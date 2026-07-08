Bizarrap hizo polémica confesión sobre premio a Messi tras victoria de Argentina, ¿lo favorecieron? VIDEO

Después de que Mostafa Ziko, jugador de Egipto estalló tras eliminación ante Argentina en el Mundial 2026 y acusó “un partido amañado”, Bizzarap reveló en una entrevista un detalle que usuarios en redes relacionaron con la polémica del partido de Argentina y Egipto.

El productor musical entregó el premio al jugador del partido entre Argentina y Egipto a Lionel Messi, y después reveló cómo se llevó a cabo su participación. ¿Qué dijo Bizarrap sobre el premio y por qué esto aumentó las especulaciones? Te contamos.

No te pierdas: Julián Quiñones y su esposa reaparecen en redes tras la eliminación de México del Mundial 2026: “País chin...”

Jugador de Egipto estalla contra el arbitraje tras eliminación ante Argentina en el Mundial 2026: ¿Amañado? / Redes sociales

¿Por qué surgieron rumores de un partido amañado entre Argentina y Egipto?

Argentina enfrentó a Egipto en los octavos de final el pasado martes en el estadio Atlanta. Argentina ganó 3-2 en tiempo de compensación.

Para el canal de televisión ‘BeIN sports’, Hossan Hassan, el director técnico (DT) de Egipto, expresó: “Quizá querían mantener a los campeones del mundo en la competición. Quizá querían que Messi siguiera en la lucha por el título”.

Además, añadió que su derrota habría sido arreglada con la siguiente declaración: “Fue un partido amañado y el mundo entero lo vio”.

Las razones del equipo egipcio para considerar este partido como “amañado” están en un gol de Mostafa Ziko anulado al minuto 59 y el reclamo de un penal sobre Mohamed Salah, el delantero egipcio. Ziko expresó su frustración al finalizar el partido con lo siguiente:

El árbitro no estuvo bien, fue injusto. Su injusticia fue evidente. Nos persiguió desde el inicio del partido. No quiere que ganemos. Íbamos ganando 2-0, y él seguía viniendo a por nosotros. Enhorabuena a Argentina por otro Mundial, al parecer. Mostafa Ziko

En redes sociales, la indignación también explotó y hay quienes discuten sobre si esta declaración del DT de Egipto tiene bases o si se debe aceptar la derrota.

Además, en cada partido se entrega el ‘Premio al jugador del partido’, una distinción por destacar en la cancha y tras la victoria de Argentina, Lionel Messi se llevó su cuarto premio en lo que va de este Mundial.

Messi recibió el premio al jugador del partido en los octavos de final, aunque falló un penal y estrelló un tiro libre en el poste, terminó marcando el gol del empate 2-2 y así cambió el rumbo del partido.

Explora: Hija de Julio César Chávez lanza mensaje a Alejandra Jaramillo tras burlarse de la eliminación de México

Bizarrap y Messi / redes sociales

¿Qué dijo Bizarrap sobre el premio a Lionel Messi?

Bizarrap declaró para el medio digital deportivo ‘DAZN’ que le avisaron un día antes que tenía que entregar el premio al jugador del partido.

Aunque no dijo que le hubieran dicho quién sería el ganador del premio, en redes sociales, algunos usuarios lo interpretaron como un nuevo elemento en los rumores de “un partido amañado” tras la victoria de Argentina contra Egipto en el Mundial 2026.

Las palabras del productor de gorra negra que esconde su mirada tras unos lentes oscuros provocaron reacciones divididas en redes sociales. Entre los comentarios de su mítica fotografía abrazando al reconocido Messi, se pueden leer mensajes como: “Argentina como siempre comprada, así cualquiera gana”.

Otros comentarios dentro de la publicación de Bizarrap entregando el premio a Messi tras la victoria contra Egipto son:

¡Regalones!

Un robo.

ÍDOLOS .

. Orgullo argentino.

Qué honor, Biza.

Qué pena su “triunfo”.

Bizarrap además de decir que le avisaron un día antes que tenía que entregar el premio, añadió que él tenía la esperanza de que Messi fuera el ganador del premio al jugador del partido. El productor musical así lo dijo:

Me avisaron ayer que tenía que darle el premio... al que sea quien sea que sea el jugador del partido... y nada obviamente dije que sí (...) Tenía una esperanza de que él terminara jugando y fue así. Bizarrap

Bizarrap admitiendo que desde ayer LE AVISARON QUE LE tenía que DAR el premio del jugador del partido a Messi, cuando se da cuenta que la cagó cambia el discurso. pic.twitter.com/lcLv8pKLCo — Los Expulsados (@losexpulsados) July 8, 2026

Descubre: Tras las lágrimas de Julián Quiñones por la eliminación de México, su mamá rompe el silencio: “Lo dio todo”

¿Cómo se elige al jugador del partido en el Mundial 2026?

Los organizadores del Mundial no hacen pública la logística para seleccionar a las personalidades que entregan el premio al jugador del partido. En cambio, el ganador se decide mediante votaciones durante el partido.

Aunque las declaraciones de Bizarrap alimentaron comentarios en redes sociales, no existe evidencia de que conocer con anticipación la entrega del premio implique que el resultado del partido estuviera definido. La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) ya describe a Lionel Messi como el futbolista más determinante. Ahora que la esposa de Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras su eliminación del Mundial 2026, Messi avanza en la competencia con nuevas polémicas.

