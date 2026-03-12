¿Ángela Aguilar estuvo desaparecida? Revelan que Pepe Aguilar no la hallaba en medio de escándalo con Nodal

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal continúa generando polémica incluso casi dos años después de su boda. Nuevas revelaciones difundidas señalan que la cantante habría abandonado temporalmente su hogar familiar para casarse con el intérprete sonorense, lo que provocó un fuerte conflicto con su padre, Pepe Aguilar. ¿Qué sucedió exactamente?

Nodal, Ángela Aguilar y Pepe Aguilar / FB: Nodal, Pepe Aguilar y Ángela Aguilar

¿Cuándo se casarán Christian Nodal y Ángela Aguilar por la iglesia?

Si bien Ángela Aguilar y Christian Nodal planean su boda religiosa para mayo de este 2026, la pareja consumó su unión en una ceremonia espiritual realizada en Roma el 29 de mayo de 2024, es decir, hace ya casi dos años.

La elección de ese mes tiene un significado especial para la pareja. Según declaraciones previas de Nodal, su romance con Ángela comenzó en mayo de 2024, poco tiempo después de que el intérprete anunciara públicamente el fin de su relación con la rapera argentina Cazzu, ocurrido el 11 de mayo de ese mismo año.

En una entrevista con Adela Micha, el propio Nodal explicó que la decisión de llevar a cabo ese enlace espiritual ocurrió en medio de una fuerte atención mediática. De acuerdo con su relato, la conexión sentimental con Ángela surgió el 13 de mayo de 2024, ya fuera del ámbito profesional. Después de terminar un concierto en Guadalajara, el cantante viajó para reencontrarse con ella.

Te puede interesar: Mariana Seoane, tras posar con Ángela Aguilar y Nodal, ‘pelusea’ una colaboración con ella y ¿con Cazzu sí?

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Ángela Aguilar estuvo desaparecida antes del confirmar su relación con Christian Nodal?

Según relató la periodista Mandy Fridmann durante una conversación en el programa del comunicador Javier Ceriani, la situación entre la Ángela Aguilar y su padre, Pepe Aguilar, era complicada en ese momento.

Fridmann aseguró que, antes de casarse, Ángela presuntamente buscó apoyo en la familia de su entonces pareja para poder mantener su relación con Nodal: “ En ese momento era Ángela quien pedía: ‘Por favor, ayúdenme, cúbranme ’”, relató la periodista.

La comunicadora señaló que la joven artista buscaba la manera de mantener su romance lejos de las tensiones familiares.

Las revelaciones también apuntan a que Pepe Aguilar presuntamente habría intentado intervenir directamente para evitar que la relación entre su hija y el cantante avanzara. Según Fridmann, el intérprete de música regional mexicana presuntamente llegó a comunicarse constantemente con la familia mientras se encontraba de viaje, preocupado por no poder localizar a su hija.

Pepe Aguilar llamaba desde Japón porque su hija estaba desaparecida. Se casó mientras estaba desaparecida. Mandy Fridmann

Las versiones también señalan que el cantante habría considerado iniciar acciones legales para que Ángela regresara a casa. La situación habría escalado debido a la percepción de que la joven cantante estaba alejándose de la supervisión familiar.

Esto nunca ha sido confirmado por ninguna de las partes, por lo que se mantiene como rumor.

Lee: ¿Ángela Aguilar enfrenta dificultades personales? Sueltan inquietante predicción: “Deben preocuparse...”

¿Ángela Aguilar se retira de la música tras críticas contra ella y Christian Nodal?

El rumor sobre un posible retiro de Ángela Aguilar de la música comenzó a surgir a partir de apariciones públicas recientes, en las que la cantante habló sobre la necesidad de proteger su bienestar emocional y su salud mental, comentarios que algunos internautas interpretaron como una posible señal de que planeaba alejarse temporalmente de los escenarios.

Incluso, circularon notas que retomaban declaraciones que hizo durante un concierto a finales de enero, cuando aseguró que seguiría hablando de su familia aunque algunos dijeran que parecía “disco rayado”.

Frente al aumento de estas especulaciones, la hija de Pepe Aguilar decidió publicar un mensaje para aclarar la situación y negar dichas versiones:

No me voy a retirar. Entreno porque me preparo, trabajo porque tengo metas claras y canto porque es mi pasión. (...) El ruido se monetiza. La distorsión entretiene y la calma incomoda. Ángela Aguilar

Los rumores sobre un presunto retiro de la música de Ángela Aguilar, no fueron confirmados.

Tal vez te interese: Tunden a Pepe Aguilar tras mensaje de Ángela Aguilar por el Día internacional de la mujer ¿Defendió a su hija?