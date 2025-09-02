Hija de Amanda Miguel revela que vive en hoteles con su bebé tras perder su casa ¿enemistada con su madre?

¡Confesión inesperada! Ana Victoria, hija de Amanda Miguel, no tiene casa. La joven reveló que, desde hace meses, se refugia en hoteles junto a su bebé. Su revelación encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes ahora se preguntan si, además de enfrentar esta dura batalla, también atraviesa un distanciamiento con su madre.

Lee: Amanda Miguel rompe en llanto al recordar a Diego Verdaguer: “Seguiré cantando para honrar a mi marido”

¿Cómo perdió su casa Ana Victoria, hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer?

Ana Victoria, hija de Amanda Miguel explicó que el desastre ocurrió a principios de año, cuando los incendios forestales arrasaron con varias zonas residenciales y también con la escuela infantil a la que asistía su hijo. Ana Victoria recordó lo difícil que fue tener que desalojar su hogar con un recién nacido en brazos:

Ana Victoria “Vine a ayudar a una causa, Rayuela es un preescolar que se quemó a principios de año, nosotras, ambas, mi madre y yo, fuimos víctimas del incendio, tuvimos que evacuar; yo estoy viviendo en hoteles desde enero, con mi bebé de un mes tenía”.

La hija de Diego Verdaguer dejo ver que la tragedia no solo la dejó sin un lugar donde vivir, sino que también afectó la rutina de su pequeño, pues el preescolar que frecuentaba quedó completamente destruido.

Mira: Incendios en Los Ángeles: Amanda Miguel y su familia también fueron afectados; “Ha sido una tragedia”

¿De qué manera Ana Victoria apoya la reconstrucción de la escuela de su hijo tras los incendios en California?

A pesar de las dificultades, Ana Victoria, la interprete de “simplemente Amor” decidió sumarse a los esfuerzos para levantar nuevamente la institución educativa. Explicó que, como parte de esta misión, destinó las ganancias de una de sus canciones a un fondo de ayuda:

“Al quemarse abrieron un GoFundMe, creamos esta canción para ayudar a los fondos y quien reproduzca la canción, los fondos irán”. Ana Victoria

La artista destacó que el preescolar Rayuela tenía un sistema de enseñanza en inmersión total en español, lo que lo convertía en una herramienta valiosa para los hijos de familias latinas en Estados Unidos. Por ello, para ella resulta fundamental colaborar en su reapertura.

Lee: Maribel Guardia y Amanda Miguel presentan EP póstumo de Julián Figueroa, producido por Diego Verdager

¿Amanda Miguel se distanció de Ana Victoria, su hija, en medio de la crisis por perder su casa tras los incendios?

Aunque reconoce que el proceso ha sido sumamente duro, Ana Victoria asegura que ha encontrado en la resiliencia y en el amor de su familia la fuerza para continuar. También reflexionó sobre el impacto que tienen este tipo de situaciones en la vida diaria, especialmente cuando se carece de un seguro que pueda cubrir las pérdidas materiales:

Ana Victoria “Ha sido una lucha constante, los seguros… este año teníamos planes tan bonitos e inició de cabeza; ha sido un año muy complicado, fuerte, y la gente que tenía seguros se la pasa luchando”.

Finalmente, compartió un mensaje de esperanza para quienes atraviesan circunstancias similares:

“Aprender a darte cuenta de que no hace falta tanto, mientras tengas salud y a los que amas puedes reconstruirlo”. Ana Victoria

¿Qué pasó con Ana Victoria y Amanda Miguel durante los incendios de California en enero 2025?

En enero de 2025, California enfrentó una de las peores temporadas de incendios en su historia reciente. El incendio de Palisades, que comenzó el 7 de enero, arrasó más de 16,400 hectáreas en Los Ángeles, afectando comunidades como Pacific Palisades y Altadena. Las autoridades reportaron al menos 28 fallecidos y más de 100 heridos, mientras que más de 1,100 viviendas fueron destruidas.

Entre las celebridades afectadas se encuentran varias figuras mexicanas. Eiza compartió en sus redes sociales el angustiante momento en que tuvo que evacuar su residencia debido al avance incontrolable del fuego. La actriz expresó su dolor por la situación y ofreció refugio a los afectados.

Por su parte, Kate del Castillo también fue evacuada de su hogar en Los Ángeles por los incendios. La actriz mexicana compartió en sus redes sociales el angustiante momento en que tuvo que abandonar su casa debido al avance incontrolable del fuego. Visiblemente afectada, expresó a sus seguidores la difícil situación que enfrentaba.

Amanda Miguel y su hija, Ana Victoria, quienes residen en Altadena, también fueron víctimas de esta tragedia. Ambas tuvieron que abandonar sus hogares debido a la proximidad del fuego. Aunque inicialmente se desconocía el estado de sus propiedades, posteriormente confirmaron la pérdida total de sus viviendas y, hasta la fecha, Ana Victoria sigue viviendo en hoteles junto a su bebé.