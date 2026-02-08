Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa con desgarrador mensaje en medio de señalamientos de Imelda Tuñón

Maribel Guardia reapareció en redes sociales con una publicación dedicada a la memoria de su hijo Julián Figueroa, a unos días de que se cumpla el tercer aniversario de su fallecimiento. El mensaje, difundido el 8 de febrero a través de sus plataformas digitales, se centró en el recuerdo íntimo y personal del cantante, sin referencias directas a la polémica que actualmente rodea a su familia.

Maribel Guardia, Ime Tuñón y Julián Figueroa / Redes sociales

¿Qué acusaciones ha hecho Imelda Tuñón tras la muerte de Julián Figueroa?

La publicación de Maribel Guardia ocurre en medio de un escenario de alta tensión mediática, luego de que Imelda Tuñón realizara una serie de declaraciones públicas sobre los días previos a la muerte de Julián Figueroa. En entrevistas y transmisiones en redes sociales, Tuñón ha señalado directamente a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, como presunto responsable de la filtración de videos privados grabados por el propio Julián.

En dicho material, difundido recientemente en redes, se observa a Tuñón en episodios de crisis emocional. La viuda del cantante ha asegurado que los videos fueron sacados de contexto y utilizados con la intención de perjudicar su imagen pública. Además, ha afirmado que existió una intervención indebida en decisiones médicas relacionadas con la salud de Julián.

Tuñón también ha manifestado que analiza emprender acciones legales bajo el marco de la Ley Olimpia, al considerar que la difusión de este material vulnera su privacidad. Estas declaraciones han profundizado el distanciamiento entre ella y la familia Figueroa-Guardia, intensificando la confrontación pública.

¡Explosiva confesión! Imelda Garza Tuñón dice que “rifaban” noches con Maribel Guardia y desata la polémica. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el conflicto real entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

El conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón no se limita a las acusaciones sobre la muerte de Julián Figueroa. Ambas partes mantienen un proceso legal relacionado con el hijo de Julián Figueria y de Tuñón. Este litigio ha sido uno de los puntos centrales del distanciamiento familiar.

A la disputa legal se sumó recientemente la filtración de audios en los que Imelda Tuñón presuntamente acusa a José Manuel Figueroa de abuso sexual contra su hermano Julián. Tras la reacción mediática, Tuñón puso en duda la autenticidad de la grabación y sugirió que pudo haber sido manipulada mediante inteligencia artificial.

Mientras el conflicto familiar continúa desarrollándose en el ámbito mediático y legal, la publicación de Maribel Guardia se mantuvo al margen de la confrontación. Su mensaje optó por el recuerdo de Julián Figueroa como eje central, sin pronunciamientos sobre las acusaciones ni sobre el proceso judicial en curso.

Imelda Tuñón filtra conversación con Julián Figueroa. / Redes sociales

¿Qué dijo Maribel Guardia en su mensaje dedicado a Julián Figueroa?

En su mensaje, Maribel Guardia centró su publicación en el vínculo que mantiene con su hijo a través de la memoria y el recuerdo cotidiano. La actriz evocó la presencia constante de Julián en su vida, describiéndolo como una guía emocional y espiritual que permanece más allá de la ausencia física.

El texto se enfocó en el amor de madre, el proceso de duelo y la fortaleza que ha tenido que construir tras la pérdida. Sin hacer alusión a las disputas familiares o legales, Guardia destacó la conexión íntima que conserva con su hijo y la forma en que su recuerdo sigue marcando su día a día.

El tono del mensaje fue sobrio y respetuoso, sin referencias explícitas a terceros ni a los conflictos recientes. Para muchos seguidores, la publicación representó un homenaje personal que priorizó la memoria de Julián Figueroa por encima de la controversia mediática que ha rodeado a la familia en las últimas semanas.

La actriz y cantante centró su aparición pública en honrar la memoria de su hijo, en un momento en el que las tensiones familiares siguen generando atención constante. Hasta el momento, Maribel Guardia no ha emitido declaraciones adicionales sobre los señalamientos recientes, manteniendo su postura enfocada en el duelo personal y el homenaje a Julián

