Emiliano Aguilar “destapa” supuesto romance entre Nodal y Kunno con FOTO; ¡él sufre crisis nerviosa y llora!

En redes, Emiliano Aguilar revivió una entrevista donde Kunno sugería que el hermano de Ángela Aguilar necesitaba rehabilitación. Aunque el comentario era viejo, Emiliano no se dejó y le respondió con todo: lo enfrentó públicamente y, de paso, soltó la bomba del supuesto romance entre el influencer y su cuñado Christian Nodal. Ahora el influencer se mostró afectado y hasta el borde del llanto ¿por Emiliano?

Kunno / Redes sociales

¿Qué dijo Kunno sobre Emiliano Aguilar y por qué surgió la polémica de la “rehabilitación”?

La chispa se reavivó cuando circuló una entrevista de Kunno en la que, al preguntarle por Emiliano Aguilar, el influencer soltó sin rodeos: “mándenlo a rehabilitación”, y añadió que prefería no hablar de él por el “miedo” que le genera. Estas declaraciones, aunque no eran nuevas, volvieron a viralizarse y encendieron los ánimos del hijo mayor de Pepe Aguilar.

Desde su cuenta, Emiliano lanzó insultos y sugirió —sin aportar pruebas— un supuesto romance entre Kunno y Christian Nodal, frase que subió la temperatura del chisme:

“Mira a dónde fuiste a meterte… aparte de Nodal; esto es el comienzo… me la pelas @papikunno”. Emiliano Aguilar

Emiliano retó a Kunno a un “tiro de hombres” y amenazó con revelar “secretos”, llevando el pleito a una confrontación directa que encendió a fans y detractores de la dinastía Aguilar.

¿Kunno reaccionó a las historias virales de Emiliano Aguilar?

Curiosamente, Kunno aseguró que ni siquiera estaba enterado del escándalo en el momento más álgido. ¿La razón? Su preparación para ingresar a La casa de los famosos de Telemundo.

El creador de contenido explicó que ya se encontraba en modo desconexión digital, una práctica común antes de entrar al reality. Por ello, dijo no haber visto los mensajes que ya circulaban por toda la prensa de espectáculos.

Kunno “No me enteré porque no había estado en el celular. Sin comentarios, estoy a nada de iniciar un proyecto y no tenía la menor idea. Qué raro… no tengo la menor idea, no lo conozco. A veces estoy muy tonta, tendría que ver la información para darles una respuesta.”

Y es que recordemos que las declaraciones de kunno no son recientes, por lo que no recuerda haber hablado de Emiliano.

Aquí el video de la entrevista que hizo enojar al hermano de Ángela Aguilar:

¿Kunno lloró por el escándalo con Emiliano Aguilar? La verdad detrás de la crisis nerviosa

Aunque el cruce con Emiliano Aguilar fue blanco de titulares, el llanto de Kunno tuvo otro detonante: el nervio previo a su encierro en La casa de los famosos 2026. El influencer admitió una “crisis nerviosa” al despedirse de su familia y por la incertidumbre de no saber cómo reaccionará el público durante el reality.

Kunno “Sí, me dio una crisis nerviosa por despedirme de mi familia. O sea, la verdad es que es un proyecto nuevo para mí, es una nueva aventura, entonces sí me dio la incertidumbre de que me van a desconectar del mundo, del celular. Pero mi mamá estuvo conmigo todo el tiempo; de hecho, ella fue quien tomó la decisión de no volar tan temprano, de cambiar el vuelo, de estar más tranquila y también quedarse con el corazón más quieto. Y pues aquí estamos, ya a punto de que nos encierren en el hotel.”

También reconoció que la desconexión total del mundo digital le generó inquietud, especialmente por no saber cómo será percibido por el público mientras esté dentro del reality.

“Yo la crítica del público siempre la he tomado en consideración… en este caso en el que no voy a saber qué opinan de mí, bueno o malo, es lo que me tiene un poco inquieto”, explicó.

Kunno / Redes sociales

¿Existe realmente un romance entre Christian Nodal y Kunno?

A Emiliano Aguilar no le bastó con soltar la bomba del supuesto romance entre Nodal y Kunno; también publicó una foto donde, según él, ambos aparecen besándose. La imagen duró apenas unas horas en sus redes antes de que la borrara.

Sin embargo, al ser cuestionado por la prensa, Kunno reaccionó con una mezcla de desconcierto y humor. Lejos de confirmar o negar tajantemente, optó por una respuesta que muchos interpretaron como evasiva, pero en tono relajado.

“Es inteligencia artificial. Somos un trío muy feliz y contento, cuando nos toca disfrutar, disfrutamos”, dijo entre broma

Hasta ahora Nodal no ha salido a declarar nada al respecto y Kunno ya se prepara para su encierro en La casa de los famosos Telemundo.