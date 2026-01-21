¿Ángela Aguilar reclama a ex de Nodal por publicar fotos privadas con él? Una de ellas rompe el silencio

El nombre de Lisa Fernanda Macías volvió a colocarse entre las principales tendencias en redes sociales durante el fin de semana del 17 de enero, luego de que úblicara una serie de fotografías junto a Christian Nodal como parte de un trend que invita a recordar momentos de 2016. Las imágenes, tomadas cuando ambos eran estudiantes de preparatoria en Ensenada, Baja California, rápidamente generaron conversación entre los usuarios. ¿Ángela Aguilar exigió que el material fuera eliminado? ¡Te contamos lo que se sabe!

Te puede interesar: ¿Nodal les dio la misma joya? Ángela Aguilar explotó las redes por joya idéntica a la que usó Cazzu

Emiliano Aguilar responde a las críticas a Ángela Aguilar, su hermana / IG: @angela_aguilar_

¿Quién es Lisa Fernanda Macías y qué relación tuvo con Christian Nodal?

Lisa Fernanda Macías es originaria de Baja California y mantuvo una relación sentimental con Christian Nodal cuando ambos cursaban la preparatoria en Ensenada. Este romance ocurrió varios años antes de que el intérprete de regional mexicano alcanzara la fama y mucho antes de sus relaciones públicas con Belinda, Cazzu y, actualmente, Ángela Aguilar.

De acuerdo con lo que la propia Lisa ha compartido en distintas ocasiones en redes sociales, su relación con Nodal formó parte de su etapa adolescente y estuvo marcada por experiencias propias de esa edad. Las fotografías que recientemente resurgieron corresponden a ese periodo, cuando ninguno de los dos tenía exposición mediática.

El resurgimiento de estas imágenes coincidió con la narrativa que recuerda cómo era la vida de muchas personas en 2016, lo que provocó que usuarios relacionaran el pasado del cantante con su presente sentimental. Esto derivó en especulaciones sobre supuestos conflictos entre la exnovia y la actual esposa del artista, versiones que hasta el momento han sido desmentidas por Lisa.

La joven ha reiterado que no busca protagonismo ni interferir en la vida actual de Christian Nodal y que su participación en el trend fue desde una perspectiva personal y nostálgica.

Te puede interesar: Cazzu lanza tremendo insulto en su concierto y aseguran que es un dardo a Christian Nodal: “Estú...”

Christian Nodal / Redes sociales

¿Por qué terminaron Lisa y Christian Nodal y qué relación tiene la canción “Te fallé”?

Lisa Fernanda Macías también ha hablado públicamente sobre los motivos que llevaron al final de su relación con Christian Nodal. Según lo que ha contado, la ruptura ocurrió luego de que el cantante le fuera infiel, situación que ella descubrió directamente y que decidió no perdonar.

Tras la separación, Nodal habría canalizado esa experiencia personal en su música. De acuerdo con los relatos que han circulado en entrevistas pasadas del propio cantante, la canción “Te fallé”, lanzada en 2017, estaría relacionada con ese episodio de su vida.

En una entrevista, Christian Nodal narró un episodio que marcó un punto de quiebre en su historia personal y artística:

“En ese entonces tenía una novia que me ayudaba a estudiar, me ayudaba a hacer las tareas justo cuando iba llegando a Ensenada, pero había una muchacha más grande que me sonsacaba. Terminé la relación y la muchacha que era mi novia conocía a la que me sonsacaba, entonces la invitaron a una fiesta y justamente cuando me estaba besando en una mesa de billar llega la que era mi ex. La había dejado como un día atrás”. Christian Nodal

El tema “Te fallé” se convirtió con el tiempo en uno de los éxitos más representativos de Christian Nodal y marcó el inicio de su consolidación en la industria musical. Aunque el cantante no ha confirmado oficialmente a quién va dedicada la canción, el relato ha sido vinculado por el público con su relación juvenil con Lisa.

Te puede interesar: ¿Christian Nodal trata mal a Ángela Aguilar? Lo tachan de “grosero” tras polémico gesto: ¿Qué hizo? VIDEO

Nuevo look de Christian Nodal / Captura de pantalla Instagram

¿Ángela Aguilar le pidió a la ex de Nodal que borrara las fotos con él de 2016?

Tras la viralización de las imágenes, Lisa Fernanda Macías activó una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, donde sus seguidores aprovecharon para cuestionarla sobre la razón por la que las fotografías con Christian Nodal ya no se encontraban visibles en su perfil. Entre las dudas más recurrentes surgió la versión de que Ángela Aguilar le habría solicitado eliminar el contenido.

La joven, quien actualmente se dedica al marketing, negó de manera directa cualquier contacto por parte de la esposa de Christian Nodal. Aclaró que Ángela Aguilar no le ha escrito ni le ha hecho ningún tipo de reclamo relacionado con las imágenes del pasado.

Además, Lisa explicó que los mensajes que recibió tras publicar las fotografías fueron numerosos e intensos, lo que influyó en su decisión de ya no mantenerlas visibles. De acuerdo con su versión, no existió presión directa de terceros, sino una reacción masiva por parte de usuarios que interpretaron el contenido como una posible intromisión en la relación actual del cantante.

En sus propias palabras, la joven respondió a quienes aseguraban que podría enfrentar consecuencias legales por compartir las imágenes:

“No! Jaja nada. Muuuchos me han escrito que me va a demandar, que me va a reclamar, etc, etc. ¿Por? No estoy interfiriendo en su relación ni tampoco me estoy metiendo con ellos, son recuerdos de mi propia vida, no solo la de él”. Lisa Fernanda Macías

Con esta declaración, Lisa dejó en claro que las fotografías corresponden a una etapa personal de su adolescencia y que su intención fue sumarse a una tendencia en redes sociales, no generar conflicto mediático.

Te puede interesar: ¡Ángela Aguilar sube la temperatura! Publica fotos con sensual vestido rojo y Nodal reacciona sin filtro