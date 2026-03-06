Ángela Aguilar y Nodal: ¿Le pidió matrimonio en pleno concierto? Recuerdan cuándo se le arrodilló en Monterrey

Un video grabado durante un concierto en Monterrey volvió a circular en redes sociales y reavivó la conversación sobre la cronología de la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. El registro corresponde al espectáculo que el cantante ofreció el 25 de mayo de 2024 en la Arena Monterrey, donde la hija de Pepe Aguilar apareció como invitada especial para interpretar junto a él la canción “Dime cómo quieres”.

Ángela Aguilar y Christian Nodal / Instagram: @angela_aguilar_

¿Qué muestra el video de Ángela Aguilar y Christian Nodal en Monterrey?

El video corresponde a la participación de Ángela Aguilar como invitada especial en el concierto que Christian Nodal ofreció en Monterrey el 25 de mayo de 2024. Durante el espectáculo, ambos artistas interpretaron en vivo el tema “Dime cómo quieres”, colaboración que lanzaron años antes y que forma parte de su repertorio en el regional mexicano.

En las imágenes se observa a los cantantes interactuar en el escenario mientras interpretan la canción. En un momento específico del dueto, Christian Nodal se arrodilla frente a Ángela Aguilar como parte de la dinámica del tema, escena que fue captada por asistentes y difundida posteriormente en redes sociales.

El gesto provocó diversas reacciones entre los espectadores presentes en la Arena Monterrey y entre usuarios que posteriormente compartieron el video en plataformas digitales. El registro volvió a circular en 2026 en cuentas de TikTok que retomaron fragmentos de aquella presentación.

El concierto formó parte de una serie de presentaciones que el intérprete sonorense realizó en ese recinto durante ese mismo mes. La aparición de Ángela Aguilar en el escenario llamó la atención del público, ya que su participación no había sido anunciada previamente como parte del espectáculo.

¿Qué relación tiene el video con la ruptura de Nodal y Cazzu?

La circulación del video ha generado interés porque ocurrió en una fecha cercana a la ruptura entre Christian Nodal y la cantante argentina Julieta Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu. El 23 de mayo de 2024 ambos artistas confirmaron públicamente el fin de su relación.

Dos días después, el 25 de mayo, Ángela Aguilar apareció como invitada en el concierto del cantante en Monterrey, donde interpretaron el dueto que ya habían grabado anteriormente. La cercanía temporal entre ambos hechos provocó comentarios en redes sociales sobre la relación entre los artistas.

La conversación digital también se intensificó después de que usuarios recordaran otras imágenes captadas ese mismo fin de semana en Monterrey. En redes sociales circularon fotografías y videos en los que se observa a ambos cantantes llegando al hotel donde se hospedaron en el municipio de San Pedro Garza García, dentro del área metropolitana de la ciudad.

En esos registros, difundidos por asistentes, se observa a Ángela Aguilar descender primero de una camioneta, cubierta con una sudadera negra y acompañada por personal de seguridad. Minutos después aparece Christian Nodal, quien evitó hacer declaraciones ante quienes lo reconocieron en el lugar.

Estos momentos quedaron documentados en publicaciones compartidas por fanáticos y asistentes que se encontraban en el sitio durante la visita de los artistas.

Christian Nodal y Cazzu / IG: @cazzu / @nodal

¿Por qué volvió a circular el video de Ángela Aguilar y Nodal en 2026?

El video volvió a cobrar relevancia en redes sociales después de que surgieran nuevos comentarios en TikTok sobre supuestos encuentros entre Christian Nodal y Ángela Aguilar en Monterrey durante mayo de 2024.

En particular, una cuenta conocida como “La vecina Jessi” difundió un testimonio atribuido a una exsubgerente de una cadena de cines en la ciudad. De acuerdo con lo publicado en esa cuenta, la empleada habría relatado que ambos artistas acudieron juntos a una función privada en ese periodo.

Según ese testimonio difundido en redes, el cantante habría solicitado que el personal del cine no utilizara teléfonos móviles durante la visita. En el mismo relato se mencionó que la salida habría ocurrido el 15 de mayo de 2024, cuando Nodal todavía mantenía públicamente su relación con Cazzu.

Estas declaraciones comenzaron a compartirse nuevamente en 2026, lo que llevó a usuarios a recuperar imágenes y videos de los días en que ambos artistas coincidieron en Monterrey.

Además del video del concierto, también circularon publicaciones en redes sociales donde una amiga de Ángela Aguilar compartió fotografías de un viaje en el que aparecen ubicaciones en Monterrey y posteriormente en Roma.

