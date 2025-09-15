Tía de Emiliano Aguilar lo confronta tras amenazar a Leonardo Aguilar y lo acusa de mal hijo

Luego de que Emiliano Aguilar amenazara con golpear a su hermano, Leonardo Aguilar, por sus polémicos comentarios en un concierto, Marcela Rubiales, tía de ambos, le pone un alto al rapero y, entre otras cosas, lo acusa de ser un mal hijo ¿qué pasó?

¿Por qué Emiliano Aguilar amenazó a su hermano, Leonardo Aguilar?

Durante su más reciente concierto, Leonardo Aguilar dio unas declaraciones que, para muchos, se consideraron como una burla de su hermano Aguilar. Y es que el cantante comentó que cantaría un rap, pero pidió al público que no lo confundieran con el “otro Aguilar”.

“Les voy a cantar un rap, ¿están listos? No se confundan, yo no soy ese Aguilar, y que quede claro, por favor”, expresó, provocando la risa de los presentes.

El video del momento se viralizó tanto que hasta llegó a oídos de Emiliano Aguilar, quien usó sus redes sociales para advertirle a su hermano que, si continuaba hablando de él, lo golpearía.

El rapero sostuvo que Leonardo era un “cobarde” que solo lo molestaba sin motivo aparente, afirmando que esto era la prueba de que sus familiares son los que “empiezan los conflictos”.

“¿Acabas de ver la pelea entre Canelo y Terrence? Así te voy a dar una pu…, conmigo no. A mí no me estés tirando enfrente de todos, en un concierto, bájale, mi perrito. Para que vean que yo nunca empiezo, conmigo no te metas”, manifestó Emiliano.

¿Qué dijo la tía de Emiliano Aguilar sobre la amenaza que le hizo a su hermano, Leonardo Aguilar?

Si bien hasta el momento Leonardo Aguilar no ha respondido a la advertencia de Emiliano Aguilar, su tía, Marcela Rubiales, salió en su defensa y aseguró que la actitud del rapero solo le causaba “vergüenza”.

La excantante le exigió que se “callara” y comenzara a ser buena persona, pues “hasta sus abuelos” se sentirían muy mal por la forma en la que ofende a su familia, solo por no “aguantar cuando le contestan”. También lo acusó de usar la polémica para obtener fama.

“Crees que porque vas a cantar ‘Lamberto Quintero’, ya le haces homenaje a tu abuelito, hazle homenaje siendo una buena persona, agradecido. Deja la amargura y el resentimiento que tienes ya cállate deja de hablar de tu familia, haz tu trabajo sube por ti mismo no por ellos no por el morbo no por el odio y no me interesan los cinco minutos de fama. Me duele que seas así, me duele mucho”, puntualizó.

También señaló que Leonardo no era un “cobarde” y que sí es “un buen hijo” que no le gusta meterse en polémica. Si bien dijo entender que vivieran de diferente forma, indicó que siempre tuvo la oportunidad de estar bien con su familia, pero la desaprovechó.

Marcela Rubiales, tía de Emiliano y Leonardo Aguilar “Leonardo no es cobarde, pero no se va a garrar a trancazos contigo; es un buen muchacho, buen hijo. Tienes razón le tocó otra vida y tú pudiste y puedes ser feliz al lado de tu padre, pero tú no quieres y a mí no me digas cosas porque yo conozco la historia”

¿Cómo le respondió Emiliano Aguilar a su tía por defender a Leonardo Aguilar?

Hasta el momento, Emiliano Aguilar no le ha respondido a su tía, Marcela Rubiales, quien, en diversas ocasiones, ha dicho que el joven es el responsable de la ruptura familiar.

Según la hermanastra de Pepe Aguilar, su sobrino se olvida de todos los esfuerzos que hizo su padre para sacarlo adelante, afirmando que, si no fueron cercanos en el pasado, no es culpa de Pepe.

Cabe destacar que, en su momento, Emiliano Aguilar sostuvo que, durante el corto periodo en el que vivió con Pepe y el resto de su familia, pudo notar cierto favoritismo, pues, mientras que sus hermanos dormían en hoteles de lujo, a él lo instalaban con los empleados.

