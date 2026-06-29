¿Mhoni Vidente predice derrota de México vs. Ecuador? Predicción que circula en redes en asusta al país y ¿habrá sismo?

México se enfrentará a Ecuador el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México. El escenario parece ser ideal para un triunfo de la Selección Nacional, pero en redes circula una presunta predicción hecha por Mhoni Vidente y... ¿se confirmará la eliminación de México?

Predicción Mhoni Vidente en México contra Ecuador / Redes sociales

¿Mhoni Vidente predijo los sismos en Venezuela y la victoria de México vs Chequia?

Mhoni Vidente ha acertado recientemente en varios temas, uno de ellos fue sobre la victoria de México en contra de Chequia, partido que significaba el último de la fase de grupos para la Selección Mexicana.

Yo les dije que México traía suerte, porque el primer partido lo ganó 2 a 0 y terminó el partido y se vino la tormenta y dije: ‘trae suerte’, ganó el otro partido 1-0... Hoy gana México. Mhoni Vidente

La predicción se hizo viral, ya que estuvo atinando el buen paso del equipo azteca. Posteriormente, luego de que el 24 de junio un doble terremoto azotara a Venezuela, muchos recordaron que Mhoni también había lanzado una preocupante premonición:

El sol estará completamente acercándose más que nunca a la tierra. Va a ser un año completamente sísmico en todas las formas y esos sismos van a detonar completamente el cambio del eje de la tierra. (...) Lo que va a pasar en el 2026 va a trascender en la humanidad durante 100 años. Mhoni Vidente

Sus palabras han trascendido en redes sociales ya que, en efecto, las últimas semanas han habido varios sismos en varias partes del mundo.

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¿Mhoni Vidente confirmó derrota de México vs. Ecuador y próximo sismo? Esta es la presunta predicción que circula en redes

Esta teoría comenzó a hacerse viral en redes sociales, ya que un post se repitió en diferentes páginas. Según lo que se lee en la publicación que se le atribuye a Mhoni Vidente presuntamente había vaticinado una derrota de México contra Ecuador, así como un próximo sismo para nuestro país.

Esto es lo que se lee en los post:

Oh no me salió la carta del Eclipse y esto me dice que #Mexico tendrá un derrota ante Ecuador veo un 2-0 a favor de Ecuador, los mexicanos bajarán las vibras y eso generará un sismo que no será de gran magnitud pero si relevante. Palabras atribuidas a Mhoni Vidente

Aunque muchos internautas comenzaron a reaccionar al post, otros se dieron cuenta de una contradicción, pues apenas hace unos días Mhoni afirmaba que México duraría por más tiempo en la competencia.

Una de las cosas que llamó la atención, es que al mismo tiempo en el que Mhoni confirmaba el “éxito” de México en el mundial, anunciaba un próximo sismo para este 29 y mañana 30 de junio:

Nos va a seguir temblando, lo más seguro es que el martes, si no es el lunes es el martes de la próxima semana que es 29 o 30. Mhoni Vidente

Por tanto, no existe confirmación o video en el que se vea o escuche a Mhoni decir que México quedará eliminado del mundial. Por esta razón, queda en puntual calidad de RUMOR de redes sociales.

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Predicción atribuida a Mhoni Vidente / Redes sociales

¿Contra quién jugaría México en caso de vencer a Ecuador?

México continúa con el sueño de llegar lejos en este Mundial 2026, y uno de los primeros pasos será vencer a Ecuador el 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

En caso lograr imponerse, México enfrentará al ganador de Inglaterra contra la República Democrática del Congo. Según algunos analistas, el México vs. Inglaterra tiene una alta probabilidad de darse, en un partido que sería histórico para nuestro país.

Con jugadores como Guillermo Ochoa a la cabeza de México, se espera que la Selección por fin logre avanzar y llegar al famoso quinto partido.

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