Emiliano Aguilar explota a Kunno por mandarlo a rehabilitación; lanza advertencia: “Mira dónde te metiste”

La tensión volvió a encenderse alrededor de la familia Aguilar y esta vez el foco recayó en Emiliano Aguilar, quien reaccionó con dureza ante comentarios del influencer Kunno. Lo que parecía una entrevista olvidada resurgió en redes sociales y detonó un intercambio que rápidamente se volvió tema de conversación entre fans, detractores y curiosos del espectáculo.

Aunque el tiktoker mantiene una amistad cercana con Ángela Aguilar, su postura frente al hermano mayor de la cantante no pasó desapercibida.

Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Por qué Emiliano Aguilar se molestó con Kunno?

El origen del conflicto se remonta a una entrevista en la que Kunno fue cuestionado sobre Emiliano Aguilar. Aunque dicho encuentro con los medios ocurrió meses atrás, las palabras del influencer volvieron a viralizarse, causando molestia inmediata.

“No opino. Mándenlo a rehabilitación. No opino, la verdad. No me interesa esa persona y la verdad no quiero meterme en su boca porque que miedo”, dijo el influencer cuando fue interrogado sobre el hermano de Ángela Aguilar.

Si bien Kunno evitó profundizar en el tema, el tono de su respuesta fue interpretado por muchos como una descalificación directa. El comentario, que inicialmente pasó relativamente desapercibido, cobró nueva vida en redes sociales, donde usuarios comenzaron a etiquetar al rapero y alimentar la conversación digital.

La reacción no tardó. Emiliano Aguilar, conocido por no guardarse opiniones, decidió responder de manera frontal, dejando claro que las declaraciones no le resultaron indiferentes.

Kunno / Redes sociales

¿Qué advertencia lanzó Emiliano Aguilar contra Kunno?

Molesto por la reaparición del video, Emiliano Aguilar utilizó sus redes sociales para expresar su enojo. Sus mensajes, cargados de tensión, rápidamente se viralizaron y encendieron el debate.

En una de sus publicaciones escribió: “Mira a donde fuiste a meterte perro, aparte de nodal esto es el comienzo pinche perro aquí y en todos lados me la pelas papikunno”

Posteriormente, continuó con un tono aún más directo:

“Papikunno me la pelas machin carnal vete con tu novio perro todos sabemos quién es, yo no ataco si no me atacan, vean la entrevista de este pendejo, la mejor “amiga” de mi hermana ele ele el chiste se cuenta solo” Emiliano Aguilar

Pero el mensaje que más llamó la atención fue el que incluyó una advertencia implícita: “Ahí vamos otra vez con la polémica. Kunno, carnal, ¿qué me manden a rehabilitación, perro? Ve y ching* a tu mad**, tú quién ching*** eres, no me conoces ni nada. Cáele, échate un tiro, de hombres, ¿o no, Kunno? Para todos los que dicen que la entrevista fue hace muchos meses, ¿por qué está hablando de mí? No tiene necesidad, yo no hablo de nadie, no me meto con nadie”

Hasta ahora Kunno no ha dado réplica al mensaje que le mando Emiliano Aguilar.

Así fue como lo dijo: