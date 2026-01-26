Boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal: Kunno destapa ‘pelea’ con Aneliz y responde a rumores de crisis

La cuenta regresiva para la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal avanza, y con ella comienzan a surgir detalles que mantienen la atención del público. Aunque la pareja ha optado por manejar con discreción la mayoría de los preparativos, algunas situaciones internas han salido a la luz, no como conflictos mayores, sino como roces propios de la organización de un evento de alto perfil. Fue Kunno, influencer y amigo cercano de Ángela Aguilar, quien reveló que existe una “pelea” con Aneliz Aguilar, hermana de la cantante, en medio de la planeación.

Ángela Aguilar / Captura de pantalla

¿Cuándo será la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Aunque Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron por el civil en 2024, la boda religiosa sigue siendo uno de los eventos más esperados dentro del medio artístico. Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado de manera oficial la fecha exacta ni los detalles completos de la ceremonia. Solo se sabe que será en mayo.

Sin embargo, Kunno adelantó que la celebración se llevaría a cabo “en unos meses” y que podría realizarse durante la primavera de 2026. De acuerdo con la información que circula, el enlace religioso podría tener lugar en el Rancho El Soyate, propiedad de la Dinastía Aguilar, un espacio emblemático para la familia.

El influencer también comentó que su asistencia a la boda no está completamente asegurada, ya que se encuentra por iniciar un proyecto importante en su carrera. Aunque no mencionó el nombre, este lunes fue confirmado como participante de La casa de los famosos de Telemundo, un reality que podría extenderse entre 84 y 119 días, según la duración de temporadas anteriores.

“Es algo que va a suceder en unos meses y probablemente esté o no esté, según el proyecto que ya anunciaré esta semana” Kunno

Este factor podría coincidir con las fechas tentativas de la boda religiosa, lo que dejaría en duda su presencia física en el evento.

Kunno / Redes sociales

¿Por qué Kunno y Aneliz Aguilar están peleando antes de la boda de Ángela Aguilar y Nodal?

Durante un encuentro con distintos medios de comunicación, entre ellos Venga la alegría, Kunno explicó que el desacuerdo con Aneliz Aguilar tiene que ver con el rol que ambos desean ocupar en la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal. De acuerdo con el influencer, tanto él como la hermana de la cantante buscan ser nombrados “dama de honor”, un título que, aparentemente, solo una persona podrá ostentar durante la ceremonia.

El creador de contenido aclaró que esta situación no ha derivado en un conflicto serio ni en un distanciamiento personal. Por el contrario, señaló que se trata de un tema que se maneja en un ambiente de cercanía y confianza, propio de la relación que mantiene con la familia Aguilar desde hace años.

“No sé muchos detalles (de la boda), les andaba contando que nos andamos peleando la dama de honor entre Aneliz y yo, pero bien, estamos felices y no sé” Kunno

Con estas palabras, dejó claro que la tensión no ha afectado el ánimo general de los involucrados ni la felicidad por el próximo enlace religioso.

Kunno asegura que la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal no atraviesa ninguna crisis.



¿Es real la supuesta crisis matrimonial entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Además de hablar sobre la planeación de la boda, Kunno fue cuestionado sobre los rumores de una presunta crisis matrimonial entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. En los últimos casi dos años de relación, la pareja ha sido señalada en diversas ocasiones por supuestas infidelidades y conflictos internos.

Ante estos señalamientos, el influencer negó de manera directa que exista una crisis entre sus amigos. Sin entrar en detalles personales, explicó que gran parte de estas versiones surgen de especulaciones en redes sociales y que no corresponden con la realidad que él conoce de la pareja.

“Eso lo hace la gente, qué voy a andar diciéndoles es cierto que… no, no. Yo sé cuándo sí y cuándo no, y nada” Kunno

Incluso mencionó que algunos de estos rumores son tan elaborados que podrían servir como argumento para una telenovela o para inspirar proyectos creativos. Al ser cuestionado específicamente sobre la versión que involucra a una violinista del mariachi con la que se ha relacionado a Nodal en redes sociales, Kunno respondió afirmativamente que también se trata de una de esas historias creadas por el público. “Sí, también, qué bárbara”, agregó, sin profundizar más en el tema. Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han emitido declaraciones adicionales sobre estos rumores.

