuidado a un enfermo de cáncer en California y tener que pagar 37 mil dólares es demasiado”, concluyó Javier Ceriani.

Esta combinación de desafíos legales y personales ha dejado a María Raquenel Portillo en una posición muy complicada, tanto emocional como financieramente. Hasta el momento María Raquenel no ha dado su postura sobre estas declaraciones.

María Raquenel Portillo reveló su verdad en un pódcast

En 2023, María Raquenel presentó su pódcast en ‘Boca cerrada', en el cual se sinceró y por primera vez habló con lujo de detalle de su experiencia con Sergio Andrade y el infierno que vivió junto a él.

