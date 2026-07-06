Esposa de Julián Quiñones lanza emotivo mensaje tras derrota de México vs. Inglaterra en el Mundial 2026

El paso de México en el Mundial 2026 acabó. Y es que la selección tricolor fue eliminada tras ser derrotada por Inglaterra en octavos de final. El resultado del encuentro fue 2-3. Este hecho no solo ha causado tristeza en la ciudadanía en general, sino también en los mismos jugadores. Algunos incluso no pudieron contener las lágrimas una vez.

Por ello, la fanaticada y familiares de los deportistas no han dudado en darles palabras de apoyo en estos momentos tan dolorosos. Tal fue el caso de Ana Gabriela, la esposa de Julián Quiñones, La influencer le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales. Esto fue lo que dijo.

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Ella es la esposa de Julián Quiñones / Redes sociales

¿Cuántos goles metió Julián Quiñones en el partido México vs. Inglaterra?

Durante el primer tiempo del partido México vs. Inglaterra, estos últimos tomaron la ventaja al meter dos goles casi de forma seguida. Justo cuando la esperanza había acabado, apareció Julián Quiñones e hizo un gol, devolviendo la fe en el equipo.

Desafortunadamente, el DT de México, Javier ‘el Vasco’ Aguirre, decidió sacarlo en el segundo tiempo. Muchos creen que esto influyó para que la selección fracasara.

Con ese gol, el jugador se volvió el máximo goleador mexicano en Copas del Mundo. Con un total de 4 goles, igualó a personajes como Javier ‘Chicharito’ Hernández y a Luis ‘Matador’ Hernández.

Si bien es colombiano, Quiñones se ha ganado el cariño de los mexicanos por su talento en el fútbol. En múltiples ocasiones, el atleta se ha dicho muy agradecido por todo lo que le ha dado este país. Hace poco, se le otorgó la naturalización.

Actualmente tiene 29 años. En su momento, relató que su infancia fue muy difícil, ya que vivía en uno de los barrios más vulnerables. De acuerdo con su testimonio, hasta llegó a usar zapatos rotos por los problemas económicos de su familia.

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Goles de Julián Quiñones en el Mundial 2026 / Redes sociales

Esposa de Julián Quiñones se pronuncia ante derrota de México vs. Inglaterra

A través de redes sociales, la esposa de Julián Quiñones le brindó unas palabras de aliento a su esposo tras la eliminación de México del Mundial 2026. Ana Gabriela sostuvo que el futbolista le “otorgó alegría a toda una nación”.

“Gracias. A toda una nación nos diste alegría, esperanza, un mundial lleno de emoción, de gritos, festejos y una felicidad que no se compara… Nunca dejes de soñar, porque tus esfuerzos valieron la pena para millones de personas”. Esposa de Julián Quiñones

Los internautas no dudaron en felicitar el gran gesto de la creadora de contenido. Y es que, tras el partido, se le pudo captar a Quiñones muy triste por la derrota.

Ana Gabriela Quiñones Amato es una influencer que se casó con Quiñones en diciembre de 2022. Al año siguiente, dieron la bienvenida a su primer hijo en común. Ella tiene otro hijo producto de una relación anterior.

Esposa de Julián Quiñones lo apoya tras derrota en el Mundial 2026 / Redes sociales

¿Cómo está Julián Quiñones tras la eliminación de México del Mundial 2026?

En entrevista para TV Azteca Deportes, la madre de Julián Quiñones habló con los medios acerca de su sentir ante el resultado del partido entre México e Inglaterra, así como si ya pudo comunicarse con su hijo.

En respuesta, la señora se dijo muy orgullosa del gran esfuerzo que hizo el colombiano en el encuentro. Sobre cómo se encuentra Julián, señaló que está triste, pero que ya se había comunicado con él para dejarle ver su apoyo.

“Triste porque pensábamos que íbamos a llegar más lejos, pero así es la vida. Por otro lado, estoy muy alegre porque mi hijo lo dio todo; demostró de qué está hecho. Mejores cosas vendrán. Quería alzar la copa, pero así es la vida. Ya le escribí, le di ánimo, que se sienta contento porque lo dio todo por el equipo”, indicó.

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