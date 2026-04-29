¿Cazzu no llena conciertos? Afirman que están rematando boletos para sus shows en E.U, ¿por Pepe Aguilar?

Recientemente, ha comenzado a circular el rumor de que, supuestamente, Cazzu tendría problemas para llenar sus conciertos programados en Estados Unidos, como parte de su gira internacional ‘Latinaje’. Se dice que hasta se han comenzado a rematar los boletos, ¿bajas ventas o campaña de desprestigio orquestada por Pepe Aguilar? Esto es lo que se sabe.

Pepe Aguilar y su familia / Mezcalent

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¿Por qué se dice que Cazzu no está vendiendo boletos para sus conciertos en Estados Unidos?

Hace poco, varias fanáticas de Ángela Aguilar compartieron videos asegurando que Cazzu presuntamente no estaba llenando sus conciertos en Estados Unidos, por lo que su equipo se habría visto en la necesidad de rematar y hasta promocionar los boletos.

Como era de esperarse, los seguidores de la argentina no dudaron en defenderla e interpretar la información como una “mentira más”. No obstante, las usuarias mostraron pruebas de sus declaraciones. Según las capturas de pantalla exhibidas, habría ofertas al 2x1 y una baja en los precios de hasta 50%.

“Aquí les pongo la prueba que sí es cierto. Dos boletos por 38 dólares y 10 boletos por 73 dólares. Aquí hice la captura de dos boletos por 38, y no solo en Las Vegas estaban rematando. En mi otro video, varias personas vinieron a poner capturas de donde se va a presentar, igual, que estaban dando dos boletos por 25, a donde los están dando a 20 dólares, 25 dólares. Los boletos los están rematando”, comentó una fan de Ángela.

En la página oficial de Ticketmaster, se puede observar que, para su próximo concierto en California, las entradas tienen un costo que oscila entre los 600 dólares y los 60 dólares, dependiendo de la zona escogida.

Al revisar el precio de los boletos para los conciertos en otros estados como Nueva York y Houston, estos son similares. No obstante, sí se nota que, pese a faltar pocos días, aún hay asientos disponibles.

Cazzu / Redes sociales

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¿Pepe Aguilar le está haciendo una campaña de desprestigio a Cazzu?

En su momento, el periodista Javier Ceriani reportó que, supuestamente, Pepe Aguilar estaría gestando una campaña para desprestigiar a Cazzu. Esto, aparentemente, para que el público deje de criticar a Ángela Aguilar.

Recordemos que, hasta el día de hoy, mucha gente cree que Ángela comenzó su relación con Christian Nodal cuando este todavía tenía un romance con la argentina.

En su más reciente transmisión de su canal de YouTube, Javier asegura que Pepe les está pagando a ciertas fans de su hija para que hablen “mal” de la trapera. Presuntamente, también estaría buscando la forma para que los conciertos de la famosa no se llenen.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se dice que Pepe usa dinero o contactos para beneficiar a Ángela. En su momento, hasta se llegó a especular que, presuntamente, había “comprado” a ciertos periodistas para que hablaran bien de su hija menor.

¿Cuándo y dónde dará conciertos Cazzu en Estados Unidos?

Desde 2025, Cazzu ha estado trabajando en su gira internacional ‘Latinaje’. En estos meses, se presentará en varias ciudades de Estados Unidos. Aquí te dejamos las fechas:

30 de abril: San José, CA

1 de mayo: San Diego, CA

2 y 3 de mayo: Inglewood, CA (Los Ángeles)

6 de mayo: Nueva York

8 de mayo: San Antonio, TX

10 y 12 de mayo: Houston, TX - 713 Music Hall

14 de mayo: El Paso, TX.

21 de mayo: Hollywood, FL.

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