¿Cazzu respondió a la demanda de Nodal? Su reacción en redes desató dudas tras declaraciones del cantante

La relación entre Christian Nodal y Cazzu vuelve a estar en el ojo público. Luego de que el cantante mexicano confirmara que interpuso una demanda legal relacionada con su hija, las redes sociales explotaron por una reacción que muchos interpretaron como una respuesta indirecta de la artista argentina.

Todo ocurrió después de que Nodal hablara con medios tras una presentación en la Feria de Texcoco, donde reveló que inició un proceso legal para regular la pensión, las convivencias y limitar la exposición pública de su hija. Sin embargo, mientras sus declaraciones daban la vuelta a internet, una publicación de Cazzu en redes sociales generó un nuevo capítulo del drama. ¿Ya le respondió?

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Christian Nodal y Cazzu / IG: @cazzu / @nodal

¿Por qué Christian Nodal demandó a Cazzu por su hija?

Durante un encuentro con la prensa después de su show en la Feria de Texcoco, Christian Nodal confirmó públicamente que interpuso una demanda contra Cazzu. El cantante explicó que el objetivo principal del proceso legal es proteger la privacidad de su hija y evitar que sea expuesta en redes sociales.

En entrevista con el programa Sale el sol, el intérprete explicó que su prioridad es que la menor tenga una vida lo más privada posible.

“Todo el tema de mi hija lo estoy reservando para que ella, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener cien por ciento mi apoyo, pero la verdad, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes. De hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”. Nodal

Además, el cantante reveló que la notificación legal sería enviada a Argentina, país donde reside la artista, y que el proceso también busca establecer reglas claras sobre la manutención y las convivencias: “Que se regule una manutención y se regulen las visitas”.

Estas declaraciones sorprendieron a muchos seguidores de ambos artistas, ya que en meses recientes la relación pública entre ambos parecía mantenerse en calma, al menos de manera aparente.

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Nodal / Redes sociales

¿Cuál fue la reacción de Cazzu tras la demanda de Christian Nodal?

Mientras las declaraciones de Nodal circulaban en medios mexicanos, Cazzu publicó un carrusel de fotos en Instagram junto a su hija. Las imágenes mostraban momentos cotidianos entre su vida artística y su papel como madre.

En una de las postales, la cantante aparece tomando de la mano a la pequeña mientras la ayuda a bajar una escalera. En otra, madre e hija caminan juntas por la playa. Pero hubo un detalle que enterneció a sus seguidores: los zapatitos rosas de tacón de la menor, una imagen que muchos leyeron como una señal temprana de su gusto por la moda, heredado de una mamá que siempre ha marcado estilo.

Fue así como sin decir una sola palabra, Cazzu mostró su faceta más maternal, apostando por imágenes que hablan por sí solas y refuerzan la idea de que, más allá de cualquier proceso legal, ella está presente en cada paso de su hija.

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La cantante argentina Cazzu se pronunció sobre los comentarios negativos hacia su contenido exclusivo. / Instagram: @cazzu

¿Cazzu ya respondió oficialmente a la demanda de Nodal?

Hasta el momento, Cazzu no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la demanda anunciada por Christian Nodal. La artista ha mantenido silencio público sobre el proceso legal, aunque en el pasado sí ha hablado sobre los momentos difíciles que atravesó durante su relación con el cantante.

En septiembre de 2025, durante una visita a México para promocionar su libro Perreo, una revolución, la rapera recordó un episodio que describió como uno de los momentos más duros que vivió en medio de conflictos legales y presiones externas.

“Ustedes me ven aquí, combativa; contra el sistema, contra la ley. Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida”. Cazzu