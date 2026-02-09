Addis Tuñón se niega a defender a Imelda, ¡hunde su versión sobre los audios! “me obliga a no solapar mentiras”

El conflicto alrededor de la muerte de Julián Figueroa y la custodia de su hijo escaló a un nuevo nivel tras la difusión de audios de a Imelda Tuñón, donde se lanzan acusaciones delicadas que involucran presunto abuso familiar y señalamientos contra José Manuel Figueroa. Luego de que la viuda negara la autenticidad de las grabaciones y asegurara que eran inteligencia artificial, Addis Tuñón decidió romper el silencio y desmentirla públicamente, confirmando que los audios sí fueron enviados por ella. La periodista marcó distancia y dejó claro que no será “tapadera” de nadie, defendiendo su ética profesional en medio de una guerra legal, mediática y emocional que mantiene bajo escrutinio a toda la familia Figueroa.

Addis Tuñón, tía de Imelda Tuñón habla de la polémica de su sobrina con Maribel Guardia. / Facebook: De primera mano/ @imetunon

¿Qué dijo Addis Tuñón sobre los audios de Imelda Tuñón y por qué decidió hablar?

Luego de que Imelda Tuñón afirmara en un live que los audios difundidos eran producto de inteligencia artificial, Addis Tuñón decidió romper el silencio. A través de X, la conductora fue directa y sin rodeos al desmentir esa versión.

“Como periodista no voy a negar la verdad. Ime Tuñón sí envió esa grabación a mí y a otros periodistas”. Addis Tuñón

En ese mismo mensaje, Addis explicó por qué nunca publicó el material y dejó claro que negar los hechos solo empeora la situación: “Yo no lo subí por lo grave que era el audio. Negar lo hecho te resta. Ime defiéndete desde la verdad y desde lo legal. Yo opino desde mi ética”.

Estas palabras marcaron un punto de quiebre público entre ambas, pues hasta ese momento Addis había sido señalada como una de las figuras que respaldaban a Imelda en medio del conflicto con Maribel Guardia.

Addis Tuñón culpa a Imelda Tuñón de audio filtrado / X: @addisperiodista, redes sociales y canva

¿Por qué Addis Tuñón se negó a defender a Imelda en su columna?

El tema no se quedó solo en redes sociales. Este lunes 9 de febrero, Addis Tuñón, conductora de De primera mano, volvió a abordar la controversia desde su columna El fama-sutra, en el periódico Excélsior, donde desde la primera línea dejó clarísima su postura y, sobre todo, explicó por qué esta vez decidió desmentir a Imelda Tuñón, y no apoyarla como en otras ocasiones. La conductora reconoció que ha sido fuertemente criticada por “darle la espalda”, pero aseguró que su obligación profesional es contar la verdad, aunque eso la ponga en el ojo del huracán.

“Me niego a defender a Imelda Tuñón: que si está loca, que si es o no adecuada para cuidar de su hijo. Aquí no van a leer ni justificaciones ni ataques hacia ninguna de las partes. Por ahora no”. Addis Tuñón

La periodista explicó que ella escuchó el audio un día antes de que fuera difundido en De Primera mano y que, desde el inicio, decidió no publicarlo debido a su gravedad y al contexto legal.

“Jamás consideré publicarla dada la delicadeza de lo dicho ahí y, sobre todo, porque esa señora iba a ser testigo en uno de los juicios que enfrenta Imelda contra la abuela de su hijo”. Addis Tuñón

Además, reveló que tras la decisión de Gustavo Adolfo Infante de retirar el programa de YouTube, ella ya no volvió a tener contacto con Imelda, dejando claro que no asumió ningún rol de vocera ni asesora.

Addis Tuñón defiende a Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Addis Tuñón a que Imelda dijera que los audios eran inteligencia artificial?

Uno de los momentos más contundentes de su texto fue cuando Addis Tuñón explicó por qué decidió desmentir públicamente la versión de la inteligencia artificial. Para ella, no se trataba de una interpretación, sino de un hecho comprobable.

“La viuda de Julián Figueroa decía en un live desconocer esos audios y que seguro eran inteligencia artificial. ¿Neta? Pero si me los envió a mí y estábamos frente a frente cuando lo hizo”.

Addis también relató que Imelda le pidió discreción en su momento: “Claro que me dijo: ‘Esto es sólo para ti’, y ni por la cabeza me pasó distribuirlo. Pero si ella se los mandó a Gustavo Adolfo Infante, no se vale que lo niegue”.

Finalmente, lanzó una de las frases más comentadas del caso, dejando clara su postura ética y profesional: “Ni le doy la espalda a Imelda, ni soy su tapadera de nada (...) Mi ética me obliga a no solapar mentiras de nadie. En todo momento, en todo caso de investigación, sea que involucre a un ser querido o no, si alguien miente y tengo cómo probarlo, lo voy a exponer”.

¿Cómo quedó la relación entre Addis Tuñón e Imelda Tuñón tras el escándalo de los audios?

A pesar del impacto de sus declaraciones, Addis Tuñón aseguró que su relación con Imelda no terminó en malos términos. Según explicó, su postura no fue una sorpresa para ella.

“Estamos bien. Me conoce y no le sorprendió mi texto. La etiqueté porque soy frontal, tanto para lo bueno como para lo penoso”. Addis Tuñón

La periodista concluyó enfocándose en lo que considera verdaderamente importante en medio del escándalo: “Mientras yo vea que su hijo corre y salta feliz, lo demás debe ser asunto de ellos, o sea, de adultos”.

Hasta ahora, Imelda Tuñón no ha hecho ninguna declaración al respecto, ni ha respondido públicamente a lo dicho por la periodista, a quien insiste en llamar su tía.

