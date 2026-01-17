Violinista de Nodal canta canción e internautas aseguran ¡es dedicada al esposo de Ángela Aguilar!

La violinista Esmeralda Camacho, integrante del equipo musical de Christian Nodal, volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de compartir un breve pero llamativo video en sus historias de Instagram. En él, la música aparece cantando y reaccionando a una canción romántica, lo que de inmediato encendió las especulaciones sobre una posible indirecta dirigida al intérprete de “Botella tras botella”, con quien desde hace meses es vinculada sentimentalmente. ¿Qué dice la canción?

Ángela Aguilar es opacada por la violinista de Christian Nodal / Redes sociales

¿Por qué relacionaron a Christian Nodal y a su violinista, Esmeralda Camacho?

En días recientes se volvió viral un video grabado durante una presentación de Christian Nodal, en el que se aprecia a Ángela Aguilar subir al escenario para abrazar al cantante y saludar al público presente. Sin embargo, más allá de ese gesto, lo que realmente captó la atención de los internautas fue la actitud de una violinista que también se encontraba en escena.

Para muchos usuarios en redes sociales, la música habría tenido una reacción que fue interpretada como incomodidad o disgusto al presenciar el beso entre la pareja. Esta percepción dio pie a múltiples teorías y comentarios en plataformas digitales, entre los que se leen mensajes como:



“La violinista tiene algo que ver con Nodal. La del chelo se sabe toda la historia”,

“Solo las mujeres entendemos esos gestos, que hermosa la violinista” y,

“Nodal anda con la que se agarra el pelo”.

Ángela Aguilar en San Diego, donde confesó que se separó “por horas” de Christian Nodal. / X

¿Qué canción cantó recientemente la violinista de Christian Nodal y por qué piensan que es dedicada a él?

Bajo el nombre de usuario Esmeralda Canape, la violinista de Christian Nodal, compartió un video de apenas unos segundos, suficientes para captar la atención de miles de usuarios. En la grabación, Esmeralda aparece sentada, luciendo un vestido largo en color azul, mientras se balancea suavemente al ritmo de la canción “Solcito”, interpretada por Juan Duque y Miguel Bueno.

El momento que más llamó la atención ocurrió cuando Esmeralda decidió cantar el coro de “Solcito”. La letra dice: “ Tenías que llegar para darme paz. Cuando tú no estás, todo sale mal. Tengo planes de quedarme pa’ siempre (...). Y seas mi re, re, re, reina ”. Mientras entonaba esta parte, la violinista enfatizó con gestos la frase “pa’ siempre”, lo que muchos interpretaron como una declaración velada.

Sin embargo, segundos después, Esmeralda levantó su pulgar izquierdo en señal de “no” y acompañó el gesto con una expresión cómica, dejando abierta la interpretación.

¿Sí fue para Christian Nodal?

Esmeralda Camacho, violinista de Christian Nodal, canta indirecta al intérprete / IG: esmeralda_canape, redes sociales y canva

¿Esmeralda Camacho, violinista de Christian Nodal, habría sido “apartada” tras rumores de infidelidad?

La reciente ausencia de Esmeralda Camacho en los conciertos más recientes de Christian Nodal desató rumores en redes sociales, donde se llegó a sugerir que la violinista habría sido despedida.

Frente a estas especulaciones, una presentadora del programa Venga la alegría decidió comunicarse directamente con el equipo del cantante para obtener una explicación oficial sobre la razón por la cual la música no estaba participando en las nuevas fechas de la gira.

“La información que está en todos lados es completamente falsa. Esmeralda continúa en nuestro equipo”, dijo el equipo de Nodal.

De igual manera, la fuente aclaró que la ausencia de Esmeralda Camacho en ciertos conciertos recientes del Pa’l Cora Tour se debe a cuestiones administrativas. Según lo informado, tanto la violinista como otros miembros del equipo enfrentaron problemas con la renovación de sus visas de trabajo, lo que les impidió trasladarse a Estados Unidos para los últimos shows.

