Cynthia Klitbo destapa rivalidad con Bárbara Torres y revela qué pasó: “La hubieran metido a un quirófano”

La casa de los famosos México sigue destapando secretos y esta vez le tocó el turno a Cynthia Klitbo. La actriz, reconocida por sus papeles de villana en telenovelas, se sinceró sobre una rivalidad que arrastra desde hace años con Bárbara Torres, la actriz que le dio vida a “Excelsa” en La familia P.Luche. Entre confesiones sin filtro y palabras subidas de tono, Klitbo dejó claro que el rencor sigue vivo.

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Bárbara Torres / Redes sociales

¿Qué dijo Cynthia Klitbo de Bárbara Torres en La casa de los famosos México?

Todo ocurrió durante la dinámica de “Conectados”, transmitida en el 24/7 del reality. Ahí, el nombre de Bárbara Torres surgió en la conversación entre los habitantes por su participación en La casa. Cynthia Klitbo no se guardó nada.

La actriz, recordada por su papel en la telenovela “Teresa”, fue directa al hablar de su excompañera: “La hubieran metido a un quirófano. No me hagas hablar. No me cae bien, está muy cucu”, contó Klitbo sin titubear.

Las cámaras captaron cada palabra y el clip no tardó en circular por redes sociales, generando reacciones divididas entre los fans del programa.

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Redes sociales

¿Por qué Cynthia Klitbo y Bárbara Torres tienen mala relación desde Perú?

La villana de telenovelas no dejó las cosas a medias. Explicó que su enemistad con Bárbara Torres nació durante un proyecto laboral que compartieron en Perú.

“Me hizo la vida imposible en Perú. Está muy mal, la hecha la culpa a la menopausia y no hago esas mam#$%#", sentenció la actriz, visiblemente molesta al recordar el episodio.

De acuerdo con registros de la época, ambas actrices coincidieron en 2021 en la serie peruana “Junta de vecinos”, donde compartieron elenco y actividades de promoción. Cynthia Klitbo no dio más detalles sobre lo que ocurrió puntualmente en el set, pero dejó claro que aquella experiencia marcó para siempre la relación entre ambas.

Bárbara Torres, hasta el momento, no ha respondido públicamente a las declaraciones de su excompañera.

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¿Qué polémicas protagonizó Bárbara Torres en La casa de los famosos México y por qué las relacionó con la menopausia?

El nombre de Bárbara Torres ya había generado controversia entre los seguidores de los realities mucho antes de las recientes declaraciones de Cynthia Klitbo. Durante su participación en la primera temporada de La casa de los famosos México, la actriz protagonizó varios enfrentamientos con otros habitantes, incluidos Raquel Bigorra y Sergio, lo que la convirtió en una de las concursantes más comentadas de aquella edición.

La polémica también alcanzó a figuras como Wendy Guevara, Ferka y Mariana “la Barby” Juárez. Algunos comentarios y actitudes de la actriz dentro de la casa provocaron una fuerte reacción en redes sociales, donde una parte del público cuestionó su comportamiento durante la competencia.

Tras abandonar el reality, Bárbara Torres explicó que atravesaba la menopausia mientras participaba en el programa y aseguró que los cambios hormonales, sumados al estrés del aislamiento y la convivencia constante, influyeron en varias de sus reacciones. Aunque intentó dar contexto a lo ocurrido, las críticas continuaron y algunos de sus excompañeros mantuvieron una postura negativa sobre ella.