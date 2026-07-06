Ariadne Díaz apostó la cabellera si México perdía contra Inglaterra, ¿cumplirá la apuesta? VIDEO

La eliminación de México del Mundial 2026 a manos de Inglaterra dejó un ambiente de tristeza entre aficionados y personalidades del espectáculo. Entre ellos, Aldo de Nigris, quien no pudo contener las lágrimas durante la transmisión posterior al encuentro.

Todos confiaban en que el equipo dirigido por Javier Aguirre pudiera avanzar a los cuartos de final, incluida Ariadne Díaz, quien incluso se animó a hacer una arriesgada apuesta confiando en la victoria del Tri. ¿Qué fue lo que apostó?

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Ariadne Díaz / IG: @ariadne

¿Cuál fue la apuesta que hizo Ariadne Díaz si México quedaba eliminado del Mundial 2026?

La actriz llegó al Estadio Azteca entusiasmada y convencida de que México lograría su pase a los cuartos de final del Mundial 2026. Antes de entrar al recinto, TVNotas tuvo la oportunidad de platicar con Ariadne Díaz y conocer de primera mano la apuesta que había hecho.

La actriz le dio la oportunidad a los reporteros de que propusieran la apuesta, a lo que uno de ellos respondió que se pintara el cabello. Ariadne Díaz aceptó sin dudarlo y pidió que estén pendientes de sus redes sociales para cumplirla.

"¿De qué color? ¿Rosa o verde? Órale, me lo pinto rosa. Ahí están pendientes de mis redes.” Ariadne Díaz

Tras revelar la dinámica, la actriz se mostró eufórica y confesó que “se volvería loca” y festejaría como nunca si la Selección Mexicana conseguía la victoria ante Inglaterra.

“Yo me voy a volver loca. Más de ahí no te puedo decir. Me voy a volver loca, es lo único que sé.” Ariadne Díaz

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¿Cómo vivió Ariadne Díaz el partido entre México e Inglaterra?

Horas antes del encuentro, Ariadne Díaz compartió en sus historias de Instagram que junto con familia y amigos, estaba disfrutando del partido entre Noruega y Brasil en un restaurante. Más tarde, publicó fotos y videos ya desde su lugar dentro del Estadio Azteca.

En las imágenes, la actriz lucía la camiseta de la Selección Mexicana con un llamativo arreglo de flores en el cabello, al más puro estilo mexicano. Además, mostró distintos momentos de la afición durante el partido, incluida ella misma alentando con el famoso “¡Sí se puede!”.

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Ariadne Díaz en el Estadio Azteca / IG: @ariadne

¿Qué otros famosos estuvieron en el Estadio Azteca?

Como ha sido en todos los partidos del Mundial 2026, muchos famosos se han dado cita en los estadios para apoyar a sus selecciones.

Para México no ha sido la excepción, pues en el encuentro de octavo de final ante Inglaterra, se pusieron observar muchas personalidades al interior del Estadio Azteca.

Algunos de los famosos que estuvieron en el partido México vs. Inglaterra:



Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Sebastián Rulli

Maná, que tocó al medio tiempo del partido

Rauw Alejandro

Camila Cabello

Jaime Camil

La rivalidad entre México e Inglaterra también estuvo en el mundo de la música, pues Fher Olvera de Maná, tuvo una encendida discusión en redes sociales con el integrante de Oasis, Liam Gallagher.

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