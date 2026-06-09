Nodal le regala lujoso diamante a Ángela: Filtran precio de la piedra y desata críticas por “presumida”

Christian Nodal y Ángela Aguilar dejaron a todos con la boca abierta al presumir su romance con un diamante rosa “único e irrepetible”, regalo de aniversario cuyo precio sería estratosférico. Mientras las imágenes románticas confirman que siguen juntos, el detalle millonario y las críticas en redes encendieron el chisme.

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Ángela Aguilar y Christian Nodal / Instagram: @angela_aguilar_

¿Qué diamante le regaló Christian Nodal a Ángela Aguilar y por qué dicen que es el más caro del mundo?

Las redes explotaron luego de que Ángela Aguilar compartiera imágenes junto a Christian Nodal, donde lo que más llamó la atención no fue solo el romance… sino el impactante diamante rosa que lucía en la mano.

De acuerdo con una periodista de espectáculos, este diamante no es cualquier accesorio de lujo, sino una pieza considerada “única e irrepetible”, asociada incluso con las piedras más exclusivas del planeta. Según explicó, este tipo de diamante rosa es conocido como una de las gemas más raras, convirtiéndose en un símbolo de lujo extremo dentro del mundo de la joyería.

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¿Cuánto cuesta el diamante rosa que Nodal le regaló a Ángela Aguilar?

Una de las preguntas más buscadas tras la filtración fue: cuánto cuesta el diamante rosa de Nodal a Ángela Aguilar. Y la respuesta dejó a más de uno en shock.

Según lo revelado por la conductora de Venga la alegría, expertos en joyería estiman que una gema de estas características podría alcanzar cifras impresionantes: “También se asocia con propiedades curativas, ayudan a sanar emocionalmente. Dicen los expertos que una piedra así ha llegado a costar entre 50 y 70 millones de dólares (1.22 mil millones de pesos), es una pieza muy costosa”, detalló.

De confirmarse este valor, estaríamos hablando de una de las joyas más caras vistas en el mundo del espectáculo en México. Esto también convierte el regalo de aniversario de Christian Nodal en uno de los más extravagantes dentro de las celebridades.

Además, este diamante rosa no sería el único lujo dentro de la colección de la cantante, ya que la joven ya había sido vista anteriormente con otras piezas de gran valor, incluyendo un anillo de diamante blanco valuado en millones.

¿Fue un regalo de aniversario de Christian Nodal para Ángela Aguilar?

La versión de que el diamante rosa fue un regalo de aniversario cobró fuerza después de que el periodista Alex Rodríguez compartiera información obtenida, presuntamente, de personas cercanas al entorno de la cantante.

De acuerdo con el comunicador, integrantes del equipo de Ángela Aguilar habrían confirmado que la joya fue entregada por Christian Nodal para celebrar un año más de matrimonio.

“Me contaron fuentes cercanas que el anillo que luce Ángela en la mano parece ser un regalo de aniversario que horas antes le hizo Christian Nodal”, declaró.

Rodríguez añadió que varias personas cercanas a la intérprete coincidían en la misma versión y destacó la felicidad que mostraba la cantante tras recibir el obsequio: “Ella estaba feliz”, agregó.

¿Por qué critican a Ángela Aguilar por presumir sus anillos de diamantes?

Aunque muchos quedaron fascinados con el regalo de Christian Nodal a Ángela Aguilar, en redes sociales también surgió una ola de críticas hacia la cantante. Usuarios de plataformas como Instagram y TikTok comenzaron a cuestionar la constante presencia de sus anillos en las fotos.



“Presumiendo anillo porque su carrera no puede”

“Su más grande logro”

“Como para qué lo muestra”

“Por eso cae mal”

“Es lo único que puede presumir”.

Sin embargo, no todo fue negativo. También hubo fans que salieron en su defensa, destacando que está en todo su derecho de compartir momentos felices de su matrimonio.



“Es una reina”

“Un anillo digno de ella”

“Que disfruten su amor”