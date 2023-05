Raquenel Portillo hace catarsis en su podcast En boca cerrada: “Me siento valiente”

Raquenel Portillo asegura que está asesorada legalmente por cualquier demanda que pueda surgir

Platicamos con Raquenel Portillo, quien nos contó sobre su nuevo podcast, titulado ‘En boca cerrada’, en el que contará su versión sobre el tema de ‘El clan Trevi-Andrade’.

Además, reveló si está preparada física, psicológica y legalmente ante cualquier situación que surja, luego de hablar sobre su pasado y expresó su opinión sobre el análisis que le hizo la grafóloga, Maryfer Centeno y las críticas que recibió por parte de la vedette, Niurka Marcos.

Recordemos que Raquenel Portillo, fue detenida en el 2003 por supuestamente haberse involucrado en la corrupción de menores, secuestro y violación de la joven Karina Yapor, junto a Gloria Trevi y el ex productor, Sergio Andrade. Sin embargo, en el 2004 un juez determinó que ella no cometió ningún delito y fue liberada.

Entrevistamos a la cantante y compositora, quien se mostró agradecida por el espacio y estas fueron algunas de sus declaraciones

¿Cómo surgió la idea del podcast?

“Antes que nada, gracias por el espacio. ‘En boca cerrada’ es literalmente el proyecto de mi vida o uno de los proyectos de mi vida, porque está basada en ella, por primera vez, sin censura y la verdadera historia de María Raquenel Portillo y estoy feliz porque viene de mi propia voz, parte del amor y parte de la honestidad para contar esta historia que ha sido tan manipulada, tan llena de versiones, tan llena de malos entendidos”.

¿El podcast está enfocado a hablar del Clan Trevi-Andrade?

“Es muy mal llamado clan, porque no era un clan, si le quieres poner un nombre yo lo enfocaría más a una especie de ‘culto’...y obviamente la mayoría del tema está en este caso, porque desafortunadamente ha sido un caso muy manoseado por mucha gente, hubo inclusive versiones que yo escuché de mí misma, pero en boca de gente que ni conocía...y eso provocó tanto malentendido con respecto a mi historia”.

La cantante se siente valiente y segura de contar su historia, que asegura ha sido manipulada por otros. / Instagram:@raqueneloficial

¿Por qué después de 20 años decides hablar?

“Por muchas razones, principalmente porque los tiempos de Dios son perfectos...pero ya traíamos planeado un proyecto respecto a mi historia por varios años. Se anunció que se haría una bioserie, luego un libro, un documental y sí se trabajó en eso, pero por alguna razón, no se dio, hasta que llegó esto porque es el momento perfecto, porque me siento valiente, me siento segura de lo que estoy diciendo...y me encanta porque es narrado por mí”.

¿Cuántos episodios son?

“Son 20 episodios, divididos en dos temporadas, donde tendrán 10 cada una”

¿Tienes algún rencor contra Andrade?

“No guardo rencor a nadie y a las personas que tenía que perdonar, ya las perdoné, por mí misma, porque el perdón no nada más se otorga a la persona que te hizo daño y que te maltrató en algún momento, no necesariamente por esa persona, sino por ti misma para que puedas avanzar y estar bien en la vida”.

Raquenel Portillo responde a Niurka, quien la criticó por el lanzamiento de su podcast. / Instagram: @raqueneloficial

¿Tomaste ayuda psicológica para crear el contenido de tu podcast?

“Claro que sí...solo uno no puede, uno siempre necesita de ese equipo de personas al rededor que te quieren bien y que te quieren ayudar. No fue precisamente una ayuda psicológica o de un profesional, pero sí recibí ayuda de mucha gente muy hermosa”.

¿Estás asesorada legalmente?

“El podcast está narrado por mí y está hecho con mucho respeto, porque le debo respeto a mi historia; sin embargo, estamos asesorados y tenemos un departamento legal que cuida todos los detalles”.

Además, externó su opinión sobre el análisis que le realizó la grafológa, Maryfer Centeno, quien dijo lo siguiente: “Existe profunda tristeza, se nota el sufrimiento, es muy difícil encontrar a una persona con una autoestima tan aplastada”.

¿Qué opinas de las declaraciones de Maryfer Centeno?

“El hecho de que una persona se esté manifestando a través de este proyecto, no significa que uno deje de sufrir y sobre todo porque para mí ha sido catarsis, para mí ha sido difícil”.

Finalmente, le respondió a por haber dicho que no estaba de acuerdo con el podcast de la cantante.

“No puedo decir nada, la principal persona que tiene que estar de acuerdo con esto soy yo misma, durante muchos años tenía que estar de acuerdo con los demás de lo que querían de mí y ahora viene mi momento y mi momento es hoy y estoy muy orgullosa de mí”, concluyó.