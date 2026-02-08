¿Qué es el TDAH? El trastorno que Imelda Tuñón asegura tener, tras los señalamientos de bipolaridad

El tema de la salud mental de Imelda Tuñón no surgió de la nada. En 2024, Maribel Guardia presentó una denuncia, argumentando preocupación por el bienestar de su nieto.

Posteriormente, se filtró información sobre una presunta receta médica emitida por un psiquiatra para Imelda, lo que llevó a que se hablara de un supuesto diagnóstico de trastorno bipolar paranoide, versión que se replicó sin confirmación oficial y que terminó por colocar a Imelda en el ojo del huracán.

Cansada de los señalamientos, la actriz decidió aclarar públicamente la situación.

Mira: Video de Imelda Tuñón: Laura Zapata advierte a sus hijos sobre relaciones tóxicas y “gente enferma”

Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia / Redes sociales

¿Qué problema de salud mental tiene Imelda Tuñón y por qué se habló de bipolaridad?

A través de historias en Instagram, Imelda Tuñón desmintió las versiones y aseguró que no padece trastorno bipolar, sino que fue diagnosticada con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, mejor conocido como TDAH.

La aclaración llegó acompañada de mensajes donde defendió su proceso terapéutico y su compromiso con su bienestar emocional, en medio de un momento personal marcado por el duelo, los conflictos legales y la presión mediática.

Mira: ¿Maribel Guardia filtró el video de Imelda Tuñón y Julián Figueroa? La captaron viendo el material desde 2025

Imelda Tuñón / Luis Pérez / Producción: Any Flores / Maquillaje y peinado: Val Sand / Moda: Tony Montes diseñador iG @tonyMontes6, FB Tony Montes diseño de Moda

¿Qué es el TDAH y cómo explicó Imelda Tuñón su diagnóstico?

Tras confirmar que su diagnóstico es TDAH, Imelda Tuñón decidió explicar, desde su experiencia, qué implica vivir con este trastorno, especialmente en la adultez, donde muchas veces pasa desapercibido o se malinterpreta.

Luego de recibir un comentario en redes que le sugería acudir a terapia para demostrar que es apta para cuidar a su hijo, la joven respondió con contundencia: “Todo el año pasado me la viví en eso (terapia), no me dijeron nada malo”, dejando claro que ha estado bajo seguimiento profesional.

Más tarde, compartió una publicación que describe de manera sencilla y visual lo que significa el TDAH, una definición que conectó con miles de personas:

“El TDAH es como tener el cerebro con 57 pestañas abiertas al mismo tiempo… y ninguna cargando bien. Quieres concentrarte, pero cualquier ruido, notificación o pensamiento random te saca de ahí”. Imelda Tuñón

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad suele diagnosticarse en la infancia, pero frecuentemente persiste hasta la edad adulta, como en el caso de Imelda, donde los síntomas pueden confundirse con inestabilidad emocional o conductas erráticas.

¿Qué significa tener TDAH en la adultez y cuáles son sus principales síntomas?

El TDAH en adultos es un trastorno del neurodesarrollo que puede afectar distintas áreas de la vida cotidiana, desde las relaciones personales hasta el trabajo y la organización diaria. Según MedlinePlus, este diagnóstico puede manifestarse incluso si no fue detectado en la infancia.

Entre los síntomas más comunes del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad destacan tres ejes principales. El primero es la falta de atención, que se traduce en dificultad para concentrarse, olvidar tareas, perder objetos o distraerse fácilmente.

El segundo eje es la impulsividad, que puede llevar a reaccionar sin pensar, interrumpir conversaciones o tomar decisiones apresuradas. Finalmente, está la hiperactividad, que en adultos no siempre se refleja como movimiento físico constante, sino como inquietud mental, ansiedad o sensación permanente de estar acelerado.

Estos síntomas, mal entendidos, suelen ser confundidos con problemas de carácter o incluso con otros trastornos más graves, lo que explica por qué el caso de Imelda generó tanta controversia pública.

Lee: ¿Imelda Tuñón estrena novio? Tras video comprometedor con Julián Figueroa, presume romántico detalle

Imelda Tuñón quedaría fuera de La casa de los famosos por esta importante razón. / Redes sociales

¿Qué tipos de TDAH existen y cuál es el más común según los especialistas?

No todas las personas con TDAH presentan los mismos síntomas. De acuerdo con la información médica de MedlinePlus, existen tres tipos de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, cada uno con características específicas.

El primero es el TDAH predominantemente inatento, donde las personas tienen grandes dificultades para concentrarse, organizarse y seguir instrucciones, sin mostrar necesariamente hiperactividad visible.

El segundo es el TDAH predominantemente hiperactivo e impulsivo, que se manifiesta con necesidad constante de movimiento, dificultad para controlar impulsos y problemas para regular acciones o palabras.

Finalmente, está el TDAH combinado, que reúne síntomas de falta de atención, hiperactividad e impulsividad. Este es el tipo más común y el que suele generar mayores complicaciones en la vida diaria si no se trata adecuadamente.

Hasta el momento, Imelda Garza‑Tuñón no ha sido específica sobre el nivel o tipo de presentación de su diagnóstico de TDAH, ni ha detallado si actualmente sigue algún tratamiento médico, psiquiátrico o farmacológico más allá de la terapia psicológica que mencionó en redes.