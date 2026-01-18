Ex de Christian Nodal filtra videos privados de su romance ¿en situación comprometedora? “Esto nunca se subió”

El pasado volvió a alcanzar a Christian Nodal y no precisamente por su música. En pleno auge del trend que compara cómo era la vida en 2016 con la actualidad, Lisa Fernanda, su exnovia de preparatoria, reapareció en redes sociales y detonó una conversación intensa al compartir fotografías inéditas y de contenido íntimo del romance que vivieron cuando ambos eran adolescentes.

Christian Nodal y Lisa Fernanda Macías exnovia / Redes sociales, IG: lisafmacias y Canva

¿Qué muestran las fotos privadas que la exnovia de Christian Nodal publicó en redes sociales?

Las fotos de Christian Nodal en la preparatoria muestran a un cantante completamente distinto al que el público conoce hoy. Sin tatuajes, con rostro juvenil y vistiendo uniforme escolar, aparece abrazando, besando y compartiendo momentos de evidente cercanía con Lisa Fernanda, quien decidió abrir su archivo personal para sumarse al famoso trend de los “10 años después”.

Entre las imágenes destacan escenas dentro del salón de clases, donde incluso se observa a Nodal cantándole al oído a su entonces novia y rogándole un beso, mismo que ella le niega entre risas en uno de los videos. También hay fotografías fuera de la escuela que reflejan un romance típico de preparatoria: gestos tiernos, miradas cómplices y sonrisas despreocupadas.

Uno de los textos que más llamó la atención fue el que Lisa añadió a una de las imágenes:

“Estaba en su prime y yo no lo sabía. Sí cambió mucho oigan” Lisa Fernanda

Mientras que en otra escribió: “Del archivo, esto nunca se subió”, dejando claro que se trata de material que nunca antes había sido expuesto públicamente.

La publicación de las imágenes provocó una ola de reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios criticaron a Lisa Fernanda por revivir el pasado y cuestionaron la necesidad de compartir ese contenido, otros defendieron la publicación asegurando que se trata de recuerdos inocentes y parte del trend viral.



“Qué bonito era antes, ahora parece mapa. Recordar es volver a vivir.”

“Lo importante es el presente, él está feliz con nuestra reina.”

“No veo la necesidad de publicar eso a estas alturas.”

“Es el trend de 2016.”

¿Quién es Lisa Fernanda y por qué vuelve a hablar de su relación con Nodal?

Lisa Fernanda es una de las exnovias de Christian Nodal, con quien sostuvo un breve pero intenso noviazgo durante la preparatoria. Con el paso de los años, la joven se ha convertido en influencer y en más de una ocasión ha hablado abiertamente sobre esa etapa de su vida, especialmente sobre el final de la relación.

Según ha contado, el romance terminó luego de que el cantante le fuera infiel, situación que marcó profundamente esa experiencia amorosa. Tras la ruptura, Nodal habría intentado regresar con ella, incluso escribiéndole y dedicándole una canción inspirada en la decepción que vivió al ser rechazado.

Años después, cuando el intérprete ya estaba en el centro del ojo público, Lisa volvió a ser mencionada luego de que él revelara en una entrevista que solo una vez fue terminado por una pareja. Sobre esto, ella declaró con firmeza: “Lo único que sí sé, es que yo nunca quise regresar y de eso no me arrepiento nada”, dejando claro que, pese al paso del tiempo, su postura no ha cambiado.

Christian Nodal y Lisa Fernanda Macías / Redes sociales, TikTok: lisafmacias_ y Canva

¿Christian Nodal reaccionó a las fotos de su exnovia de preparatoria?

Hasta el momento, Christian Nodal no ha reaccionado públicamente a las imágenes ni a los mensajes compartidos por su exnovia.

No es la primera vez que Lisa Fernanda revive su historia con el sonorense. En años recientes ha compartido anécdotas y, en 2025, incluso llegó a comparar ciertos patrones de comportamiento que observó en su relación con los que Nodal mostró posteriormente en romances más mediáticos, como el que sostuvo con Cazzu.