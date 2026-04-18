Bárbara Torres es hospitalizada de emergencia, graban mientras la trasladan y Sabine Moussier explota: VIDEO

Bárbara Torres encendió las alarmas entre sus seguidores tras reportarse que había sido trasladada de emergencia al hospital durante la gira que está haciendo de su exitosa puesta en escena ‘Brujas’. Justo cuando la subían a la ambulancia, Sabine Moussier, quien es su compañera en la obra, explotó contra las personas que estaban grabando. Te contamos todo lo que se sabe.

Elenco de Brujas / Mezcalent

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¿Qué le pasó a Bárbara Torres tras concluir la obra ‘Brujas’?

Hace unos momentos, el influencer de espectáculos Pablo Chagra informó que Bárbara Torres fue llevada de emergencia al hospital tras sufrir un colapso médico en Matamoros, lugar donde recientemente se presentó la obra ‘Brujas’.

De acuerdo con Chagra, la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ habría sufrido una fuerte “crisis de gastritis y colitis” justo después de una función. En el video del momento, se puede ver cómo está siendo subida a una ambulancia mientras era atendida por paramédicos.

“Se encontraba en Matamoros cuando, al parecer, una fuerte crisis de gastritis y de colitis atacó a Bárbara Torres después de la función. Fue un medio local que compartió el video grabado por una persona que se encontraba fuera del hotel Alameda. No se sabe si era reportero o un fan. Se ve que está saliendo en una camilla rumbo a la ambulancia que la llevaría al hospital”, manifestó.

Tras mucha especulación sobre su estado médico, el equipo de Bárbara lanzó un comunicado mencionando que la celebridad se encontraba bien y “bajo revisión médica, sin que su estado represente un riesgo”. No se dieron mayores detalles.

“Agradecemos la preocupación y el interés, así como el respeto en el manejo de la información. Cualquier comunicación oficial se realizará a través de los canales correspondientes”, se lee.

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¿Qué pasó entre Sabine Moussier y la persona que grabó a Bárbara Torres siendo llevada al hospital?

Algo que también llamó la atención del video en el que se llevan a Bárbara Torres al hospital fue la actitud de Sabine Moussier. Mientras la persona grababa, Moussier se acercó y no solo le reclamó por su acción, sino que también le exigió que borrara el material.

“¿Me puedes explicar qué haces, por favor? Bórralo. Te quiero ver, te quiero ver cómo lo borras. Yo quiero ver cómo lo borras”. Sabine Moussier

Mientras Sabine continuaba pidiendo, en aparente forma agresiva, que eliminara el video, la persona simplemente se limitó a alejarse de la escena lentamente y decir que sí borraría todo.

Esto generó mucha conversación en redes sociales. Si bien algunos tacharon a Moussier de “payasa” y “violenta” por confrontar a una persona que simplemente estaba “grabando en la calle”, otros aplaudieron a la actriz por la forma tan “valiente” en la que defendió a su amiga en un momento tan delicado.

Hasta ahora, Sabine no ha dicho nada acerca de su comportamiento o el estado de salud de Bárbara Torres.

Sabine Moussier / Mezcalent

¿Qué enfermedades padece Bárbara Torres?

Hasta el momento, se desconoce si Bárbara Torres padece algún tipo de enfermedad crónica. Se sabe que, en los últimos años, estuvo lidiando con la menopausia, una etapa natural en la vida de la mujer que marca el fin de la menstruación y provoca muchos cambios hormonales.

En diversas ocasiones, la también cómica ha confesado que no ha sido nada fácil enfrentar esta condición. Incluso admitió haber usado alucinógenos para sentirse mucho mejor y hasta la ayudó en su salud mental.

“No se puede agarrar cualquier hongo. Esto yo voy con esta doctora y esta doctora es la que me los da… no es que te dice: ‘Ay, sí, toma’. Estoy dejando de tomar los antidepresivos de la noche y de a poco los he ido dejando. No he visto a mi psiquiatra, pero te estabiliza”, contó.

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