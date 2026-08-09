La casa de los famosos México 2026: Equipo de Moisés Peñaloza acusa al de Ernesto Laguardia de orquestar una campaña de odio

La convivencia entre los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026 ha dado mucho de qué hablar desde el inicio del reality. A lo largo de la competencia se han vivido momentos de risas, romance, tensión y hasta fuertes enfrentamientos.

Ahora, la polémica salió de las paredes de la casa, pues los equipos encargados de administrar las redes sociales de dos de los habitantes protagonizaron un intercambio de señalamientos a través de las plataformas digitales de los famosos. Se trata de las administraciones de Moisés Peñaloza y Ernesto Laguardia.

¿Qué pasó entre los equipos de ambos famosos? Te contamos todos los detalles.

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Moisés Peñaloza y Ernesto Laguardia / Redes sociales

El team de Moisés Peñaloza denuncia una supuesta campaña de hostilidad

A través de un comunicado publicado en las redes sociales del actor, el equipo encargado de administrar sus plataformas denunció una supuesta campaña de hostilidad por parte de la administración de Ernesto Laguardia.

En la publicación, reconocieron la trayectoria de Ernesto y destacaron sus cualidades personales y valores. Asimismo, señalaron que dentro del reality ambos participantes están compitiendo de acuerdo con sus propias estrategias y aseguraron que, hasta el momento, no ha existido ninguna falta de respeto entre ellos.

Por ello, el equipo de Moisés consideró que no es congruente con esta dinámica el contenido que se ha compartido desde las redes de Ernesto Laguardia, donde, según su señalamiento, se han publicado mensajes de odio sin fundamento. Incluso, aseguraron que este tipo de contenido no sería aprobado por el propio actor.

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Comunicado del Team Moisés / Instagram

¿Qué respondió el equipo de Ernesto Laguardia a las acusaciones?

Pocas horas después de que se publicara el comunicado en las redes sociales de Moisés, las cuentas de Ernesto Laguardia compartieron un mensaje con un formato muy similar.

Sin embargo, lejos de responder a los señalamientos o profundizar en la acusación, el comunicado únicamente mostró un emoji de risa en el centro del documento.

El mensaje aparece firmado por el editor de las redes sociales de Ernesto y no por el propio actor, algo que fue aclarado entre paréntesis al final de la publicación.

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Comunicado del Team Ernesto / Instagram

¿Dónde ver la segunda gala de eliminación y quiénes son los nominados en ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Este domingo 9 de agosto será la segunda gala de eliminación del reality, que comenzará a las 8:30pm, hora Ciudad de México, a través de ‘Las estrellas’ y ViX Premium.

Los participantes de las que peligra su estancia en la casa son:



Ernesto Laguardia

Masad Altamimi

Memo Schutz

Ximena Herrera

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