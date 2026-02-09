Hermana de Julián Figueroa rompe el silencio, lanza mensaje tras declaraciones de Imelda Tuñón de presunto abuso

En medio del conflicto mediático que rodea a la familia de Julián Figueroa tras su muerte, Zarelea Figueroa Ocampo, hermana del cantante, compartió un mensaje público dedicado a su hermano. Su publicación ocurre mientras continúan las declaraciones cruzadas entre Imelda Tuñón, viuda de Julián, y Maribel Guardia, madre del artista, situación que ha mantenido el tema en el centro de la conversación pública.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Qué acusaciones ha hecho Imelda Tuñón tras la muerte de Julián Figueroa?

Las publicaciones recientes de integrantes de la familia Figueroa ocurren en un contexto de tensión mediática, luego de que Imelda Tuñón realizara diversas declaraciones públicas sobre los días previos al fallecimiento de Julián Figueroa. En entrevistas y transmisiones en redes sociales, Tuñón ha señalado a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, como presunto responsable de la filtración de videos privados grabados por el propio Julián.

En dichos materiales, que comenzaron a circular en plataformas digitales, se observa a Imelda Tuñón atravesando episodios de crisis emocional. La viuda del cantante ha afirmado que los videos fueron difundidos sin su consentimiento, sacados de contexto y utilizados de manera que, según sus declaraciones, afectaron su imagen pública.

Además, Imelda Tuñón ha señalado que existieron irregularidades relacionadas con decisiones médicas vinculadas a la salud de Julián Figueroa antes de su muerte. Estas afirmaciones han sido parte central de sus intervenciones públicas y han generado múltiples reacciones en redes sociales y medios de comunicación.

Tuñón también ha manifestado que se encuentra analizando la posibilidad de iniciar acciones legales con base en la Ley Olimpia, al considerar que la difusión de los videos vulnera su derecho a la privacidad. Estas declaraciones han marcado un punto de quiebre más profundo en la relación entre ella y la familia Figueroa-Guardia.

Imelda Tuñón sostiene acusaciones contra José Manuel Figueroa: “No lo puedo desmentir” / Redes sociale

¿Cuál es el conflicto real entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

El conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón no se limita únicamente a las acusaciones relacionadas con la muerte de Julián Figueroa. Ambas partes se encuentran involucradas en un proceso legal relacionado con el hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón, situación que ha sido confirmada públicamente y que representa uno de los principales focos de tensión entre ellas.

A este escenario se sumó recientemente la filtración de audios en los que Imelda Tuñón presuntamente acusa a José Manuel Figueroa de abuso sexual contra su hermano Julián. Tras la difusión del material, Tuñón puso en duda su autenticidad y declaró que la grabación pudo haber sido alterada mediante el uso de inteligencia artificial.

Mientras estas versiones continúan circulando, el conflicto familiar se mantiene tanto en el ámbito mediático como en el legal. Las declaraciones de Imelda Tuñón han generado diversas reacciones, pero hasta el momento no se ha informado públicamente sobre resoluciones judiciales relacionadas con estos señalamientos.

En contraste, las publicaciones realizadas por Maribel Guardia en sus redes sociales han evitado referirse directamente a las acusaciones o a los procesos legales en curso, manteniendo un enfoque distinto en sus mensajes públicos.

El hijo de Maribel Guardia, llevaba 5 años de matrimonio con Imelda Tuñón; madre de su único hijo.

/ Redes sociales

¿Qué dijo la hermana de Julián Figueroa, Zarelea Figueroa Ocampo?

Zarelea Figueroa Ocampo, hermana de Julián Figueroa, centró su mensaje en la experiencia personal y familiar que vivió con el cantante. En su texto, hizo énfasis en la memoria, el amor y los momentos compartidos, sin hacer referencia directa a Imelda Tuñón, a Maribel Guardia o a las controversias que rodean actualmente a la familia.

La publicación subrayó la decisión de recordar a Julián desde lo vivido y lo afectivo, destacando que, para ella, lo fundamental es honrar su existencia más allá de las versiones, opiniones o juicios que circulan en el espacio público.

El mensaje de Zarelea se difundió a través de redes sociales y se enfocó exclusivamente en la memoria y el vínculo personal que la unía con Julián Figueroa. Sin aludir directamente a las acusaciones, disputas legales o controversias recientes, la hermana del cantante optó por un tono íntimo, centrado en el recuerdo, el afecto y la experiencia compartida con él, en un contexto de alta exposición mediática para la familia.

Zarelea Figueroa Ocampo escribió:

Zarelea Figueroa Ocampo “Hoy he visto muchas palabras girando alrededor del nombre de mi hermano Julián. Algunas bien intencionadas, otras no tanto. Y aunque respeto todas las opiniones, quiero decir algo desde el corazón. Nada de lo que hoy se diga cambia lo esencial. Nada reescribe lo vivido, lo amado, lo compartido. Con Julián hubo risas, aprendizajes, momentos simples y otros profundamente valiosos que solo quienes estuvimos ahí conocemos de verdad. Hoy ya no se trata de buscar culpables, versiones o juicios. Hoy lo único que importa es recordarlo con amor, con gratitud por el tiempo que nos regaló y por todo lo bello que dejó en quienes lo amamos. La vida no siempre se puede corregir, pero sí se puede honrar. Y yo elijo honrar a mi hermano desde la memoria, desde lo vivido, desde el amor que permanece. Que cada quien se quede con lo que necesita. Yo me quedé con Julián. Con su risa, con su esencia, con lo que fue y siempre será para nosotros. Yo no discuto su ausencia, yo honro su existencia. Te amo hermanito, eternamente”.

El mensaje de Zarelea se suma a una serie de expresiones que han surgido tras el fallecimiento de Julián Figueroa, en un contexto donde el tema sigue generando atención constante. Hasta ahora, la hermana del cantante no ha emitido declaraciones adicionales relacionadas con el conflicto legal o mediático, manteniendo su postura enfocada en el recuerdo personal de su hermano.

