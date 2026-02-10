Kunno elogia a Cazzu y despotrica contra Angela Aguilar ¡la tacha de “insoportable”! ¿alta traición?

Kunno, el influencer que está a punto de integrarse a “La casa de los famosos” de Telemundo 2026, se encuentra en plena gira de promoción del reality por distintos programas de la cadena. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su ingreso al show, sino la inesperada confesión que hizo al revelar qué le diría cara a cara tanto a Cazzu como a Ángela Aguilar.

Aunque muchos pensaban que lo lógico sería que hablara maravillas de Ángela Aguilar y se mostrara incómodo al dirigirle unas palabras a Cazzu, ocurrió todo lo contrario. Kunno sorprendió a todos con su reacción y con el mensaje que lanzó, especialmente hacia la esposa de Christian Nodal.

¿Qué dijo Kunno sobre Cazzu en Hoy día?

Kunno ya empezó a dar de qué hablar incluso antes de entrar a “La casa de los famosos” de Telemundo 2026. En plena gira de promoción del reality, el influencer fue invitado a varios programas de la cadena, donde participó en una dinámica en la que debía decir lo primero que pensara al ver fotos de algunas celebridades.

Lo que parecía un juego inofensivo terminó convirtiéndose en un momento incómodo y bastante polémico, pues sus comentarios sobre Cazzu y Ángela Aguilar dejaron claro que sus simpatías no están donde muchos imaginaban.

Cuando apareció en pantalla la imagen de la rapera argentina, Kunno no dudó en mostrarse cariñoso y hasta cómplice.

“Me encanta, tengo una tarántula tatuada, entonces somos como familia, pero creo que tenemos personalidades iguales y por eso sé que podemos chocar, así que mejor llevemos la fiesta en paz” Kunno

¿Qué dijo Kunno sobre Ángela Aguilar en Hoy día?

Sin embargo, el ambiente cambió por completo segundos después. Al aparecer la fotografía de Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal, su reacción sorprendió incluso a los conductores del programa, quienes no esperaban una respuesta tan frontal.

“Tú, niña insoportable… nada, ya no te quiero escuchar, deja de cantar”, soltó Kunno entre carcajadas.

Aunque el comentario fue dicho en tono de broma, sus palabras no pasaron desapercibidas y de inmediato encendieron las redes sociales, donde varios usuarios comenzaron a cuestionar si existe algún distanciamiento con la intérprete de regional mexicano o si simplemente fue una broma.

¿Kunno está distanciado de Ángela Aguilar?

En octubre de 2025 surgieron rumores sobre un posible distanciamiento entre Kunno y Ángela Aguilar. Las especulaciones crecieron en redes sociales, pero él mismo se encargó de aclarar la situación, asegurando que su distancia se debía únicamente a compromisos profesionales, en especial a su participación en “Las estrellas bailan en Hoy”, y no a ningún problema personal con la cantante.

Además el pasado mes de enero, estuvo presente en el festejo de cumpleaños 27 de Christian Nodal.“Todo muy lindo, la verdad es que yo quiero mucho a Christian y a Ángela, lo saben y estar en esos momentos con ellos es muy especial”, reveló Kunno a los medios.

Sin embargo, sus comentarios —aunque en tono de broma— hacia Ángela Aguilar no pasaron desapercibidos. En redes sociales, varios usuarios comenzaron a cuestionar su actitud y señalaron que quizá respondió de esa manera para evitar críticas o “quedar bien” con el público, especialmente para evitar las criticas por apoyar Ángela Aguilar.

¿Quién es Kunno, influencer y famoso amigo de Ángela Aguilar?

Kunno es un creador de contenido e influencer mexicano que alcanzó fama mundial gracias a TikTok con su icónico “camino de Kunno”, que se volvió tendencia.

Además de su faceta digital, ha incursionado en la música, la moda y ha participado en programas de televisión y alfombras rojas internacionales.

Con más de 10 millones de seguidores, Kunno es conocido por su estilo extrovertido, su autenticidad y su cercanía con varios famosos del medio, entre ellos Ángela Aguilar, Christian Nodal y Danna Paola.

El famoso influencer participa en “Las estrellas bailan en Hoy” y recientemente sorprendió en redes al presentar a su novia.

