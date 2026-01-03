Emiliano se burla de Leonardo: ¿pleito entre los hijos de Pepe Aguilar? ¡sigue el drama en la dinastía!

La polémica vuelve a tocar la puerta de la dinastía Aguilar, luego de que Emiliano Aguilar generó revuelo en redes sociales al lanzar una burla dirigida a su hermano Leonardo Aguilar, ¿será que hay pleito entre los hijos de Pepe Aguilar?

El gesto, que no pasó desapercibido entre seguidores y detractores, se suma a una serie de episodios recientes en los que el rapero ha ironizado públicamente sobre otros integrantes de su propia familia, avivando los rumores de tensiones internas y reabriendo el debate sobre las fracturas que, lejos de los escenarios y los reflectores, parecen marcar la relación entre los Aguilar.

Leonardo Aguilar y Emiliano Aguilar. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Emiliano Aguilar se burló de Leonardo Aguilar, su hermano?

Emiliano Aguilar compartió una publicación en la que comparó a su hermano Leonardo Aguilar, cuando era niño, con el personaje animado Baby Sinclair, de la serie Dinosaurs. La imagen, difundida desde su cuenta de Instagram, muestra un montaje dividido: a un lado aparece Baby Sinclair en brazos de su padre dentro de la ficción televisiva, y al otro, una fotografía de Leonardo Aguilar durante su infancia, vestido con saco oscuro y camisa clara.

"¿Quién dijo miedo? Y esta es mi cuenta, no la de un perro pug”, dijo Leonardo Aguilar en la publicación que rápidamente se volvió popular y acumuló reacciones, comentarios y respuestas, tanto de apoyo como de crítica, y se sumó a otros contenidos recientes en los que el cantante ha hecho alusión pública a integrantes de su familia a través de comparaciones y mensajes en redes sociales.

Hasta el momento Leonardo Aguilar no ha respondido de manera pública a la comparación. Sin embargo, la imagen y el mensaje compartidos por Emiliano volvieron a colocar a la familia Aguilar en el centro de la polémica.

Publicación de Emiliano Aguilar sobre Leonardo Aguilar. / Foto: Redes sociales

¿De qué familiares se burló Emiliano Aguilar?

La comparación reciente de Emiliano Aguilar hacia su hermano Leonardo Aguilar no es un hecho aislado dentro de su actividad en redes sociales. En distintas ocasiones, el cantante ha recurrido a montajes visuales para establecer paralelismos entre integrantes de su familia y personajes públicos o figuras reconocibles, publicándolos directamente en su cuenta de Instagram y acompañándolos de mensajes breves.

Uno de los antecedentes ocurrió cuando Emiliano Aguiar compartió una imagen en la que comparó a su padre Pepe Aguilar con el actor estadounidense Steven Seagal. En el montaje se observa, a la izquierda, una fotografía del actor con vestimenta oscura y expresión seria, y a la derecha, una imagen del cantante e hijo de Antonio Aguilar portando ropa similar y lentes oscuros, lo que dio pie a la asociación visual.

"¿Apá? No es cierto, carnales, es cura, es una broma. Al rato me van a linchar”, dijo el rapero

En otra publicación previa, Emiliano Aguilar comparó a su tía Marcela Rubiales con una momia. El montaje muestra, de un lado, una fotografía reciente de Rubiales y, del otro, la imagen de una figura momificada con rasgos faciales visibles y cabello largo.

"¿Qué onda, tía?, ¿ya te estás arreglando para la exhibición? Acuérdense que tengo varias balas en el cartucho pa’l que quiera calarle”, dijo Emiliano Aguilar.

Publicación de Emiliano Aguilar sobre Pepe Aguilar. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Emiliano Aguilar?

Emiliano Aguilar, cuyo nombre completo es Juan José Emiliano Aguilar Treviño, nació el 25 de octubre de 1992 en Tijuana, México, en una familia profundamente ligada a la música. Es hijo de los cantantes Pepe Aguilar y Carmen Treviño, quienes se casaron en 1990 y se separaron en 1995.

Además, pertenece al reconocido linaje artístico encabezado por sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Tras la nueva unión de su padre con Aneliz Álvarez-Alcalá, Emiliano creció también junto a sus medio hermanos Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar.

Emiliano Aguilar mantuvo siempre un vínculo con el ámbito musical y más tarde encontró en el rap su propio camino artístico. Su carrera es acompañada por Adrián Arce, esposo de su madre y actual mánager del cantante. En el plano personal, el artista es padre de una niña de dos años, fruto de su relación con Violeta Peñaflor.

