Addis Tuñón llama coda a Bárbara de Regil por regalo a Verónica Castro, ¿Qué le dio?

En una entrevista compartida en “De primera mano”, Bárbara de Regil contó que estuvo presente en el festejo de Verónica Castro, realizado hace algunos días, donde la actriz celebró su cumpleaños número 73 junto a varias personalidades del medio, como Maribel Guardia, Rocío Banquells, Ana de la Reguera y Laura Zapata, entre otras.

La protagonista de “Rosario Tijeras” relató al programa “De primera mano” el particular obsequio que entregó a Verónica Castro en esta ocasión tan especial.

¿Qué le regaló Bárbara de Regil a Verónica Castro por su cumpleaños?

Bárbara de Regil confesó que decidió regalarle una carta expresando su admiración, pues consideró que una mujer como Verónica Castro tiene “todo”, pero el detalle de la carta le pareció original.

“Dije: ‘¿Qué le puedes regalar a Verónica Castro si lo tiene todo?’ Sabes qué hice: le escribí una carta, se la di, la abracé y le dije: ‘Te traigo un regalo. Le dije: ‘Mira, esta es una cartita que yo te hice’. Le pedí que la leyera a solas, pero me volteó a ver y la leyó ahí mismo”, compartió la actriz

Bárbara no reveló el contenido de la carta, pero aseguró con una sonrisa que Verónica Castro quedó encantada con el detalle.

Checa: Piden a Verónica Castro ayudar a Alejandro Landero, su excompañero de Rosa salvaje, que ahora vive en la calle

Bárbara de Regil / Instagram: @barbaraderegil

¿Cómo fue la fiesta de cumpleaños de Verónica Castro?

El cumpleaños número 73 de Verónica Castro se celebró en la Hacienda de los Morales en un ambiente lleno de alegría y música.

La actriz reunió a amigas cercanas como Laura Zapata, Maribel Guardia, Rocío Banquells y Ana de la Reguera, quienes se unieron al festejo para cantarle, bailar y compartir momentos emotivos.

Durante la reunión, que fue documentada por el reportero Sebastián Reséndiz del programa Hoy, Verónica interpretó su clásico tema “Macumba”, mientras Maribel Guardia y Ana de la Reguera la acompañaban en la pista.

En otros videos compartidos en redes también se aprecia a Rocío Banquells y Laura Zapata cantando.

“Muy bendecida con mis 73 años. Estuvo padrísimo, no me lo esperaba, pero se dio: agarraron el micrófono, pusieron música y mi hijo la hizo de maestro de ceremonias”, reveló Verónica a algunos medios durante su festejo.

Mira: Verónica Castro reaparece sin oxígeno ni silla de ruedas: ¿Rompe rumores sobre su estado de salud?

¿Qué regaló le dio Bárbara de Regil a Verónica Castro?

¿Qué dijo Addis Tuñón del regalo de Bárbara de Regil a Verónica Castro?

Addis Tuñón reaccionó en “De primera mano” con ironía al detalle de Bárbara de Regil hacia la actriz.

“Ay, qué tierna, pero qué coda, la verdad”, comentó.Su compañero Lalo Carrillo agregó:

“Pero qué bonito detalle, eso habla de inocencia o humildad, porque sí, ¿qué le puedes dar a Verónica Castro que no tenga? Además, ni la conocía realmente; la invitaron porque su representante es el mismo, por eso la llevaron.”, dijo Lalo Carrilo sobre el evento en el cual aseguró estuvieron varios famosos.

A lo que Addis Tuñón insistió entre risas:

“Pero algo se le podría dar, Lalo.”, insistió Addis, quien no le pareció apropiado darle solo una carta a la cantante y actriz.

Mira:Cristian Castro pide peculiar herencia a Verónica Castro en programa de TV, desea su bien más valioso