Programa argentino explota contra Pati Chapoy por Cazzu: ¡Se le fueron con todo! VIDEO

La participación de Cazzu en el reciente concierto de Bad Bunny en Buenos Aires, Argentina, generó reacciones que cruzaron fronteras. Luego de que la presentadora mexicana Pati Chapoy compartió su postura al respecto, un programa argentino de espectáculos respondió en vivo y expresó su desacuerdo con sus declaraciones.

¡No se quedaron callados! En Argentina critican a Pati Chapoy por hablar de Cazzu. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Cazzu por cantar en el concierto de Bad Bunny?

Durante la transmisión más reciente de Ventaneando, el equipo presentó el video de la participación de Cazzu en el concierto que Bad Bunny ofreció el sábado 14 de febrero en el Estadio River Plate. En el material se mostró el momento en que la artista argentina apareció ante el público, lo que detonó comentarios en el foro sobre su presencia en el espectáculo realizado en Buenos Aires.

En ese momento, Pedro Sola expresó que no sabía que Cazzu había sido novia de Bad Bunny, a lo que Pati Chapoy respondió con sorpresa: “no, ni yo, pero creo que fue así como de fin de semana”. La conductora reaccionó en tiempo real mientras el panel intercambiaba puntos de vista tras la proyección del video.

Por su parte, Mónica Castañeda añadió: “Se dice que fue una historia fugaz de amor aunque ninguno de los dos confirmó que hayan sido pareja”. Así, el programa retomó versiones que han circulado previamente, dejando claro que no existe confirmación pública por parte de los artistas involucrados.

Tensión internacional! Programa argentino enfrenta a Pati Chapoy por Cazzu. / Foto: Redes sociales

Programa de TV argentino explota contra Pati Chapoy por dichos contra Cazzu

En el programa digital Con Quique Sales, los conductores cuestionaron lo comentado en Ventaneando sobre la participación de Cazzu en el concierto de Bad Bunny. Señalaron que, a su consideración, el análisis se enfocó en versiones personales y no en la interpretación del remix de “Loca”, tema que forma parte de la escena del trap argentino junto a Duki y Khea.

“Resulta que en Ventaneando, estaba Pati Chapoy con Pedrito y las otras dos, se la tuvieron que comer doblada porque tuvieron que hablar de Cazzu qué fue la noche del sábado. Pati empezó como a tirarle con su onda que la caracteriza a debajear la presentación de Cazzu. Empiezan todos a subestimar a a Cazzu, pero la señora Pati Chabgarroy agarra y dice de ‘Eso fue como de un fin de semana'”, dijo Quique Sales.

Los conductores insistieron en que, desde su perspectiva, durante la emisión se hicieron comentarios mientras se proyectaba el video sin tener claridad total sobre el contenido, lo que generó su reacción en el espacio digital.

“Estaban presentado el video y los anormales empiezan a decir ‘Hubo beso y parece que hubo beso’ y de entrada los cuatro tontos de Ventaneando esperando el beso al aire, no habían mirado el material ni se habían informado ni sabían de lo que estaba sucediendo. Y ‘Viene el beso’ (decían) y se quedaron esperando el beso porque no hubo beso. Ellos iban narrando lo que iban viendo a la manera de ellos y después se ponen a leer en vivo ‘Sí fueron pareja, pero hace unos años’ y la señora Pati Chacarroy dice ‘Nombre, fue un fin de semana’. Ni te consta, Pati”, destacó el presentador argentino.

Quique Sales puntualizó diciéndole a Pati Chapoy: “Te recuerdo una cosa, Cazzu tiene una carrera de 10 años y su talento la avala, no es que se hizo conocida porque tuvo algo con Bad Bunny o es amiga de Bad Bunny”.

Cazzu fue defendida por un programa argentino. / Redes sociales

¿Cómo fue el romance de Cazzu y Bad Bunny?

Bad Bunny y Cazzu coincidieron por primera vez en el contexto musical entre 2017 y 2018, cuando el cantante puertorriqueño se sumó al remix de la canción “Loca”, interpretada originalmente por Khea junto a Cazzu y Duki. La colaboración marcó un punto de encuentro entre artistas de distintas escenas y se dio en un momento en el que el tema comenzaba a llamar la atención fuera de Argentina.

Durante una entrevista con el pódcast argentino Patria y familia, Cazzu recordó cómo fue el primer encuentro en persona que tuvo con Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, el cual ocurrió durante una presentación en el Luna Park, en Buenos Aires, Argentina. La cantante explicó que, aunque ambos ya habían colaborado en el remix de Loca, esa grabación se realizó a distancia, por lo que aún no se conocían personalmente.

Según relató, su presencia en ese evento no estaba contemplada originalmente y ella misma desconocía que había sido convocada para compartir escenario con Benito Martínez, nombre real del artista puertorriqueño. “No me avisaron que nos habían convocado para cantar con Benito… Nos enteramos que Duko y el Modo Diablo estaban ahí, empecé a notar que todos estaban allí y la única ausente era Julieta. Dije ‘Si a mí no me quieren, yo no voy a ir a dónde no me invitan”, contó, al explicar cómo se dio cuenta de la situación mientras caminaba por la ciudad.

Cazzu detalló que, al mismo tiempo, Khea y Duki habían recibido información distinta sobre su participación. “El tema es que iba caminando por la calle y… nos enteramos que a ellos les dijeron que yo no estaba”, relató. En medio de la confusión, la cantante recordó que recibió una llamada inesperada. “De repente me llama alguien y me dice: ‘Baby, ¿dónde tú estás? Llegué dos canciones antes de la canción. Aparecí en el escenario y ahí conocí a Bad, en el escenario’”, dijo, refiriéndose al primer contacto directo que tuvo con Bad Bunny.

