¿Pati Chapoy está enferma? Aspecto de la conductora de Ventaneando causa preocupación tras video filtrado
En redes sociales, se ha viralizado un video de Pati Chapoy que ha causado mucha preocupación entre los internautas. ¿Cuál es su estado de salud? Esto es todo lo que se sabe.
Pati Chapoy vuelve a estar en medio de la controversia. Tras haber “vetado” a Alfredo Adame de ‘Ventaneando’, la presentadora causa preocupación tras viralizarse un video en el que, para muchos, luce “extraña”, ¿la también periodista de espectáculos está enferma?
Lee: Pati Chapoy se habría enamorado del talento de un integrante de La granja ¿buscaría llevarla a Ventaneando?
¿Qué le está pasando a Pati Chapoy?
Hace unas horas, la cuenta de X de ‘La tía Sandra’ compartió un video reciente de Pati Chapoy, conductora de Ventaneando, recibiendo a unos invitados en su programa. No obstante, lo que más llamó la atención de los usuarios fue el aspecto de su cara.
Y es que, al hacer un acercamiento a su rostro, más específicamente en su mejilla izquierda, se muestra una especie de marca, lo que ha desatado todo tipo de teorías en redes sociales.
“Crece preocupación por la salud de la comunicadora PATRICIA CHAPOY ¿Qué le pasó en la cara? Hasta el momento no ha dado ninguna declaración al respecto”, mencionó ‘La tía Sandra’.
Entre las especulaciones más sonadas de usuarios está una posible lesión o hasta un grave problema de salud. Incluso, algunos internautas tomaron el asunto con humor y afirmaron que se estaba “transformando en una reptiliana”. Estos son los comentarios que se podrían leer:
- “¿No estará enferma?”
- “Pues tiene 150 años ¿Qué querían?”
- “Ya tiene tiempo que se le ven unos tumores en el cachete”
- “Algo que no le inyectaron bien”
- “Debe ser reptiliana jajaja”
- “Los años no pasan en vano”
- “El maquillista la odia”
Hasta el momento, la presentadora no se ha pronunciado ante las críticas por su aspecto. En tanto que los malos comentarios siguen en aumento.
📍Crece preocupación por la salud de la comunicadora PATRICIA CHAPOY— La Tía Sandra (@TuTiaSandra) January 6, 2026
¿Qué le pasó en la cara?
Hasta el momento no ha dado ninguna declaración al respecto#Ventaneando #PatiChapoy #ReyesMagos pic.twitter.com/1QQC5kmv7P
Te recomendamos: Alfredo Adame destroza a Pati Chapoy tras presunto veto de ‘Ventaneando’; la acusa de sabotaje: “Es vil”
¿Cuáles son las enfermedades que padece Pati Chapoy?
Hasta ahora, se desconoce si Pati Chapoy tiene algún tipo de enfermedad crónica. No obstante, en mayo de 2025 se reportó que, presuntamente, estaría bajo tratamiento médico por vitiligo, una enfermedad autoinmune que afecta la piel.
“La señora Patricia Chapoy supuesta y alegadamente, tiene una enfermedad que, gracias a Dios, no es mortal. No es nada preocupante, pero la señora está sumamente preocupada. Ha caído en depresión… Podría estar teniendo esta enfermedad que se llama vitiligo”, informó Kadri Paparazzi.
En aquel entonces, los rumores se fortalecieron debido a que la presentadora había pasado varios días sin asistir a su programa. Aunque en ese momento el resto de los conductores dejó ver que su ausencia se debía a una manifestación, las especulaciones continuaron.
“No pudieron llegar por el bloqueo que tenemos aquí afuera en TV Azteca… Lo que pasó es que nuestros compañeros, incluida la señora Chapoy no pudieron entrar al canal porque no hay acceso para entrar y tampoco nos están dejando salir”, dieron a conocer en ese momento.
¿Por qué Pati Chapoy vetó a Alfredo Adame de ‘Ventaneando’?
Luego de que Alfredo Adame ganara ‘La granja VIP’, muchos se percataron de que no asistió al programa ‘Ventaneando para la famosa “gira de medios”. En aquel entonces, se dijo que Pati Chapoy estaba molesta por el triunfo de Adame y prefirió “vetarlo” de su show.
Esto fue confirmado poco después por el propio Alfredo, quien aseguró que Chapoy está enojado con él por el simple hecho de haberse defendido de sus “groserías”.
“La verdad, mejor que no me haya invitado a Ventaneando. Es más, yo estuve a punto de decir que el único programa al que no iría era a ese. A esa señora no la quiero cerca, ni de broma”, relató.
Mira: Arturo Carmona explota vs. Pati Chapoy por arremeter contra Melenie, su hija; le hace petición: “Recapacite”