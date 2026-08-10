La casa de los famosos México 2026: La Güera de las estrellas predice más conflictos, ¿la Ouija tuvo que ver?

Después de una segunda gala de eliminación inédita y tensa en ‘La casa de los famosos México’ 2026, comienza una nueva semana en el reality, con mucha expectativa sobre cómo evolucionará la convivencia al interior de la casa después de todo lo que ha ocurrido.

Este lunes, ‘la Güera de las estrellas’ compartió sus predicciones sobre lo que podría suceder con los habitantes, y el panorama ya no parece ser tan color de rosa. ¿Se avecinan más conflictos? Te contamos qué predijo.

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Habitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2026 / Facebook

¿Qué predijo ‘la Güera de las estrellas’ para esta semana en ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Como cada lunes, la astróloga transmitió a través de los canales de ‘El Heraldo de México’ su sesión semanal, en la que habló sobre lo que ha sucedido dentro de la casa y lo que, según sus predicciones, está por ocurrir. Uno de los temas que no dejó pasar fue el hecho de que los habitantes hayan utilizado la Ouija, pues aseguró que esto podría afectar directamente la dinámica al interior del reality.

La astróloga comenzó recalcando que algunas de sus predicciones se habrían cumplido con la eliminación de Ximena Herrera y el inicio de los conflictos en el reality. Además, recordó que anteriormente había mencionado que dentro de la casa existía brujería y aseguró que Yanet estaba “trabajada”.

Según su interpretación, todo esto, aunado a que los habitantes jugaron a la Ouija, habría provocado que se abriera un portal hacia “cosas terribles”, por lo que advirtió que la situación podría salirse de control.

“Les dije hace unas semanas que Yanet estaba trabajada, y luego jugaron la ouija, pero es un portal. Un portal en una energía en Saturno en retrógrado en Aries y también Neptuno. ¿Qué les pasa? Van a pasar cosas terribles, se les va a descontrolar.” La güera de las estrellas

Además, analizó individualmente la situación de cada habitante basándose en sus signos zodiacales. A partir de ello, predijo que habrá muchos altercados entre ellos y que la paciencia comenzará a agotarse más rápido conforme avance la convivencia, y la ouija tendría que ver con ello.

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¿Por qué los habitantes jugaron a la Ouija en ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Que los habitantes jugaran a la Ouija al interior de la casa fue una decisión del público, que pudo votar a través del canal oficial de WhatsApp del reality.

Al obtener un gran número de votos, Fede Vigevani, en su papel de infiltrado, recibió autorización para ingresar a la casa y utilizar el tablero de la Ouija.

Así, varios de los habitantes se reunieron durante la madrugada del 4 de agosto en el jardín para participar en una sesión de Ouija, una dinámica que posteriormente se convirtió en uno de los temas comentados por ‘la Güera de las estrellas’.

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Los habitantes jugaron a la ouija en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Quién ganará ‘La casa de los famosos México’ 2026, según ‘la Güera de las estrellas’?

La astróloga no solo sorprendió con sus declaraciones sobre el ambiente hostil que, desde su perspectiva, podría llegar a la casa en los próximos días.

También reveló quiénes son los habitantes que considera que podrían llegar a la gran final y tener posibilidades de convertirse en los ganadores de esta temporada del reality. Entre los nombres que mencionó están Aldo Rendón, Memo Schutz y Karina Torres.

"¿Quiénes pueden ganar? Ya lo sabíamos... Es Aldo, Karina y Memo Schutz.” La güera de las estrellas

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