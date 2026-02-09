Leonardo Aguilar, hermano de Ángela, responde a burlas por pocas ventas y canta ante auditorio en EEUU

Leonardo Aguilar volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que circularan imágenes y comentarios sobre la baja asistencia registrada en su única presentación en Estados Unidos. El cantante se presentó el pasado 7 de febrero en Albuquerque, Nuevo México, donde el aforo reducido del recinto desató burlas y cuestionamientos por parte de internautas.

Leonardo Aguilar y Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Qué pasó en el concierto de Leonardo Aguilar en Albuquerque, Nuevo México?

Leonardo Aguilar se presentó en el Kiva Auditorium de Albuquerque como parte de la gira “Nueva Generación”, acompañado por el Mariachi Herencia de México. El recinto cuenta con una capacidad aproximada de 2,300 personas; sin embargo, de acuerdo con datos de la plataforma Ticketmaster, la venta de boletos se ubicó entre el 5 y el 10 por ciento del aforo total.

Según dicen en redes sociales, la baja demanda llevó a los organizadores a regalar entradas. Esta situación fue confirmada por el Consulado de México en Albuquerque, que agradeció públicamente al cantante por la donación de pases dobles destinados a la comunidad mexicana residente en Nuevo México y el noroeste de Texas. En sus redes sociales, el Consulado destacó la visita del intérprete y compartió un mensaje de bienvenida.

Durante la noche del concierto, comenzaron a circular videos grabados por asistentes y seguidores del cantante. En la mayoría de los clips se observa únicamente a Leonardo Aguilar sobre el escenario, sin tomas amplias del público. El único video con una vista general del auditorio fue captado cuando las luces estaban apagadas, lo que dificultó apreciar la cantidad de asistentes.

En algunos fragmentos de audio se perciben aplausos y gritos de apoyo que generaban eco en el recinto. Usuarios en redes sociales señalaron que, en ciertos momentos, solo se distinguía un grupo reducido de aproximadamente 50 personas animando al artista desde las primeras filas.

Leonardo Aguilar / Redes sociales

¿Qué dijo Leonardo Aguilar sobre la baja asistencia a su show en EEUU?

Antes de salir al escenario, Leonardo Aguilar difundió un video grabado desde el backstage en el que abordó directamente la situación. En el mensaje, el cantante reconoció que no todos los conciertos tienen el mismo resultado en taquilla y restó importancia al número de asistentes.

“A veces hay shows llenos, a veces hay shows que no nos fue tan bien. No importa. Al final de cuentas, de lo que se trata es salir a cantar y haya cien mil personas o cien, no importa, es el mismo sentimiento” Leonardo Aguilar

En la misma grabación, Aguilar hizo referencia a sus 14 años de trayectoria artística y recordó distintas etapas de su carrera, desde su participación en proyectos familiares como “Jaripeo sin Fronteras” hasta su camino como solista. También agradeció a quienes lo han acompañado a lo largo de los años y a quienes asistieron al concierto en Albuquerque.

El cantante señaló sentirse satisfecho con los shows que realiza y reiteró su agradecimiento al público que decide verlo en vivo. Su mensaje fue compartido en distintas plataformas, donde rápidamente generó miles de reacciones y comentarios tanto a favor como en contra.

¿Por qué se volvió viral la contestación de Leonardo Aguilar por sus shows con poca afluencia?

La respuesta en redes sociales fue inmediata y polarizada. Por un lado, numerosos usuarios se burlaron de la baja asistencia y cuestionaron la carrera del cantante, con comentarios que hacían referencia a su apellido y a su relación familiar con Pepe Aguilar. Entre los mensajes con mayor alcance se leyeron frases irónicas y críticas directas a su carisma y trayectoria.

Otros internautas señalaron que, pese a los años que lleva en la industria, no logró convocar a un público numeroso en su única fecha en Estados Unidos. También hubo comparaciones con otros integrantes de la familia Aguilar y señalamientos sobre la supuesta dependencia del respaldo familiar para mantenerse en el medio artístico.

Por otro lado, un sector de usuarios salió en defensa del cantante. En los comentarios destacaron mensajes de apoyo, buenos deseos y reconocimiento a su constancia. Algunos resaltaron que el valor de un concierto no se mide únicamente por la cantidad de asistentes, mientras que otros subrayaron su talento y disciplina.

Hasta el momento, Leonardo Aguilar no ha anunciado cambios en sus próximos compromisos ni ha emitido nuevos comunicados tras la polémica generada por su presentación en Albuquerque.

