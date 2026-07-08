Ale Jaramillo exhibida por no pagar sus “deudas” tras burlarse de la eliminación de México del Mundial: VIDEO

El nombre de Alejandra Jaramillo ha sido tendencia en los últimos días. Desafortunadamente, no por las razones correctas. Y es que la conductora se burló de México tras la derrota contra Inglaterra en el Mundial 2026. Con un resultado 3-2 a favor del equipo inglés, la selección tricolor quedó eliminada de la justa deportiva.

En medio de toda la controversia, exhiben que la ecuatoriana “no paga sus deudas”, generando más críticas en su contra. Te contamos los detalles.

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Alejandra Jaramillo está siendo criticada en redes sociales / Mezcalent

¿Por qué la conductora de Alejandra Jaramillo se burló de la eliminación de México del Mundial 2026?

Para entender por qué la conductora Alejandra Jaramillo se burló de la derrota de México frente a Inglaterra, debemos remontarnos al partido México vs. Ecuador. Como se sabe, el anfitrión del Mundial 2026 le ganó al país sudamericano, provocando que este último no pasara a octavos de final.

El acontecimiento generó mucha polémica. Y es que muchos ecuatorianos han acusado a los mexicanos de presunto sabotaje y hasta amenazas. Incluso exigían que se repitiera el partido “en condiciones justas”.

Es por ello que los habitantes de dicho país celebraron cuando México fue vencido, incluida Jaramillo. Esta última no solo se limitó a disfrutar el pase a cuartos de final de Inglaterra, sino que también despotricó contra los mexicanos.

“Yo quería una cosa para dormir tranquila hoy. No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. Chao, bye, sayonara”. Alejandra Jaramillo

Pese a las críticas que desataron sus palabras, la famosa no se ha disculpado. Solo se ha limitado a compartir videos y comentarios de mexicanos que la apoyan pese a todo.

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Alejandra Jaramillo se burla de México / Mezcalent

Alejandra Jaramillo no paga la apuesta que hizo con Alan Tacher

En redes sociales, se ha viralizado un video de Alejandra Jaramillo haciendo una apuesta con Alan Tacher. La conductora prometía que usaría la camiseta del equipo contrario si México le ganaba a Ecuador en su partido. El presentador prometió lo mismo si el país sudamericano lograba el triunfo.

Alan Tacher : “¿Qué te parece, si gana México, te vas a poner una camiseta de México en todo un programa de ¡Siéntese quien pueda! y hablas maravillas de México?”

: “¿Qué te parece, si gana México, te vas a poner una camiseta de México en todo un programa de ¡Siéntese quien pueda! y hablas maravillas de México?” Alejandra Jaramillo: “Wow, ok, va, mano estrechadita”.

“Wow, ok, va, mano estrechadita”. Alan Tacher: “Si es al revés, me vas a tener que pasar una playera de Ecuador o yo la compro”.

En aquel entonces, la también actriz se veía feliz y confiada, muy al contrario de la actitud que ha mostrado en los últimos días. Los internautas han notado que, hasta el momento, la celebridad no ha cumplido su parte del trato.

Muchos usuarios afirman que, “además de ser mala perdedora”, “no paga las deudas de honor”. Hasta el momento, Tacher no se ha pronunciado ante esta situación.

¿Quién es Alejandra Jaramillo, la conductora y actriz que se burló de México?

María Alejandra Jaramillo López, mejor conocida como Ale Jaramillo o ‘la Caramelo’, es una actriz y una de las conductoras de ‘¡Siéntese quien pueda!’.

Actualmente tiene 33 años.

Empezó su carrera desde muy joven, trabajando en programas de su natal Ecuador.

En 2022, se mudó a Estados Unidos para trabajar con ‘TelevisaUnivisión’.

A principios de año, participó en ‘Apostarías por mí’, junto a su pareja, Beta Mejía. Fueron los ganadores del reality.

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