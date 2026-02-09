Christian Nodal acusado de grave delito; filtran AUDIO de Imelda Tuñón sobre presunto secreto de su éxito

Imelda Tuñón no para de estar en polémica. En medio de los pleitos familiares con Maribel Guardia y la grave acusación que habría hecho en contra de José Manuel Figueroa, hermano del fallecido Julián Figueroa, ahora hace un fuerte señalamiento en contra de Christian Nodal.

¿Imelda Tuñón en riesgo de ir a la cárcel?

Mucho se ha dicho sobre Imelda Tuñón en las últimas semanas, principalmente con relación a su exesposo, Julián Figueroa, y la familia de este. Todo comenzó después de que afirmara, entre otras cosas, que Maribel Guardia, madre del hoy occiso, presuntamente era “rifada” por 100 mil pesos.

A partir de eso, se empezaron a destapar muchas cosas que fueron motivo de especulación. Tanto Maribel como su pareja, Marco Chacón, afirmaron que Ime quería divorciarse de Julián. La joven desmintió esto y hasta compartió un video de su hijo diciendo que despreciaba a su “abuelita Maribel” por separarlo de su mamá en 2025.

Las cosas aumentaron de nivel cuando el periodista Javier Ceriani filtró unos clips mostrando la aparente dinámica tóxica que existía entre Tuñón y Figueroa. En respuesta, la cantante admitió que sí llegó a agredir al artista, pero que todo era en respuesta ante la presunta violencia que él ejercía en su contra.

También llegó a responsabilizar a Chacón de la muerte de Julián al presuntamente “forzarlo” a ponerse un implante de naltrexona para tratar sus adicciones. Según Tuñón, esto le provocó muchas secuelas y finalmente el infarto que le quitó la vida. Marco negó esto.

Lo último fue el audio viral atribuido a Imelda, en el que acusaría a José Julián Figueroa de haber abusado de su hermano. Si bien la joven salió después a decir que era “inteligencia artificial”, José Manuel ya dejó claro su intención de proceder legalmente.

¿Por qué Christian Nodal es tan exitoso, según Imelda Tuñón?

Durante la emisión más reciente de su programa de YouTube, el periodista Javier Ceriani dio a conocer unos audios que, aparentemente, serían de Imelda Tuñón. En dichas grabaciones, presuntamente, la exnuera de Maribel Guardia expresa su deseo de tener éxito en la industria musical, sin importar el costo.

Y es que, supuestamente, Tuñón habría manifestado que usaría el mismo “truco” que usaron Christian Nodal y su actual esposa, Ángela Aguilar, es decir, la “payola”. Este término se usa cuando un artista le paga a los medios para distribuir su música, generando así la percepción de que son populares y así instar al público a escuchar sus temas.

En el material, también se le escucharía decir a Imelda que Nodal, supuestamente, estaría involucrado en el delito de “lavado de dinero”.

Audio atribuido a Imelda Tuñón “Nodal tenía canciones muy padres… Se necesitaba lavar dinero, entonces, agarraron canciones padres que tenía Nodal, que la mayoría no las escribió él. Le metieron como que la onda de hoy, lo arreglaron e hicieron como una figurita pública. Le metieron payola y lavaron dinero. La carrera de Nodal se levantó de lavar dinero, pero funcionó y ahora les deja muchísimo dinero”.

Si bien Nodal y Ángela no son los artistas más queridos del momento por el tema de Cazzu, ex del mexicano, muchos internautas se sintieron molestos con estas acusaciones. Los detractores acusaron a Tuñón de “querer llamar la atención”.

Hasta el momento, los involucrados no se han pronunciado ante este asunto, por lo que todo queda en calidad de un simple rumor.

¿Christian Nodal podría ir a la cárcel por presuntamente cometer “payola”?

De acuerdo con diversas páginas especializadas con el tema, la payola, lo que supuestamente habría hecho Nodal para tener éxito, es la práctica de hacer “pagos secretos a estaciones de radio o programadores por la difusión de música”. Esto es considerado una forma de fraude.

No obstante, al menos en México, no conlleva una pena de cárcel automática. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) puede imponer multas o sanciones a las concesionarias de radio si se demuestra que han incurrido en esto.

Los artistas que se sientan perjudicados ante esto, disqueras o incluso el público podrían poner una demanda civil por daño moral o “prácticas comerciales desleales”. Existe la posibilidad de prisión, en caso de que la “payola” se enmarque dentro de otras actividades delictivas como “lavado de dinero” y “nexos criminales”.

