¿Ese Pérez acusado de robo? Destapan “oscuro pasado” del habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’

Ese Pérez ha sido tendencia en las últimas horas por su posicionamiento frente a Massad Altamimi en ‘La casa de los famosos México 2026’. Y es que la gran mayoría considera que el árabe habría “destrozado” al mexicano con su contundente respuesta.

En medio del dilema, ha comenzado a circular una fuerte información que señalaría al influencer mexicano como un presunto delincuente. Te contamos todo lo que se sabe.

Checa: Revelan quién ganaría ‘La casa de los famosos México 2026’ y no sería Aldo ni Karina, ¿de quién se trata?

Exponen presunto pasado de Ese Pérez / Redes sociales

¿Cómo fue el posicionamiento entre Ese Pérez y Massad Altamimi en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Todo ocurrió durante la segunda gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México 2026’. Como se sabe, hay una dinámica en la que los habitantes seleccionan a un nominado y le dicen la razón por la que no lo quieren más en el reality.

En el caso de Ese Pérez, se posicionó frente a Massad Altamimi. El influencer lo acusó de no cooperar en la limpieza de ‘La casa’ y le cuestionó si su “religión no le permitía hacer cosas domésticas”. Esto molestó al árabe, quien le exigió que no se metiera más con él.

“Nunca te levantas temprano para verme cocinar con Yahir, y no te estés burlando de mi religión porque sí me lo permite. Así que atrás de mí, que ese siempre será tu lugar”. Massad Altamimi

La pelea no paró allí. Y es que Altamimi también aprovechó para reclamar por los “chistes” que Ese ha llegado a realizar sobre su país: “Hablaste de bombas. No vuelvas a hablar de bombas otra vez”. En respuesta, el mexicano manifestó:

“No te entiendo como tú no entendiste lo que dije. A mí no me estés señalando, ¿qué me vas a hacer o qué?”. Ese Pérez

Si bien posteriormente se sentaron a platicar para intentar aclarar las cosas, la tensión sigue siendo palpable. Muchos creen que este pleito tendrá consecuencias, principalmente en la próxima gala de nominación.

Te recomendamos: La casa de los famosos México 2026: Equipo de Moisés Peñaloza acusa al de Ernesto Laguardia de orquestar una campaña de odio

Pelea entre Ese Pérez y Massad Altamimi en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

El supuesto oscuro pasado de Ese Pérez, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’

A través de redes sociales, ha comenzado a circular un post que señala a Ese Pérez de ‘La casa de los famosos México 2026’ como un presunto ladrón. Según se dice, el influencer presuntamente tuvo un problema mientras estudiaba la preparatoria.

Supuestamente, Pérez y su grupo de amigos molestaban a una chica de nuevo ingreso. Las cosas habrían llegado a su punto máximo cuando el celular de la muchacha desapareció. Los alumnos, incluyendo al propio Ese, se unieron a la búsqueda.

Al final, presuntamente, se descubrió que el creador de contenido se habría robado el móvil. Al parecer, buscaba venderlo. Cuando se descubrió la verdad, Pérez fue expulsado de la escuela. En lugar de inscribirse en otro colegio, decidió empezar su carrera como creador de contenido.

“Al siguiente día todos nos enteramos de que él y otro NyE (que, por lo que he escuchado, se dedica a delinquir ahora) fueron los que robaron su teléfono para venderlo, pero todo se les salió de las manos porque el teléfono tenía ubicación compartida y, pues nada, lo terminaron corriendo como el ratero que es y, gracias a eso, fue que se volvió ‘influencer’”, se lee en el post.

Hasta el momento, esta información no ha sido confirmada. Sin embargo, ya dio mucho de qué hablar. Si bien algunos no le dieron importancia al post, otros consideran que es verdad.

Ese Pérez y su presunto pasado / Redes sociales

¿Quién es Ese Pérez, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Jesús Ángel Pérez, mejor conocido como Ese Pérez, es un creador de contenido.

Tiene 26 años.

Es originario de Culiacán, Sinaloa. Actualmente residen en la Ciudad de México.

Se hizo famoso hace algunos años por subir su contenido sobre experiencias viviendo “en el barrio”.

También suele subir videos de bromas y parodias.

Es soltero.

Es muy amigo de celebridades como Eduin Caz y Junior H.

Fue el decimoprimer confirmado de ‘La casa de los famosos México 2026’.

Mira: ¡Ella es la novia de Luis Chaparro! El habitante de La casa de los famosos México 2026 ¿más guapo?