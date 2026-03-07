Pepe Aguilar ya sabía que Nodal le era infiel a Cazzu con Ángela Aguilar, aseguran, ¡hasta comían juntos!

Sin duda alguna, el matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha sido uno de los más polémicos en los últimos años. Muchos siguen afirmando que inició como una infidelidad a Cazzu, exnovia del cantante y madre de su única hija.

Aunque la pareja lo ha negado en múltiples ocasiones, la teoría cobró fuerza en los últimos días después de que una usuaria revelara que, presuntamente, ambos reservaron una sala de cine para estar solos mientras él todavía estaba en una relación con la argentina.

A raíz de esto, han salido más testimonios de que, supuestamente, esto sería cierto. Uno de los más escandalosos involucra a Pepe Aguilar, padre de Ángela. De acuerdo con lo que ha estado circulando últimamente, él ya sabía de todo y hasta lo “solapaba”. Esto es lo que aseguran.

Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Christian Nodal le fue infiel a Cazzu con Ángela Aguilar?

Como se sabe, Christian Nodal anunció su relación con Ángela Aguilar tan solo dos semanas después de haber confirmado su ruptura con Cazzu, en mayo de 2024. En julio de ese año, la pareja se casó en una ceremonia íntima en Cuernavaca, Morelos.

La rapidez con la que aconteció todo hizo que los usuarios comenzaran a sospechar que Ángela, presuntamente, fue la amante de Nodal mientras este seguía con la intérprete de ‘Loca’. Esta última no ha confirmado ni desmentido esto; solo se limitó a desmentir en su momento lo que se dijo acerca de que, supuestamente, ella siempre estuvo al tanto del romance.

Con el pasar del tiempo, se comenzó a decir que, presuntamente, Nodal estaba engañando a Ángela. Una influencer llegó a decir que, supuestamente, estaba esperando un bebé de él. En tanto que también se le llegó a relacionar con su violinista, Esmeralda Camacho.

De manera oficial, nunca se ha confirmado que Christian fuera infiel a Cazzu con Ángela. No obstante, hace poco salió una internauta a decir que, supuestamente, la nueva pareja reservó una sala de cine en Monterrey cuando este todavía estaba con la reggaetonera.

“Yo trabajé de subgerente en el cine donde rentaron una sala completa. Nodal pidió que los que tomaran la orden no llevaran celular, y él estaba con Ángela Aguilar y aún estaba con Cazzu. Eso fue cuando vino a Monterrey a cantar e invitó a Ángela. En un cine en San Pedro y aún no hacían ellos su relación pública y él aún estaba con Cazzu”, relató.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

Pepe Aguilar, supuestamente, “solapó” infidelidad de Christian Nodal con Ángela Aguilar, afirman

En medio de todo este escándalo, surge un nuevo testimonio que comprobaría la presunta infidelidad de Nodal a Cazzu con Ángela Aguilar. Una usuaria identificada como ‘Zoila’ aseguró que el nuevo matrimonio y Pepe Aguilar fueron a comer al restaurante donde trabaja en Zacatecas.

Según su versión, en ese entonces, Nodal todavía estaba con la madre de su hijo. Sostuvo que Pepe pagó una cantidad enorme para que vigilaran que no los estuvieran observando. También pidió privacidad por parte de los empleados.

“Amiga sí, yo trabajo en un restaurante en Zacatecas y una vez vinieron a tragar, también estaba Pepeyonce y ya andaba con la Ángela, no había terminado con Cazzu en ese entonces; el que puso restricciones al servicio esa vez fue Pepe Aguilar, haciendo que nos revisaran hasta la ropa sus escoltas para checar que no lleváramos teléfono o algo con lo que pudiéramos grabar” Internauta de redes sociales

Supuestamente, el dueño del negocio le quitó los celulares a los trabajadores e impidió el paso a otros comensales. Resaltó que, presuntamente, Nodal y Ángela sí dieron una buena propina, ya que Pepe “ni las gracias dio”.

“Nos quedó rotundamente prohibido hablar del tema; salimos hasta amenazados, pero con buena propina de parte de la pelona y el nodal porque el señor Pepe es un tacaño; ni las gracias por el servicio dio. Eso sí, la Ángela fue muy amable”, narró.

Esta anécdota ha causado mucho revuelo y ha sido puesta en tela de juicio en las redes sociales. En tanto que hasta el momento, la familia Aguilar y Nodal ha optado por no comentar nada al respecto.

LAS TEORÍA SEXPUESTAS POR ESTOS PRESUNTOS TESTIGOS GUARDAN LA CALIDAD DE RUMOR.

Supuesta infidelidad de Nodal a Cazzu / Redes sociales

¿Por qué Nodal terminó con Cazzu?

Cuando Nodal y Cazzu anunciaron su ruptura, jamás dieron un motivo claro. En su comunicado, solo mencionaron que tratarían de llevar una relación cordial por el bien de su pequeña. Al principio, los dos se mantuvieron herméticos. Sin embargo, con el paso del tiempo, se fueron destapando más detalles, al menos por parte de él

En su momento, Christian mencionó que su romance con la madre de su hija culminó meses antes de dar a conocer la separación, ya que la relación había cambiado.

Por su parte, Cazzu jamás ha dicho los motivos y solo se ha limitado a decir que lo único que le interesa es que el cantante se haga responsable de su hija, pues, según lo que ha dicho, no le da una pensión justa y no la visita.

