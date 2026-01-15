¿Leonardo Aguilar tiene novia? Ella es Adriana Caballero, quien lo acompañó al “Nodal Fest”

Hace poco, Christian Nodal celebró su cumpleaños número 27 con una gran celebración que muchos nombraron como el ‘Nodal Fest’. Algo que dio mucho de qué hablar fue la supuesta pareja que Leonardo Aguilar, cuñado del cantante, llevó al festejo. Te contamos todo lo que se sabe sobre ella.

Leonardo Aguilar tendría una nueva novia / Redes sociales

¿Quién habría sido la acompañante de Leonardo Aguilar en el ‘Nodal Fest’?

Desde hace algún tiempo, se ha venido especulando que Leonardo Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, presuntamente estaría en un romance con una mujer llamada Adriana Caballero. Y es que los fans han detectado que ambos interactúan bastante en redes sociales.

Si bien Leonardo siempre ha sido muy hermético en cuanto a su vida privada, han rondado imágenes que muestran que Adriana estuvo como invitada de Leonardo en la fiesta de Christian Nodal. En los videos, se puede ver a la presunta pareja conviviendo y disfrutando de un buen momento.

Durante una emisión reciente del programa ‘Ventaneando’, la reportera Mónica Castañeda reportó que ambos llevarían una “relación estable” desde hace algún tiempo.

Cabe destacar que ninguno de los involucrados ha confirmado o desmentido esto. Sin embargo, lo dicho en el programa, así como sus interacciones en Instagram, sería la supuesta prueba de que sí tienen un noviazgo.

Ella es Adriana Caballero, la presunta novia de Leonardo Aguilar

Adriana Caballero, quien ha sido señalada como la presunta pareja de Leonardo Aguilar, es una joven modelo mexicana que ganó notoriedad al quedar en el top 3 de Flor Tabasco 2024. También se le ha visto en otros certámenes.

Además de su faceta en las pasarelas, es licenciada en Imagen Pública y se ha desempeñado como consultora. Asimismo, es muy activa en sus redes sociales. Tan solo en Instagram, tiene más de 7 mil seguidores.

Es muy hermética en cuanto a su vida privada. De hecho, su perfil en Instagram está en privado y entre sus seguidores está Leonardo Aguilar, con quien ha intercambiado likes y comentarios llenos de emoticones cariñosos.

A Adriana se le ha visto en varios eventos de la familia Aguilar, lo que ha reforzado más los rumores sobre su presunta relación. Los fans esperan que pronto rompan el silencio y anuncien su supuesto amor de manera oficial.

¿Quién es Leonardo Aguilar, hijo de Pepe Aguilar?

Leonardo Antonio Aguilar Álvarez, nombre completo de Leonardo Aguilar, es un cantante de regional mexicano de 26 años. Es hijo de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez. Su debut artístico fue en 2012 con el álbum ‘Nueva Tradición’, un disco que grabó junto a su hermana Ángela Aguilar.

Ha estado nominado en varias ocasiones al Grammy Latino. También se ha destacado como compositor, llegando a colaborar con otros artistas.

Es muy unido a su familia, con excepción de su hermano mayor, Emiliano Aguilar. Leonardo y Emiliano han tenido sus roces en el pasado y hasta han despotricado en contra del otro.

