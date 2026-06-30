México vs. Ecuador: Periodista mexicana criticada por querer “sabotear” el partido del Mundial 2026: VIDEO

Ya empezaron los 16avos de final del Mundial 2026. Dentro de unas horas, México enfrentará a Ecuador en un partido en el Estado Azteca. Este encuentro será el primero para la selección nacional en esta fase, por lo que la euforia está por las nubes.

Si bien los mexicanos se han limitado a manifestar su apoyo al equipo tricolor, han surgido acusaciones de “sabotaje”. Y es que algunos fanáticos, incluida una periodista, están siendo señalados de querer “perjudicar” a la selección sudamericana para que pierda el encuentro. Te contamos los detalles.

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Mexicanos no dejaron descansar a la selección ecuatoriana / Redes sociales

Periodista mexicana acusada de querer sabotear el partido México vs. Ecuador

La polémica comenzó tras la victoria de México frente a Chequia. Durante una reciente transmisión de su programa, la periodista Ana Valero compartió una polémica publicación. En dicho post, un usuario, de aparente forma sarcástica, pedía a los ciudadanos que no asistieran al hotel donde se hospedaban los jugadores sudamericanos.

Mencionaba que no fueran a hacer ruido o llevar serenata a las inmediaciones del lugar, ya que esto no dejaría dormir al equipo de Ecuador.

“Así que no vayan al hotel…no, (eso es juego sucio)”, expresó Valero. En tanto que sus compañeros decían que eso era “antideportivo” y que a la selección tricolor: “Pero que no nos lo hagan a nosotros, porque chillamos, ¿verdad?. Todo se vale, no pasa nada”, dijeron sus colegas.

Para muchos, estas declaraciones fueron una clara intención de “sabotaje”. Los ciudadanos de ambos países no dudaron en opinar al respecto. Para los ecuatorianos, esto fue una “falta de respeto” y aseguraron que, pese a todo, su selección ganará el duelo.

En el caso de los mexicanos, hubo opiniones divididas. Si bien algunos se opusieron a ir a molestar a los oponentes, otros consideran que es “lo justo” por los comentarios que algunos ecuatorianos han hecho en contra de México.

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¡Realmente esto es de MISERABLES!

Más allá de ser una pésima periodista, anti ética, fomenta malas prácticas deportivas y expone a la selección Ecuatoriana de Fútbol a posibles actuaciones de violencia en su contra. Más allá que no los dejen dormir (que es todo menos Fair Play)… pic.twitter.com/7w0Vhjhw6C — Marcela Dunn Ortega (@marceladunn) June 30, 2026

¿Fans de la selección mexicana fueron al hotel donde se hospedaba el equipo de Ecuador?

En redes sociales, han circulado videos de mexicanos haciendo ruido y cantando en las inmediaciones del hotel donde se hospedaba Ecuador. En las imágenes, se puede ver a los fanáticos poniendo música en sus bocinas y gritando a todo pulmón.

Algunos se justificaron diciendo que solo querían dar “la bienvenida”, mientras que otros simplemente admitieron querer “desestabilizar” a la selección ecuatoriana. Según se reporta, en algún punto llegó la autoridad para tratar de dispersar a los manifestantes, sin éxito inmediato.

Hasta el momento, ni la organización ni las selecciones se han pronunciado ante esta situación. En tanto que las reacciones no han cesado.

Fans interrumpiendo el sueño de la selección de Ecuador previo al partido contra México / Redes sociales

¿Quién ganará el partido México vs. Ecuador?

Mucho se ha dicho sobre el partido entre México vs. Ecuador. Según circuló una presunta predicción que se atribuyó a Mhoni Vidente, la selección tricolor presuntamente será derrotada por el equipo sudamericano. La pitonisa incluso dio detalles sobre el presunto resultado.

“Oh no, me salió la carta del Eclipse y esto me dice que #México tendrá una derrota ante Ecuador; veo un 2-0 a favor de Ecuador, los mexicanos bajarán las vibras”, se lee en el post de redes.

Por otro lado, el pato Melín, quien es considerado como una mascota “no oficial” del Mundial 2026, aseguró el éxito para la selección tricolor.

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