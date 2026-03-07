¿Ángela Aguilar enfrenta dificultades personales? Sueltan inquietante predicción: “Deben preocuparse... por ella”

La polémica en torno a Ángela Aguilar y Christian Nodal continúa generando conversación en redes sociales, y ahora una nueva declaración volvió a colocar el nombre de la cantante en tendencia. En medio de mensajes que encendieron alertas entre sus seguidores, la vidente Bis La Médium lanzó una predicción que ha provocado inquietud entre los fans de la intérprete de regional mexicano.

¿Qué dijo Bis la Médium sobre Ángela Aguilar en “Despierta América”?

Durante una emisión reciente del programa Despierta América, Bis la Médium habló sobre el momento que atraviesa Ángela Aguilar en medio de la controversia. La vidente aseguró que, según sus cartas, existe un motivo de preocupación y pidió a los seguidores de la cantante enviarle mensajes de apoyo.

“Ya tú eres grande, mi niña. Tu voz es inalcanzable, nunca mires hacia atrás quien te ofenda. No te juzgues jamás (...) Sí deben preocuparse mucho sus fans por ella. Sí deben preocuparse, no está en uno de sus mejores momentos y no siempre son el amor, a veces la conciencia, la edad, no te da determinación para decir: ‘Estoy bien, quiero estar fuerte’. Entonces hay que darle mucha fortaleza en este momento a ella, pero mucha” Bis la Médium

Sus declaraciones se dieron luego de que la intérprete de “Qué agonía” compartiera mensajes en los que hablaba de enfocarse en su bienestar personal. La vidente puntualizó que la situación que enfrenta no estaría relacionada únicamente con el ámbito sentimental, sino también con procesos personales que requieren fortaleza.

Las palabras de Bis La Médium rápidamente circularon en redes sociales, donde los seguidores de la cantante retomaron el llamado a brindarle apoyo en esta etapa.

¿Ángela Aguilar anunció un retiro temporal de la música?

Los mensajes publicados por la cantante Ángela Aguilar en su canal de difusión generaron diversas interpretaciones. En uno de ellos, explicó que mantendría ese espacio como un lugar seguro con sus fans y que se mantendría alejada de la controversia para centrarse en aspectos personales.

Esa declaración desató especulaciones sobre un posible retiro temporal. Sin embargo, horas más tarde, Ángela Aguilar aclaró que no se trata de una despedida de la música, sino de una decisión orientada a fortalecer su bienestar.

La cantante explicó que su intención es enfocarse en aquello que le brinda estabilidad y tranquilidad, incluyendo su familia, su matrimonio con Christian Nodal, sus mascotas y actividades personales.

Hasta el momento, no ha informado sobre cancelaciones de presentaciones ni sobre una pausa oficial en su carrera artística. Sus publicaciones se limitaron a señalar un cambio en la forma en que manejará su exposición pública.

¿Ángela Aguilar está embarazada de Christian Nodal?

Tras los mensajes en los que Ángela Aguilar habló de buscar paz y tranquilidad, surgieron rumores sobre un posible embarazo. Las especulaciones se intensificaron debido a que previamente Bis la Médium había realizado una predicción sobre la posibilidad de que la pareja se convierta en padres.

En enero pasado, durante otra emisión de “Despierta América”, la vidente señaló que la pareja sí le daría la bienvenida a un nuevo integrante, aunque advirtió que antes podrían enfrentar algunas dificultades.

“Sí, pero, no me gusta adelantar nunca las noticias malas, pero es complicada la situación para ella poder ser mamá. Pero sí va a ser mamá” Bis la Médium

Hasta ahora, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han confirmado un embarazo. La información disponible se limita a las declaraciones hechas por la médium y a las interpretaciones surgidas en redes sociales tras los mensajes de la cantante.

