Juan Osorio y Victoria Ruffo se pronuncian al pleito entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón ¿A quién respaldan?

Juan Osorio y Victoria Ruffo se pronunciaron sobre los dimes y diretes que surgieron en torno a Maribel Guardia, relacionados con Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa. Ambos compartieron su postura al ser cuestionados por las polémicas que enfrentan la actriz y su exnuera.

Las declaraciones de Juan Osorio y Victoria Ruffo surgen tras la controversia entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Maribel Guardia y su exnuera Imelda Garza Tuñón?

Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023 a causa de un infarto agudo de miocardio y fibrilación ventricular, información que fue dada a conocer en su momento por su familia. A partir de ese fallecimiento, la vida privada de quienes formaron parte de su entorno cercano quedó bajo atención pública, especialmente la de su madre Maribel Guardia; su esposo, Marco Chacón; y la de Imelda Garza Tuñón, viuda del cantante y madre de su hijo.

Con el paso del tiempo, distintos temas relacionados con Julián Figueroa se convirtieron en polémicas, entre ellos la custodia de su hijo, las circunstancias de su muerte y los asuntos vinculados con su herencia.

La situación volvió a colocarse en el centro de la discusión tras la difusión de un video publicado por el periodista Javier Ceriani, en el que se observa una pelea entre Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa. En las imágenes se escuchan gritos entre ambos y se aprecia a la actriz y cantante en el golpeándose la cabeza suelo durante el altercado.

Maribel Guardia y Imelda Garza enfrentan diversas polémicas. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Juan Osorio sobre Maribel Guardia?

Tras las recientes diferencias públicas entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón, el productor Juan Osorio fue cuestionado sobre la situación que rodea a la actriz y cantante. Al respecto, Osorio optó por expresar una postura cautelosa y reservada, dejando claro que no pretende involucrarse en un tema que considera delicado y complejo.

Durante su declaración, Juan Osorio subrayó el aprecio personal que siente por Maribel Guardia, razón por la cual decidió no profundizar ni emitir opiniones adicionales sobre el conflicto. Su mensaje estuvo enfocado en el respeto y en la prudencia frente a un asunto que, dijo, desconoce a fondo.

“No es nada fácil ese cuadro, prefiero mantenerme al margen porque estimo mucho a Maribel, si no sé del tema, mejor no meterse”, señaló el productor durante una entrevista con Ernesto Buitrón.

Maribel Guardia no está sola: Juan Osorio y Victoria Ruffo reaccionan a la polémica. / Foto: Redes sociales

¿Victoria Ruffo defiende a Maribel Guardia?

En el contexto de los recientes señalamientos y declaraciones públicas que han rodeado a Maribel Guardia tras el fallecimiento de Julián Figueroa y las diferencias con Imelda Garza Tuñón, distintas figuras del medio han sido cuestionadas sobre la situación. Entre ellas, Victoria Ruffo fue abordada para conocer su postura frente al momento que atraviesa la actriz.

Ruffo explicó que mantiene comunicación constante con Maribel Guardia y que, más allá de la polémica, su postura es de apoyo y respeto. La actriz subrayó que se trata de un escenario complejo y reiteró que el foco principal debería estar en el bienestar del hijo de Julián Figueroa, ante la exposición mediática que ha generado el conflicto.

“Lo único que puedo decir para ella es que la amo, la quiero mucho y la respeto. La verdad es que qué aguante tiene, ya déjenla en paz, quien sea, pero que ya la dejen en paz a ella y a su hijo. Siempre hablo con ella, está bien. Lo primero que deben de pensar todos, en ese niñito (nieto de Maribel Guardia), para que no lo perjudiquen”, dijo Victoria Ruffo durante un encuentro con la prensa.

