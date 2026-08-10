¿Cynthia Klitbo deja ‘La casa de los famosos México 2026’ por pelea con Aldo Rendón?: “Para no aguantarte”

La paz terminó entre los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’. Al comienzo de la tercera semana, Cynthia Klitbo y Aldo Rendón protagonizaron una fuerte pelea que dejó una sola duda en el aire. ¿La actriz abandona el proyecto? Te contamos qué pasó.

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Aldo Rendón insultó a Cynthia Klitbo / Redes sociales

La pelea entre Cynthia Klitbo y Aldo Rendón en ‘La casa de los famosos México 2026’

Todo ocurrió horas después de la segunda gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México 2026’. Durante el desayuno, Aldo Rendón y Cynthia Klitbo comenzaron a discutir por el tema de los ronquidos.

La actriz dijo que ella aguantaba “vara” en muchos sentidos, principalmente en las cosas relacionadas con la limpieza. Ante esto, Aldo le mencionó que “todos aguantan vara”, pidiéndole que ya no fuera tan “delicada” cuando le dicen sobre sus ronquidos.

Eso bastó para que Klitbo estallara y exigiera que no la molestaran con ese asunto. La pelea escaló a tal punto que hasta hubo groserías de por medio.

Cynthia: “A mí no me estés chin…”

Aldo: “A mí menos, perra... ¿Quieres pe…? Yo te tiro pe…”

Cynthia: “Nadie está hablando contigo”

Aldo: “No nada más roncas, chin…”

Cynthia: “Vete a la ve…”

Aldo: “Chinga a tu ma…”

Cynthia: “No tengo, chin… la tuya que está en tu casa”

Si bien el resto de sus compañeros trató de intervenir para que el asunto no escalara a más, las palabras fluían de ambos lados. Y es que Cynthia decía que Aldo solo la molestaba. En tanto que este último aseguraba que la actriz solo buscaba que la “complacieran”.

“Aquí no venimos a agradarle a Cynthia, a que esté bien Cynthia. A todos nos ca…, al igual que todos te ca… Aguanta vara o ni modo. Nadie te va a tener en consideración. Ya deja de quejarte, bastante te tenemos”, dijo Aldo, provocando que Klitbo se retirara para “ya no escucharlo”.

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¿Cynthia Klitbo está harta de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Si bien se llegó a pensar que Cynthia Klitbo podría abandonar ‘La casa de los famosos México 2026’ o, al menos, sería el inicio de un “colapso”, la realidad es que, al poco tiempo, la actriz y Aldo Rendón se reconciliaron.

La responsable de esto fue Gema Garoa. Esta última le dijo al influencer que debía disculparse con Klitbo, ya que él fue quien explotó primero. Además de que no se le “debe gritar a una mujer y menos si es mayor”.

Rendón le dio la razón y se fue a disculpar de corazón. La actriz aceptó su perdón y terminaron el asunto con un gran abrazo. Esto dio mucho de qué hablar en redes sociales. Si bien algunos consideran que fue lo correcto, otros creen que Klitbo fue la que “empezó el pleito”.

Aunque el asunto parece haberse arreglado, se teoriza que tendrá un gran impacto en el próximo proceso de nominación. Hasta ahora, todo indica que las celebridades están en paz.

Aldo Rendón y Cynthia Klitbo se reconcilian tras pelea / Redes sociales

¿Por qué la participación de Cynthia Klitbo en ‘La casa de los famosos México 2026’ es tan polémica?

Desde que se reveló que estaría en ‘La casa de los famosos México 2026’, Cynthia Klitbo dejó claro que no toleraría el desorden y que no tendría miedo a decir lo que piensa. La actriz ha sido congruente con sus palabras, protagonizando varios conflictos justo por ello.

Se peleó con Yahir por el tema de su alimentación. También tuvo un conflicto con Ese Pérez, quien le dijo directamente que roncaba mucho. Además de eso, les ha reclamado a casi todos los habitantes por el tema de la limpieza.

En redes sociales, muchos han criticado a Klitbo por su actitud “arrogante” y “mandona”. Pese a todo, hay fans que alegan que simplemente está siendo una “adulta funcional” en medio de “gente inmadura”.

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