Bárbara de Regil huye fans durante grabación de Rosario Tijeras, VIDEO ¿La criticaron?

Bárbara de Regil protagonizó un encuentro polémico con sus fans. Todo ocurrió durante la grabación de la quinta temporada de “Rosario Tijeras” grabada en Tlalnepantla, Estado de México. Sin embargo, en redes se viralizó el momento en que varios fans se acercan a Bárbara de Regil para pedirle una foto, pero ella los evita.

Video viral capta a Bárbara de Regil corriendo y esquivando a sus fans

Lo que aparentemente incomodó a Bárbara de Regil, quien, al tratar de evitar atender a sus seguidoress, fue captada corriendo para dejarlos atrás

Este gesto desató varias críticas en redes sociales, donde usuarios interpretaron esta acción como una falta de respeto a sus seguidores.

Otros opinaron que rechazó de manera hostil a quienes siguen de cerca su carrera, pues tan solo querían un recuerdo con ella.

Por otro lado, algunos seguidores salieron en defensa de Bárbara de Regil, señalando que estaba cumpliendo con su trabajo y que no se trataba de un encuentro para interactuar con fans, por lo que no tenía la obligación de atenderlos en ese momento.

Además, pidieron respeto hacia la actriz, recordando que muchos de quienes mostraron su disgusto eran los mismos que exigían que la serie se estrenara lo antes posible: "¿Huyendo? Tiene que trabajar por eso está apurada, a este paso Rosario Tijeras estará en 2027 si no los dejan grabar”.

🎬✨ Bárbara de Regil causa revuelo en Tlalnepantla



La actriz estuvo grabando escenas de la nueva temporada de Rosario Tijeras … pero al ser rodeada por fans que pedían una foto, ¡Se fue corriendo! 😱#diariocambio #Puebla pic.twitter.com/PKr9CElk1F — Diario Cambio (@Diario_Cambio) September 21, 2025

¿Por qué Bárbara de Regil huyó de sus fans durante la grabación de Rosario Tijeras? Ella responde

Sin embargo, Bárbara de Regil explicó que no pudo quedarse a interactuar con sus seguidores, ya que antes de alejarse corriendo explicó que, tras largas horas de grabación, apenas había tenido una hora de descanso para poder comer en la cual si pudo convivir con algunos fans.

“Yo les di mi corte para comer, la prueba está en mi Instagram, pero entre escenas no puedo tomarme fotos porque estamos grabando y si no no voy a terminar la serie”, expresó en los comentarios de un video.

¿Qué polémicas ha protagonizado Bárbara de Regil?

Bárbara de Regil ha estado envuelta en diversas polémicas a lo largo de su carrera, tanto por sus declaraciones como por sus acciones públicas. Aquí te compartimos algunas de las más destacadas:

En un video con filtro que oscurecía su piel, hizo ese “Qué prieta no”, comentario, lo que fue interpretado como racista. Aunque intentó justificarlo como una broma, recibió muchas críticas por reforzar estereotipos de belleza.

En otro instagram, Bárbara de Regil sugirió que las víctimas deberían “pedirle a su agresor que se toque el alma”, lo que fue considerado irresponsable y revictimizante mujeres defensoras de la violencia de género.

Fue duramente criticada por promocionar una proteína que, según expertos como el nutriólogo Aries Terrón, podría ser perjudicial para la salud. Bárbara respondió diciendo que su producto era el más vendido en MercadoLibre y que las críticas eran por envidia.

En 2024, Bárbara de Regil declaró que no le gusta celebrar a los muertos y que prefiere darles cosas en vida. Esto fue visto como una falta de respeto hacia una tradición muy significativa en México.

