La casa de los famosos México 2026: Cynthia Klitbo se cansa y explota contra Ese Pérez: “Estoy muy enojada contigo cab..ón”

Las tensiones dentro de ‘La Casa de los Famosos México’ han comenzado a salir a relucir con el paso de los días, y los primeros enfrentamientos entre los habitantes no se han hecho esperar.

Cynthia Klitbo ha dejado claro que no está dispuesta a aguantar cualquier tipo de broma y, esta vez, llegó a su límite con Ese Pérez. La actriz decidió encararlo por los constantes comentarios que ha hecho sobre ella y sus ronquidos. ¿Qué se dijeron? Te contamos.

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Cynthia Klitbo / Redes sociales

¿Por qué Cynthia Klitbo se enojó en ‘La casa de los famosos México’ 2026?

La actriz no se ha quedado callada y ha dejado claro su descontento con algunas de las situaciones que han ocurrido al interior de la casa.

Cynthia Klitbo se mostró especialmente molesta por las bromas en las que los habitantes se intercambian, esconden o toman artículos personales, pues consideró que este tipo de comportamientos son infantiles.

Sin embargo, el asunto se volvió más personal con Ese Pérez, quien ha hecho varios comentarios sobre los hábitos y algunas actitudes de Cynthia. Entre ellos, han destacado especialmente sus bromas sobre los ronquidos de la actriz, algo que terminó por terminar con su paciencia.

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Cynthia Klitbo / Redes sociales

¿Qué le dijo Cynthia Klitbo a Ese Pérez por sus bromas sobre sus ronquidos?

Durante un encuentro que tuvieron en la cocina de la casa, Cynthia Klitbo no dudó en encarar a Ese Pérez y expresarle directamente su molestia por los comentarios que ha hecho sobre ella.

La actriz aseguró que ya estaba cansada del “bullying” y de las constantes bromas sobre sus ronquidos. Incluso le dejó claro que, si tanto le molestaban, se cambiara de cuarto, tal como lo hizo Yanet García en su momento.

Ante el reclamo, Ese Pérez se defendió y aseguró que no pretendía hacerle bullying, pues sus comentarios eran simplemente en tono de broma, de la misma manera en que bromea con Ernesto Laguardia.

Sin embargo, Cynthia fue contundente al responderle que a ella no le gustan ese tipo de bromas. Además, señaló que, si Ese Pérez utiliza el humor para decir las cosas, es porque no tiene el valor de hablar directamente y de frente.

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Se PRENDIÓ Cynthia Klitbo y frenó en seco y de una al Ese Pérez 🔥🔥🔥



“Todos los días me bulleas con los ronquidos. Entre broma y broma porque NO TIENES HUEVOS para decirlo. Tons vete a otro cuarto y déjame en paz”. BRUTAL. 🗣#LaCasaDeLosFamososMx #lcdlfmx pic.twitter.com/0zSnz7a9Ej — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) August 8, 2026

¿Ese Pérez se disculpó con Cynthia Klitbo tras la fuerte discusión?

Tras la discusión, Ese Pérez le ofreció una disculpa a la actriz. Ambos estrecharon la mano y el influencer se comprometió a no volver a hacer ese tipo de bromas sobre Cynthia.

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