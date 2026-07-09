Filtran VIDEO de Ángela Aguilar gritándole a Nodal tras partido de México en Mundial 2026: Hasta su mamá ¿la regañó?

Los partidos de la Selección Mexicana fueron la cita perfecta para diversos famosos, entre ellos, Ángela Aguilar, Christian Nodal y Pepe Aguilar. Durante las últimas horas filtraron el video de ambos a la salida del inmueble y... ¿molestos?

Christian Nodal y Ángela Aguilar fueron al Mundial 2026 / Redes sociales

¿A qué partido del Mundial 2026 acudieron Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Algunos presentes en el México vs Ecuador captaron a Christian Nodal, Ángela Aguilar y Pepe Aguilar en uno de los palcos del Estadio Ciudad de México, todos celebrando el triunfo del equipo nacional.

Inclusive, internautas aún no perdonan a Ángela, pues en algún momento señaló ser “25% argentina”, motivo por el que varios pidieron que se abstuviera de seguir apoyando a México.

La reacción de los tres a la victoria ante Ecuador se hizo viral, todos y cada uno apoyando a la tricolor, pero también dejando un curioso video posterior.

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Dinastía Aguilar en el Estadio / Redes sociales

¿Por qué acusan a Ángela Aguilar de gritarle a Christian Nodal en partido del Mundial 2026?

Tras haber asistido al México vs. Ecuador en el Estadio Ciudad de México, Ángela Aguilar y Christian Nodal protagonizaron un nuevo momento viral por presuntas tensiones de pareja.

Todo cambió cuando la usuaria @marthafuentes077 en TikTok, compartió un video “post-partido”, en el que aparece Christian conviviendo con algunas personas.

Cuando la joven buscaba a Christian, él se encontraba con los aficionados y trabajadores, la intérprete voltea y gritó con fuerza: “ Amor ”.

Eso no es todo, algunos consideraron que la mamá de la cantante de regional mexicano le llamó la atención. Esto para que presuntamente dejara a su esposo seguir con su show improvisado. ¿Será?

Internautas consideran que el grito refleja una ligera molestia por la demora de Nodal, y en algunos casos, hasta una señal de “envidia”, esto es lo que dicen:



"¿Es mío? Jaja”,

“Cero envidia entre ellos” y,

“Jajajaja”.

“Hasta a la mamá la tiene harta”

“Y la mamá la regañó”

Poco a poco el video se ha hecho más viral, generando un intenso debate entre sus seguidores y quienes creen que, presuntamente, ya no son felices juntos. Aquí el video:

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¿Hubo otra polémica entre Christian Nodal y Ángela Aguilar durante el México vs. Ecuador?

Esta nueva polémica entre Christian Nodal y Ángela Aguilar no ha llegado sola, y es que su aparición en el México vs. Ecuador también sorprendió tras un video, donde se ve al intérprete festejar un gol de la selección. El asunto aquí, es que lo acusaron de presuntamente “ignorar” a su esposa.

Esto solo fue una interpretación de internautas, pues hubo otros videos en los que ya están festejando y celebrando el triunfo de los aztecas.

Hace algunas semanas Ángela Aguilar volvió a ser criticada tras aparecer en el concierto de Christian Nodal, luego de que en comentarios señalaran que los gestos del cantante habrían sido de “desacuerdo”.

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