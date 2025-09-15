Emiliano Aguilar lanza advertencia a su tía por defender a Leonardo Aguilar: “Te esperan en Guanajuato, momia”

Los problemas en la dinastía Aguilar no cesan. Luego de que Marcela Rubiales, hermanastra de Pepe Aguilar, defendiera a Leonardo Aguilar de las amenazas de Emiliano Aguilar, este último le responde a su tía con un tremendo mensaje, ¿le lanzó una dura advertencia?

Marcela Rubiales, tía de Emiliano y Leonardo Aguilar / Redes sociales

¿Por qué la tía de Emiliano Aguilar está enojada con él?

Todo inició después de que Leonardo Aguilar habló de su hermano Emiliano en un concierto, para muchos, sus palabras fueron una especie de burla hacia el primer hijo de Pepe Aguilar. “Les voy a cantar un rap, ¿están listos? No se confundan, yo no soy ese Aguilar, y que quede claro, por favor”, expresó.

Emiliano no dudó en subir un video para confrontar a su hermano y decirle que, si continuaba “hablando de él”, lo golpearía al igual que lo hizo Terrence Crawford en su reciente pelea con ‘el Canelo’ Álvarez.

Esto hizo enfurecer a Marcela Rubiales. A través de redes sociales, la tía del rapero, entre otras cosas, lo acusó de despotricar contra su familia solo por fama. También sostuvo que Leonardo ignoraría su advertencia, ya que el cantante “sí es decente y tiene buenos valores”.

“Deja la amargura y el resentimiento que tienes, ya cállate, deja de hablar de tu familia, haz tu trabajo, sube por ti mismo, no por ellos, no por el morbo, no por el odio, y no me interesan los cinco minutos de fama. Me duele que seas así, me duele mucho. Leonardo no es cobarde, pero no se va a garrar a trancazos contigo; es un buen muchacho, buen hijo”, indicó.

Comentario de la tía de Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Cómo respondió Emiliano Aguilar a los regaños de su tía Marcela Rubiales?

Mediante una historia de Instagram, Emiliano Aguilar respondió a las palabras de su tía, Marcela Rubiales, y la amenazó diciéndole que, si seguía metiéndose en problemas que “no le competen”, sacaría sus “trapitos al sol”.

“Te la dejé pasar una vez, pero ya te metiste más a fondo de algo que no sabes, así que ya cállese, que ya está vieja, no le vaya a dar algo, sígale para que saque tus trapitos también @marcelarubiales (tú tiraste la primera piedra, acuérdate). Es increíble que toda la pinche familia esté contra mí. Pues aquí andamos firmes”, manifestó.

Por si esto fuera poco, también subió un video en el que la tacha de “metiche” y “momia”, señalándole que Leonardo ya tiene 26 años y se puede “defender solo”.

“Creo que he hablado contigo 40 minutos en toda mi vida. Todas las familias tienen una tía metiche y esta es esa tía. La neta ya estoy harto. Tía, te esperan en Guanajuato, mi querida momia. Aquí andamos, a la mera orden, tampoco me voy a dejar” Emiliano Aguilar

Hasta el momento, Marcela Rubiales no se ha pronunciado ante lo dicho por su sobrino. En tanto que, en redes sociales, la mayoría de los usuarios se han solidarizado con el rapero.

¿Quién es Marcela Rubiales, tía de Emiliano, Leonardo y Ángela Aguilar?

Marcela Rubiales Jiménez, mejor conocida solo como Marcela Rubiales

Es hija de Flor Silvestre y Paco Malgesto.

Es media hermana de Pepe Aguilar.

Inició su carrera artística en 1975, participando como conductora en un programa llamado ‘Nuestra gente’.

Debutó en la música ranchera en los años 80. Algunos de sus éxitos son: ‘Terroncito azucarado’, ‘Cariño de mi cariño’, ‘La verdad de la verdad’, entre otras.

En cuanto a su vida personal, se casó en 1992 con José Flores. Tuvo una hija que lamentablemente falleció en 2004, a la edad de 18 años.



