Amanda Miguel, tras bajar a Ángela Aguilar de su concierto, aplaude a Cazzu y dice, ¡quiere trabajar con ella!

La cantante argentina Amanda Miguel sorprendió al referirse públicamente a Cazzu y expresar su deseo de colaborar con ella. La declaración ocurrió durante una conferencia de prensa en la que presentó su nueva gira internacional, generando reacciones entre seguidores de ambas artistas. ¿habrá colaboración? Aquí te lo contamos.

Te puede interesar: Hija de Amanda Miguel revela que vive en hoteles con su bebé tras perder su casa ¿enemistada con su madre?

Amanda Miguel / Redes sociales

¿Qué dijo Amanda Miguel sobre Cazzu?

Durante el encuentro con medios para anunciar su tour “Él me mintió World Tour”, Amanda Miguel fue cuestionada sobre otras figuras femeninas de la música actual. En ese contexto mencionó a Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli.

La cantante, de 69 años, señaló que le gusta mucho la intérprete de “Con otra” y la describió como “un portento de mujer”. En sus palabras, resaltó su presencia física y su atractivo, además de reconocerla como una figura que sabe adueñarse del escenario. Amanda Miguel expresó:

“Me gusta mucho Cazzu. Me gusta mucho como mujer porque es un portento de mujer. Es hermosa, tiene un cuerpazo, su pelo y todo… es muy atractiva”. Amanda Miguel

Las declaraciones se dieron en el marco de la promoción de su nueva gira, que llevará el nombre de uno de los temas más representativos de su carrera. A través de Instagram, la artista compartió que esta serie de conciertos la emociona profundamente y que ya se revelaron los detalles en conferencia de prensa.

Te puede interesar: Amanda Miguel y Belinda se vuelven virales con dueto inesperado de “El me mintió": Video

¿Amanda Miguel quiere hacer una colaboración con Cazzu?

Además de los elogios, Amanda Miguel dejó abierta la posibilidad de trabajar con la rapera argentina. Durante la conversación con los medios afirmó que le gustaría realizar algún proyecto juntas en el futuro.

“Me gustaría hacer algo con ella, a lo mejor algún día”, declaró. Aunque no especificó fechas, formatos ni avances concretos, la cantante confirmó su interés en una posible colaboración.

No es la primera vez que la intérprete de “Con otra” recibe comentarios positivos de figuras consolidadas. Otras artistas han manifestado públicamente su interés en trabajar con ella. En semanas recientes, Cazzu también fue invitada especial en un evento relacionado con Bad Bunny, lo que generó conversación en redes sociales.

Hasta ahora, no existe un anuncio oficial de colaboración entre Amanda Miguel y Cazzu. Sin embargo, la declaración dejó abierta la posibilidad de que ambas coincidan en un proyecto futuro.

Recordemos que durante 2024 se viralizó un video en redes sociales en el cual aparentemente Amanda Miguel hizo un gesto para indicar “no” con la mano hacia alguien en la primera fila de su concierto, lo que varios usuarios relacionaron con una supuesta negativa a que Ángela Aguilar subiera al escenario. Ese clip fue difundido por cuentas de entretenimiento como si Ángela hubiese sido retirada del show por Miguel, lo que desató especulaciones y comentarios en plataformas como TikTok, X y Facebook.

Sin embargo, la propia Amanda Miguel fue cuestionada posteriormente en una entrevista sobre este supuesto incidente y calificó las versiones que afirmaban que había “sacado” a la joven cantante de su concierto como una “mentira”, señalando que no hubo tal situación ni mala intención durante su presentación.

Te puede interesar: ¿Amanda Miguel dedicó ‘Él me mintió’ a Diego Verdaguer? La historia detrás del tema de ‘Mentiras, la serie’

Amanda Miguel en concierto- Puerto Rico / Instagram: @amandamiguels

¿Qué es el “Él me mintió World Tour” de Amanda Miguel?

Las declaraciones sobre Cazzu se dieron en el contexto de la presentación del “Él me mintió World Tour”, la nueva gira internacional de Amanda Miguel. El nombre retoma el éxito lanzado en 1981, uno de los temas más emblemáticos de su trayectoria.

En su cuenta oficial de Instagram, la cantante publicó un mensaje dirigido a sus seguidores:

“Amores, ayer compartimos en conferencia de prensa todos los detalles de mi nuevo tour ‘Él me mintió’, una gira que me emociona profundamente”. Amanda Miguel

La gira contempla presentaciones en distintas ciudades, aunque en la conferencia no se detallaron todas las fechas en ese momento. El tour forma parte de las actividades musicales que Amanda Miguel ha mantenido en los últimos años, tras una carrera consolidada tanto en América Latina como en Estados Unidos.

Por ahora, la posible colaboración permanece como una intención expresada públicamente. No se han dado a conocer acercamientos formales ni proyectos en desarrollo. Lo que sí quedó claro es que Amanda Miguel manifestó su admiración por Cazzu y su disposición para trabajar juntas en algún momento.

Te puede interesar: Amanda Miguel rinde homenaje a Diego Verdaguer en su 45 aniversario

Amanda Miguel / Redes sociales