¿Paris Jackson fan de su relación? Circula video de la famosa feliz con Nodal a todo lo que da en su coche, ¡tiembla, Ángela!

Un video breve, un audio que muchos reconocieron al instante y una figura internacional en el centro de todo encendieron las redes. Paris Jackson apareció escuchando atentamente lo que usuarios aseguran sería la voz de Christian Nodal, y el detalle no pasó desapercibido: no era un escenario, no era un concierto, parecía un momento íntimo. El clip desató teorías, reacciones y hasta celos virtuales entre fans, mientras resurge una vieja confesión de ella sobre su gusto por el cantante.

Mira: ¿Roban la herencia de Michael Jackson? Su hija, París Jackson, señala a los culpables del presunto delito

Paris Jackson asegura que es fan de la música de Christian Nodal / IG: @parisjackson / @nodal

¿Qué hizo Paris Jackson y por qué el video con música de Christian Nodal se volvió viral?

En el material que comenzó a circular en plataformas como TikTok, X e Instagram, se ve a Paris Jackson en un entorno árido, con estética relajada y aire bohemio. Lo que atrapó la atención no fue solo su imagen, sino el audio que acompañaba la escena. Usuarios señalaron que se trataba de la voz de Christian Nodal, lo que detonó la conversación de inmediato.

El punto que más comentarios generó fue el contexto: no se trataba de un concierto ni de un evento público, sino de un momento personal. Esa sensación de cercanía hizo que muchos interpretaran la escena como algo más especial que simplemente dejar una canción de fondo.

Fans de ambos artistas comenzaron a replicar el clip, y en cuestión de horas ya era tema de conversación que no esperaba ver ese cruce cultural tan marcado. Hubo quienes aprovecharon el momento para lanzar uno que otro comentario pícaro y dar celos a Ángela Aguilar.

“Ya se formaron atrás de Ángela.”

“Aguas, Ángela… así empezaste tú.”

“No es fan de Nodal, es fan de su relación.”

“Paris, tú haz lo que quieras; nosotros te ayudamos con la amáaaaar.”

“Que no la vea Nodal… es la combinación de Cazzu y su ex.”

Lee: Paris Jackson celebra cinco años de sobriedad: su inspiradora lucha contra las adicciones

🌎 Paris Jackson, hija del Rey del Pop Michael Jackson, sorprendió a miles de usuarios al compartir en sus stories de Instagram un video en el que se le ve escuchando “Aquí Abajo” de Christian Nodal. 🎶



El clip rápidamente se volvió tendencia en México, generando todo tipo de… pic.twitter.com/qk2D6uvcgs — INFO7MTY (@info7mty) January 29, 2026

¿Desde cuándo Paris Jackson ha mostrado gusto por Christian Nodal?

Lo que para algunos parecía un descubrimiento, para otros fue confirmación. Paris Jackson ya había hablado antes de su gusto por la música en español, y específicamente por Nodal. En una entrevista previa, cuando fue cuestionada sobre artistas que escuchaba, respondió de forma directa:

“Por supuesto que escucho música en español. Christian Nodal es mi favorito.” Paris Jackson

Esa declaración resurgió con fuerza tras el video viral. Usuarios compartieron el fragmento para demostrar que no se trata de una moda reciente ni de una coincidencia aislada. El intérprete de “Adiós amor” ya ocupaba un lugar claro en sus preferencias musicales.

Hasta ahora, Christian Nodal no ha reaccionado públicamente al video, lo que mantiene el tema vivo. El silencio, lejos de apagar la conversación, ha alimentado la curiosidad.

Mira: Paris Jackson, hija de Michael Jackson, anuncia su compromiso y lo presume en redes sociales

París Jackson, hija de Michael Jackson / Redes sociales

¿Quién es Paris Jackson?

Paris Jackson es modelo, actriz, cantante e hija del legendario Michael Jackson, conocido mundialmente como el Rey del Pop. Se volvió una figura mediática internacional no solo por su linaje, sino por haber construido una identidad artística propia lejos del estilo musical de su padre. A lo largo de los años, Paris ha mostrado inclinación por géneros como el folk alternativo e indie, consolidándose como una artista con una propuesta auténtica.

Entre sus proyectos musicales destacan:

Álbum wilted (2020)

EP the lost EP (2022)

También es una presencia constante en alfombras rojas, eventos de moda y colaboraciones con marcas, lo que la posiciona como una figura relevante en la industria del entretenimiento y la moda.