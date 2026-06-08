Bárbara Torres revela que productor quiso pagarle su cirugía de nariz por una exclusiva “Y yo te opero el pi…”

La actriz argentina Bárbara Torres confirmó un viejo rumor que circuló durante años en los foros de televisión: un productor quiso pagarle una cirugía estética para cambiar su nariz a cambio de una exclusiva. Su respuesta, fiel a su estilo, dejó claro que nunca cedería a los estándares que marcaron época.

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Bárbara Torres / Mezcalent

¿Qué dijo Bárbara Torres sobre la cirugía de nariz y el productor que se la ofreció?

La actriz Bárbara Torres, famosa por su icónico personaje de ‘Excelsa’ en La familia P. Luche, volvió a acaparar titulares tras revelar detalles inéditos sobre una experiencia que vivió al inicio de su carrera en Televisa. Durante su participación en el programa El minuto que cambió mi destino, la también comediante confirmó que sí existió la propuesta de un productor que buscaba financiarle una cirugía de nariz a cambio de una exclusiva mediática.

De acuerdo con la actriz argentina Bárbara Torres, todo ocurrió de manera inesperada en un pasillo de la televisora. Un asistente se le acercó para transmitirle el mensaje de su jefe:

“Pues una vez, hace muchos años en Televisa, estaba yo pasando justo por un pasillo y viene el asistente de esta persona y me dice: ‘Oye, mi jefe está diciendo que si quieres te podemos operar la nariz, te la pagamos toda y sacamos una primicia’”. Bárbara Torres

La revelación sorprendió a muchos, pues durante años esta historia fue considerada solo un rumor dentro del medio del espectáculo. Sin embargo, ahora queda confirmado que la propuesta de cirugía estética a Bárbara Torres sí ocurrió.

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¿Cómo reaccionó Bárbara Torres ante la oferta de cambiar su nariz?

Fiel a su personalidad directa y sin filtros, Bárbara Torres no se quedó callada ante la polémica propuesta. La actriz dejó claro que su respuesta fue inmediata y contundente, defendiendo su identidad y su imagen.

“Pues si tanto le molesta, que no me la mire. Además, si quieres hagamos una cosa: dile a tu jefe que si quiere yo le opero el... y saco la primicia”. Bárbara Torres

Aunque sus palabras generaron risas, la actriz aclaró que no se trató de un ataque directo, sino de una reacción natural ante una propuesta que consideró fuera de lugar. Según explicó, su comentario fue dicho “en buena onda” y con tono irónico.

“Pero fue en buena onda, nada malo. O sea, fue de ¿qué te molesta mi nariz? Al fin y al cabo es mía”. Bárbara Torres

¿Por qué Bárbara Torres nunca quiso operarse la nariz?

La actriz ha sido clara en múltiples ocasiones: su nariz no solo es parte de su identidad, sino también de su esencia como artista. Bárbara Torres ha recibido comentarios a lo largo de los años sobre su apariencia, especialmente en relación con su nariz, pero siempre ha rechazado la idea de someterse a una cirugía estética.

En esta reciente entrevista, la argentina profundizó sobre el contexto que se vivía en la televisión hace más de dos décadas. Explicó que en ese momento existía un prototipo físico muy marcado que muchas figuras debían cumplir para tener oportunidades.

“Era grande porque en ese momento se usaba más la nariz chiquitita”. Bárbara Torres

Además, reflexionó sobre cómo han cambiado las cosas con el paso del tiempo: “Hace 25 años no era como ahora, que se cuida el cuerpo, se respeta el cuerpo del otro... ahora se respeta todo. Antes no era así, había un prototipo y había que cumplirlo”.

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¿Cómo enfrentó Bárbara Torres los estrictos estándares de belleza en la televisión de antes?

Desde que llegó a Televisa, Bárbara Torres supo que no encajaba en el molde tradicional que la televisión imponía. Sin embargo, lejos de intentar cambiar para adaptarse, decidió mantenerse fiel a sí misma, algo que hoy es reconocido por sus seguidores.

La actriz lo dijo sin rodeos: “Y yo cuando entré a Televisa no cumplí ese prototipo. Esa es la verdad. O sea, así con nariz, sin bubis, flaca, toda larga... o sea, no”.

A pesar de ello, Bárbara Torres logró construir una carrera sólida y convertirse en una de las figuras más queridas de la comedia en México, demostrando que el talento puede superar cualquier estándar superficial.